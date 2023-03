El técnico del Deportivo, Óscar Cano, analizó esta mañana la trascendencia del partido del domingo contra el Celta B y cómo puede afectar a su futuro en el banquillo de Riazor. "Espero estar el máximo tiempo posible y eso tiene que ver con ganar los máximos partidos posibles", afirmó el granadino. "Nada nuevo. Es una situación que ya he vivido 300 veces", añadió Cano, convencido de que "la profesión de entrenador no compensa" por los sacrificios que conlleva y por ser el foco de las críticas: "El centro de todo es el entrenador. Si no lo asumes, retírate".

Ve al equipo unido y preparado para salir de la mala racha en la que está inmerso tras tres jornadas sin ganar y con el mazazo de la dura derrota en León todavía reciente. "La unidad del vestuario es una evidencia. No veo ningún tipo de desunión", zanjó Cano, que comprende la sorpresa expresada por Quiles por su sustitución en León: "No me sentó mal, ni a mí ni a nadie", dijo Cano sobre las palabras del delantero. Sobre el estado de Lucas Pérez, ausente esta semana de los entrenamientos por un proceso febril, es "optimista" sobre que pueda estar para recibir el domingo al Celta B, un rival "en buena línea y que hace un muy buen uso del balón". El delantero coruñés tampoco estuvo hoy en Abegondo. Sigue en su domicilio recuperándose. "Hay tiempo y puntos para alcanzar la primera plaza y eso pasa por ganar el domingo", argumentó Cano esta mañana en Abegondo durante una rueda de prensa de más de 40 minutos de duración.