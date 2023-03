La subida del euríbor rebaja la compra de pisos para vivir y reorienta el mercado a la “inversión”

El incremento del euríbor, vivido sobre todo este mes de enero, ha cambiado el mercado de compraventa de casas de la ciudad. Aunque con matices, cinco inmobiliarias coruñesas consultadas indican que ha caído el número de transacciones, en especial de aquellas destinadas a primera vivienda y de precios medios. En cambio, se ha mantenido, y aumentado en porcentaje, la “inversión” en compras de pisos baratos, muchas veces por debajo de los 100.000 euros. Sus nuevos propietarios no los compran para vivir allí, si no, mayoritariamente, para alquilar.

Según explican en Urbeko Inmobiliaria, el aumento del euríbor ha encarecido los costes de las hipotecas y dificultado el acceso a la compra. “He hablado esta semana con unos chicos que ya estuvieron a punto de comprar una casa en diciembre: una cuota que entonces iba a ser de 600 euros es ahora de 780”, indica una fuente de la empresa. Los compradores, señala, están “expectantes” y retienen la compra, y en la inmobiliaria “hemos bajado un 50%” las transacciones este año.

La falta de financiación también ha cambiado la forma de compra. Si en los últimos años los bancos ofrecían fórmulas que permitían llegar “prácticamente hasta el 100%” de la financiación”, aunque “lo ideal es aportar un 20%” de fondos propios, ahora se están encontrando con que los que compran traen gran cantidad de dinero en mano. “Para un piso de 100.000 euros te vienen con 30.000 o 40.000”, señala la empresa, que indica que se están “vendiendo muchísimo” pisos de entre 80.000 y 120.000 euros dentro del municipio, orientados a rentabilizarse arrendándolos. “Muchísima gente está invirtiendo para alquilar”, indican fuentes de la inmobiliaria.

Desde Será por Casas indican que este año “no hubo apenas movimiento” en cuanto a transacciones, aunque en marzo se está “soltando un poco el mercado”, si bien eso no quiere decir que no haya interés: “las estadísticas en los anuncios nos dicen que está todo el mundo ahí, mirando, requetemirando”.

Y aunque en los últimos años, con el euríbor en mínimos, los compradores financiaban la transacción “aunque tuvieran dinero” en efectivo, el año pasado ya se encontraron con que “el 70% de las operaciones que hicimos fueron al contado, y las que llevamos hechas este año también han sido así: ahora es momento para el inversor”. Casi todas las compras, señala la inmobiliaria, son para “segundas viviendas”.

En Será por Casas, señalan fuentes de la empresa, se suele trabajar con viviendas “más bien caras”, con una media de unos 350.000 euros. “El año pasado tuvimos mucha de 400.000, 500.000”, indica la inmobiliaria, pero también hay “mucho piso pequeño de 100.000 euros o menos” que se compra para reformar.

Esta es una cifra que manejan también en Rua Inmobiliaria, que señalan que este año, “más que paralizar las ventas, se realizan por inversores y por pisos de poco importe, que no suelen pasar mucho de 100.000 euros: se sigue vendiendo porque gente que tiene dinero ahorrado invierte para alquilar”. En las primeras viviendas “sí hemos notado parón”, indica una fuente de la empresa que lleva 26 años en el sector.

La orientación del mercado hacia la inversión para alquilar, explican desde la empresa, se debe a los altos precios en la ciudad: “encontrar alquiler por debajo de 600 euros es complicado”, e incluso comprando un piso de baja calidad que no se puede poner a ese precio, “algo que te renta 500 euros (al mes) si has invertido 80.000 es una rentabilidad que no te da ningún banco”.

En la inmobiliaria Versalles han notado un “retraimiento” en las transacciones ya desde finales del año pasado, pero el mercado de alquiler sigue en boga porque “está resultando rentable, más que la simple tenencia de dinero, y cada vez lo es más en ciudades como A Coruña”. Se adquieren viviendas “pequeñas y de poco precio”, señalan desde Versalles, en las que la relación entre precio de compra y alquiler “ha mejorado mucho”. Sí se ha notado la bajada en “primera vivienda”, salvo algunos casos como el que vende el piso en el que vive y compra otro.

Desde Inmoforum señalan que la subida de tipos “se nota” en las compraventas, pero matizan que la caída ha de contextualizarse ya que en 2022 hubo muchas, con lo que “está siendo un año normal”.

“Quizás lo que más se ha retraído”, explican desde la empresa, es la vivienda de precios medios que se “compra para vivir”. Lo que “mejor se vende” es la “vivienda céntrica, bien ubicada, amplia”, con mucha demanda y poca oferta, mientras que en las compras de inversión hay pisos de “70.000 u 80.000 euros”.

Los precios siguen altos

Entre las inmobiliarias no hay consenso acerca de si la paralización del mercado está rebajando los precios. En Inmoforum indican que en general hay “poquita oferta” de vivienda en la ciudad, y desde la inmobiliaria Versalles señalan que “no se nota” una bajada y “aún parece que hay poco producto en el mercado”.

Desde Rua Inmobiliaria indican que “de momento no hemos notado que haya caídas” en los precios achacables al euríbor, pero también señalan que a veces hay que ajustar precios porque los de las ofertas son “desorbitados”, sobre todo en el centro. “Que alguien pida 600.000 euros por un piso me parece fuera de lo normal”, y para venderlo hay que rebajar.

En Urbeko, en cambio, indican que está habiendo bajadas de precios que “marca el mercado” a raíz de las circunstancias actuales en los pisos que se venden, y que rondan el 10%. Y desde Será por Casas afirman que “los precios no se movieron nada, A Coruña va un poco al margen”, pero indican que están rebajando las tasaciones.