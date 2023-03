Os Castros recupera las vistas de San Antón

El poeta Alberto García Ferreiro se inspiró en 1892 en la vista que existía de A Coruña desde Os Castros para componer los famosos versos que luego se convirtieron en una copla popular y que concluyen así: “Chorei, qu´eu non sabería —e San Pedro non m´escoita— d´escoller que escollería, s´entrar na Cruña de noite ou entrar no ceo de día”. El Concello reconoció su figura dedicándole una calle en el barrio desde la que sigue existiendo una amplia vista sobre la bahía pero en la que desde 2006 y hasta ayer había una barrera que impedía su contemplación al completo.

La retirada de los últimos elementos metálicos de la estructura de la Medusa, el almacén de carbón construido para evitar la llegada de polvo de ese mineral a Os Castros permite de nuevo a los residentes de esta parte de la ciudad recuperar la visión del castillo de San Antón, oculto durante los últimos dieciséis años por la cúpula verde con nervios amarillos. El fin de las descargas de carbón por parte de Naturgy tras el cierre de la central de Meirama y el traslado a punta Langosteira de las que persisten por parte de otras empresas hacían innecesaria la continuidad de la Medusa en el puerto, por lo que la Autoridad Portuaria optó por su desmontaje. Marea y vecinos critican el desmontaje de la Medusa “sin debate” sobre sus posibles usos Inicialmente se apuntó la posibilidad de utilizar ese recinto en otro emplazamiento para acoger actividades públicas. El Concello encargó un informe técnico sobre el precio de su traslado pero ninguna de las dos administraciones valoró sus usos alternativas. El informe municipal determinó que el coste del traslado sería superior al de su construcción, por lo que descartó llevar a cabo esa operación. Así, Naturgy puso en marcha el desmontaje del que inicialmente se denominó como Palacio del Carbón y que finalmente se conoció como la Medusa. Ahora, una vez desaparecida la cúpula, San Antón vuelve a divisarse desde Os Castros, donde también se recupera la visión íntegra de la Torre de Control Marítimo, oculta parcialmente por el almacén de carbón, al igual que el dique de abrigo. Y fueron precisamente los vecinos de este barrio quienes motivaron la instalación de esa peculiar edificación, puesto que desde finales de los 80 expresaron su protesta por la caída de partículas de carbón sobre la zona. Prendas blancas se colgaban de balcones y ventanas para expresar la protesta ciudadana por estas emisiones, ya que a los pocos días se ennegrecían con el polvillo que llegaba desde el muelle. La falta de respuesta a las quejas se tradujo en la realización de cortes de tráfico en la avenida del Ejército que motivaron la imposición de fuertes sanciones administrativas a los promotores de las medidas de presión. Para reducir la emisión de polvo se instalaron tolvas ecológicas en el Centenario, donde también se regaron con frecuencia las pilas de carbón en las que se almacenaba, pero para la solución final hubo que esperar hasta 2006 con la construcción de la Medusa.