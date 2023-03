Vivienda en A Coruña: El Concello exige a la Sareb pisos “dignos” para alquiler y no “ocupados e inhabitables”

El Concello analiza desde julio del año pasado si solicitará a la Sareb alguna de las viviendas de su propiedad que le ofreció en aquel momento, después de algunas conversaciones, para destinarlas a alquiler social. Pero el Gobierno local no está conforme con las condiciones de estos pisos y de los tres que afirma que el llamado banco malo le ha ofrecido considera que solo uno es “viable”, el único sobre el que estudia la posibilidad de obtenerlo y darle un uso social. “Lo que necesitamos son viviendas dignas, no pisos ocupados o inhabitables. Lo que no puede ser es que nos ofrezcan propiedades que no pueden colocar en el mercado por su estado y se queden con aquellas que sí son válidas como viviendas”, critica el Ejecutivo local a través de fuentes municipales.

Estas fuentes apuntan que de los tres pisos ofrecidos “uno es interior e inhabitable y otro tiene personas viviendo dentro”. “Estamos estudiando si el otro piso es viable”, añaden. Portavoces de la Sareb, la entidad que gestiona y vende los activos problemáticos de las entidades financieras derivados de la crisis de la construcción a finales de la primera década del siglo XX, explicaron a este periódico hace unos días que habían seleccionado un “portfolio” de viviendas al Gobierno de A Coruña para ser dedicadas a alquiler social, sin concretar cuántas. La misma sociedad había respondido en julio pasado, también a este diario, que la propuesta de cesión comprendía cinco pisos en el municipio que pudieran ser dedicados a ser ocupados por colectivos vulnerables. El Concello matiza ahora que son tres viviendas. La Sareb, a la espera de que el Ayuntamiento de A Coruña responda si acepta los cinco pisos que le cede Las dos partes han tratado la cesión de propiedades desde el año pasado, después de que el banco malo, según el Ayuntamiento, se negase en los años anteriores a facilitarle pisos. “Hay una necesidad de viviendas sociales y tenemos que exigir a los organismos competentes que colaboren”, reclamó en julio de 2022 la alcaldesa, Inés Rey. La Sareb admitía que el número de viviendas que poseía en A Coruña no era elevado; su página web indicaba entonces que tenía 38 pisos construidos y que estaban en marcha otras 235 obras. El portal en internet de la sociedad estatal recoge en la actualidad que en la ciudad cuenta con 86 viviendas y continúa con las 235 “obras en curso”, además de tener 95 anejos, 46 solares y 51 locales comerciales. Fuentes de la Sareb señalan que hasta nueve meses el principal objetivo de la entidad es “recuperar la deuda que los bancos tienen con el Estado al haber asumido los créditos hipotecarios” suscritos con promotoras afectadas por la crisis de la construcción, motivo por el que está obligada a vender el mayor número de solares, locales, viviendas y edificios para reducir ese endeudamiento. El nuevo mandato del banco malo, sin renunciar al objetivo de la “desinversión”, es “poner a disposición de las administraciones todo el parque de vivienda disponible a un precio ventajoso para suplir la falta de viviendas sociales”. La Xunta informó este mes de que acaba de sumar a su parque público 40 pisos de la Sareb para alquiler social, a través de una compra por valor de 3,5 millones de euros, uno de ellos en el barrio coruñés de Monte Alto.