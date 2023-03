La cuenta de Twitter The rest of the world, además de promocionar el kayak, el snorkel y el deporte femenino, recopila las huellas que dejó la Armada Invencible, incluidos los descendientes de marineros españoles en las Islas Británicas. Hace unos días se hacía eco de la balada irlandesa Miltown to Coruna, sobre un nativo de la verde Eire que llega a España para participar en la construcción de la flota y luego navega con ella en 1588. Bellos tiempos, en los que las naciones célticas acudían unidas a invasiones trasatlánticas en defensa de la primacía papal. Hoy la hermandad ha quedado reducida a instrumentos de viento, cerveza y sombreros de leprechaun hechos en China por San Patricio.