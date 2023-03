Un hombre acusado de un delito de abusos sexuales a una menor de 16 años ha negado los hechos que se le imputan y ha alegado que el objetivo de la denuncia era romper la relación de pareja porque la víctima tenía "mucho control" sobre su madre.

"No soy culpable, soy inocente", ha manifestado el procesado durante el juicio celebrado este lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. Respecto a la convivencia familiar, ha insistido en que era "muy complicada" porque la niña tenía "mucha rebeldía".

La menor, por su parte, ha declarado tras un biombo que tenía "mucha confianza" con el acusado. "Nos llevábamos muy bien con él", ha puntualizado, en alusión a ella y a sus hermanas. "Yo no quería aceptar que con 14 años eso me estaba pasando a mí", ha argumentado la víctima para explicar por qué al principio no contó a nadie lo sucedido.

HECHOS

Según Fiscalía, el acusado realizó en el año 2020 "continuos tocamientos" a la menor y "continuas insinuaciones de carácter sexual". Esta actuaciones cesaron cuando la perjudicada le confesó los hechos a su madre.

El Ministerio Público solicita para el procesado una pena de cinco años y siete meses de prisión y la prohibición de acercarse a una distancia inferior a 200 metros de la víctima, así como a comunicarse con ella por cualquier medio por plazo de seis meses. Como responsabilidad civil, pide una indemnización de 3.000 euros.