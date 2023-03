“En las clases con menos niños el aprendizaje gana, pero tampoco deberían ser de cinco”

Antonio Leonardo Pastor lleva 33 años en la enseñanza infantil, y, además de ser el responsable del colegio Curros Enríquez, es el presidente de la Asociación de Directores de Colegios Públicos coruñesa.

En los colegios de la ciudad se ofrecen más de 1.700 plazas para el 4º curso de Infantil, pero la demanda es de varios centenares menos.

Es un problema a nivel global, y está relacionado directamente con el índice de natalidad, no hay otra explicación. A nivel general bajamos todos; cinco o seis colegios que siguen manteniendo los mismos números, pero todos hemos bajado un poco. Yo tengo solo cinco colegios en los que haya más demanda que plazas.

¿Cuándo empezó este fenómeno de que la mayoría de colegios no tengan lista de espera?

Lo vengo notando desde hace tres o cuatro años. Dicen que este año va a ser malo pero que el que viene va a ser de recuperación, no sé si es cierto o no.

Los datos del Instituto Galego de Estatística indican a que la natalidad sigue bajando para 2021, 1.478 frente a 1.501 el año anterior.

Entonces los datos que manejo yo son erróneos.

¿Cómo cambia el menor número de alumnos la forma de dar clase? ¿Se reestructura el tamaño de estas, disminuyen las plazas de profesores?

No sé cómo será la política de la Xunta en el futuro, pero la que hasta ahora venimos observando es la de no eliminar plazas. Supongo que en caso puntuales donde la necesidad es obvia se verán obligados a hacerlo, hay que tener en cuenta que los recursos hay que optimizarlos. Pero en la ciudad no se están eliminando plazas. Y es de agradecer, porque en las aulas hay menos niños, el aprendizaje se realiza de forma más directa y más personal, y gana en calidad.

Hay algunos colegios, entre ellos el Curros Enríquez, en que la demanda está por debajo del 50% de las plazas ofertadas, siete de 25. Pero otros centros tienen más peticiones, en proporción. ¿Se debe a la diferente distribución de la población joven por la ciudad?

No sabría decir a qué se debe, pero lo achaco a que las familias tienen más optativas para escolarizar sus hijos en la zona. Somos cuatro colegios públicos, sin contar con los concertados, con lo que las familias tienen muchas opciones. De todas formas, no es una cuestión que me preocupe mucho. Si en el colegio de Zalaeta, que tengo a cien metros, hay mucha demanda y solo 25 plazas, las familias acabarán en el mío. En sexto de infantil, por ejemplo, tengo ahora 22 niños, y hace tres años (cuando entraron en el centro), andábamos en diez, trece (peticiones).

A medida que transcurre el segundo ciclo de Infantil va aumentado el número de niños.

Sí, sí.

¿A qué se debe?

La llegada de gente del extranjero, la movilidad de las familias... Ahora hay familias que eligieron de primera opción un centro en el que igual no tienen plaza, y me aparecerán más alumnos. De manera indirecta, voy a tener el aula llena, o casi llena.

¿Están aplicando nuevos métodos adaptados a menos alumnos?

Ahora hay muchos métodos de enseñanza que antes no había, como el aprendizaje cooperativo... Un profesor tiene muchas opciones para elegir qué llevará a su aula. Y estas también cambian en los recursos materiales. Esta semana nos llegaron once paneles interactivos. La enseñanza está cambiando muy rápido.

¿Introduce pesimismo a los profesores tener menos niños en aula?

No, el profesorado creo que trabaja con la misma ilusión con once que con 25. Sí es cierto que para algunas actividades trabajar con 25 es más complicado que con 15, al menos con tres años, pero hay recursos materiales y personales suficientes para llevar a cabo la enseñanza.

¿Y es perjudicial para un niño estar en una clase pequeña, en cuanto a sociabilidad?

De momento no lo veo porque nunca he tenido un aula con menos de catorce o quince alumnos. Pero sí es cierto que en edades tempranas los niños tienen que socializar mucho, y en un aula con cinco alumnos habría que darle una vuelta a eso. Quizás sería más conveniente juntarla con una más numerosa.

Con la bajada de natalidad habrá más niños que son hijos únicos. ¿Cómo ha visto cambiar el alumno y cómo tiene que cambiar el profesor para amoldarse a él?

Los alumnos cambian porque cambia la sociedad. Creo que deberíamos trabajar más los valores, que se están perdiendo, cuestiones como el respeto, de trato, de compañerismo... Y veo que también hay a veces una sobreprotección de más, que no es buena: hace que el niño carezca de experiencias que le pueden hacer aprender. Las familias son buenas, quieren lo mejor para sus hijos, como lo queremos los profesores.