El cantante C Mirazo arranca hoy su Gira 206 en La Disfrutona (Don Bosco, 5), acompañado por los artistas del género Kid Mount, Sky Jota, C Maldito y Slowmbeatz.

Hoy se juntan en La Disfrutona un grupo de nuevas caras de la escena urbana: usted, Sky Jota, Kid Mount...¿qué traen?

Kid Mount tiene 18 años, es de lo nuevo que hay en Galicia, tiene un sonido americano, latino, y lo hace en gallego. Es un poco también lo que intento hacer yo. Jota es productor, manager y de todo. C Maldito que es nuestro beatmaker, autor de instrumentales y DJ y los conciertos. Luego Slowmbeatz se encargará del warm up, el calentamiento, antes de que entre Kid Mount.

Vienen bajo el sello de AAldea, una productora que nace para cubrir un nicho en la escena urbana gallega, que se ha ido consolidando con los años. ¿Qué creen que aportan al panorama?

El objetivo es intentar que la música que están haciendo los nuevos, que suena fresco, que se de a escuchar, ayudarles, porque ahora mismo no hay muchos medios. En Galicia es todo muy amateur, simplemente hacer canciones y subir enlace al Youtube y ya está. La idea de AAldea es ayudarles a profesionalizarse y darles los medios.

Uno de sus últimos temas, En línea, ofrece una propuesta bastante novedosa: reguetón bilingüe, en gallego y castellano. ¿A qué responde esta elección?

A nosotros nos gusta el reguetón, pero más fuerte, para moverse, no tanto de romantiqueo o para escucharlo de fondo. Es un tema para escucharlo en la discoteca y perrear. Nos juntamos con Jeampierre, que es de Vallecas, y nos salió eso.

Hace años, el reguetón era un estilo musical denostado. ¿Se están perdiendo esos prejuicios?

La idea que tiene la gente del reggaeton es de sexualizar. No les falta razón, hay mucho que es así. Nosotros no intentamos entrar en esa clasificación. No queremos sexualizar a la mujer, simplemente hacer canciones para moverse y que te den ganas de bailar en la discoteca y que te lo pases bien escuchándolo.

El año pasado apenas sacaron música, pero este ya han sacado temas nuevos y planeado una gira.

El año pasado estuvimos trabajando y pensando en este año. Este año ya salieron varias canciones: en enero, ya desde enero, que hicimos un remember de las canciones que yo hacía hace diez años. Este año sacamos disco, en principio sacaremos tres singles. Parte del disco la sacamos antes de verano y la siguiente después. El disco va a ser más rap y oscuro, así que vamos a dejar el verano para sacar cosas más alegres y bailongas.

En otro de sus temas, Polabeira, reivindican las tradiciones, referentes que empiezan a verse ahora en la escena urbana en Galicia. ¿Qué mensaje intentan mandar?

Nuestra intención era sacar un tema que mezclase la música tradicional gallega, lo urbano y la electrónica, pero con ese objetivo de hacer un tema para bailar en una discoteca y moverse. Hacer la letra y pensar el tema nos llevó un poco al Carnaval de Xinzo, que al final es eso, pasárselo bien y moverse.