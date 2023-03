‘Mulleres na escea’, un último tributo

Cando Dani Fiaño imaxinou o proxecto Sons de Breogán, a idea constituía pouco máis que un incipiente Traballo de Fin de Grao de Comunicación Audiovisual ao que aínda lle quedaban moitos atrancos por superar antes de materializarse. Hoxe, Sons de Breogán é unha asociación cultural potente, que boga pola dinamización e visibilización da música en galego e á que lle resta moita vida por diante.

A iniciativa cultural sobrevive a Dani Fiaño, activista e dinamizador cultural e rostro popular dos movementos sociais de Galicia e finado hai un mes, non sen antes deixar encamiñada a que sería a segunda edición do ciclo Mulleres na Escea, que se celebrará hoxe na sala Mardi Gras (22.00 horas) e no que o legado de Dani estará moi presente.

Desta volta, protagonizan o cartel das artistas convidadas dúas mulleres novas e bravas, Sophie Simonds e Pauliña, cada unha co seu estilo e cada unha coa súa mensaxe, pero cunha encomenda común: poñer voz e rostro a unha nova xeración de mulleres que reivindican o seu espazo na música. Por unha banda, a británica Simonds, coñecida como a saxofonista da rúa Real, que paseniño vai acadando, tamén, un lugar baixo teito. “Cheguei aquí sen amigos, sen fans, sen apoio musical. Agora, despois de dous anos, teño unha comunidade, unha familia. Despois de estar dous anos tocando fóra do teatro Rosalía, conseguín tocar dentro”, conta a saxofonista, que encara, a carón da súa banda, o seu cuarto concerto en sala.

No Mulleres na Escea cantará a súa primeira canción escrita en español “ou case español”, precisa, co seu carismático sotaque inglés. Tamén interpretarán cancións orixinais da súa autoría e versións de temas populares. “Na rúa ou nas salas, estou emocionada de poder tocar nestes lugares da miña cidade adoptiva. Que haxa xente que queira escoitar a miña música é un soño”, asegura Simonds.

Completa o cartel a voz maina e poderosa de Pauliña, que repite na sala Mardi Gras mais, desta volta, cun matiz especial. “Traballo con Daniel dende que era moi nova. Foi dos primeiros en ofrecerme tocar no festival Sons de Breogán. Sempre estivo moi vinculado á música galega e ao feminismo”, conta a artista, que aportará ao cartaz “un pouco de rock e un pouco de blues”.

O seu estilo, que bebe da música de raíz americana, e as súas letras, inzadas de “amor, cuestións sociais e vivencias persoais”, teñen vocación de xerar unha experiencia colectiva. “Quería facer un disco colectivo e festivo, que todos nos sentiramos identificados. Aspiro a que a xente viva o momento e a que as preocupacións queden fora da sala”, adianta Pauliña.