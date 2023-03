Desempleo, precariedad, crisis, salud: esta es la cara coruñesa de los problemas del país

A Coruña afronta las elecciones municipales de mayo con una población preocupada, sobre todo, por la crisis postpandemia. De acuerdo con el último barómetro del CIS, muy poca población en todo el país señala como los problemas que más les afectan la inseguridad, la inmigración o la guerra; los grandes temas son la crisis económica, el desempleo, la precariedad laboral y la sanidad. Estas preocupaciones, que también determinarán los comicios generales de fin de año, son muy semejantes a los de la encuesta de mayo de 2019, la previa a las pasadas elecciones locales. Pero los datos para A Coruña, y los testimonios de los vecinos, dan cuenta de que distan de tener una solución.

La crisis y los problemas de índole económica

La economía es la primera preocupación para casi un cuarto de los españoles, y el 42,6% lo sitúan entre los tres problemas más preocupantes. En 2019 eran menos del 30%. Y es que la situación ha empeorado para muchos pequeños empresarios, como Odalys Rodríguez, que tuvo que cerrar su tienda de moda en Os Mallos, Ariché.

La había abierto en 2018, y con ilusión. “Siempre me gustó la moda, coser, el contacto con la gente, así que pensé en hacerme autónoma y poner una tienda en una calle peatonal, y, al principio, tuvo buena acogida”, explica. Pero la pandemia y la inflación golpearon el proyecto. El COVID la obligó a cerrar, y, aunque justo después de la pandemia fue “bastante bien, la gente tenía ganas de salir y había ahorrado”, después el negocio empezó a ir “bajando más” mes a mes.

Tuvo suerte con el propietario del local, una “persona maravillosa” que no le subió el alquiler, pero en el último año sí lo aumentó la luz, la materia prima y “el coste de la vida”, lo que le restó clientes. “Con la subida de los alimentos, sobre todo, le das prioridad a otras cosas”, reflexiona.

Emprender, indica Rodríguez, es “sacrificado”, hay que estar trabajando muchas horas. “Aunque peleas porque es algo tuyo y tienes la esperanza de que el próximo mes vas a ir a mejor, llega un punto en el que dices: vamos a parar”, admite. De la experiencia se queda con el esfuerzo de los comerciantes de Os Mallos para dar vida al barrio y haber hecho “muchas amistades nuevas”. Tiene ideas como trabajar online o “volver a hacer algo de barrio, que sea más pequeño, de costura”, pero señala que para ver viable un pequeño negocio como el de Ariché antes tendría que “bajar el coste de la vida, de las cosas básicas”.

La sanidad

Está entre las principales preocupaciones del 23,4% de los españoles; en mayo de 2019 era el 16,9%. Desde entonces, además de la pandemia, ha habido un empeoramiento de los tiempos de atención en el servicio público. Según los datos del Sergas para el primer semestre de 2022, el último conocido, el tiempo medio de espera por una operación en el hospital de A Coruña es de 83 días, frente a los 63 de la primera mitad de 2019. En traumatología, el peor caso, se sube a los 127, y en las elecciones pasadas eran 90. Por las endoscopias se esperan 179 días en A Coruña.

Según explica el médico y portavoz de SOS Sanidade Pública, Ramón Veras, con el COVID “hemos aprendido a manejar la pandemia”, pero “la situación organizativa” del sistema sanitario empeoró: el atraso de operaciones, pruebas y actuaciones que provocó el virus no se ha superado, y “no ha habido una adaptación” a la nueva situación.

Veras, que ejerce en el centro de salud de San Xosé, señala que el “malestar” de los ciudadanos se debe sobre todo a los plazos de espera, que “aumentaron mucho” . Los datos también indican que desde 2019 ha subido la edad media de los coruñeses, aumentado el índice de dependencia y crecido el porcentaje de población de 65 años o más, que en 2022 superó a uno de cada cuatro vecinos. Una población más envejecida precisa más de la sanidad, y la propia plantilla también se va haciendo mayor, lo que supone un problema para las guardias.

En cuanto a especialidades, la salud mental “siempre fue la peor tratada de la sanidad” y ahora “prácticamente desapareció la rehabilitación de crónicos” en el Sergas, que hacen “las familias, mediante las asociaciones”, dice Veras. Pero la pandemia “aumentó mucho la demanda” de atención mental, sin mayor oferta. El médico también apunta a una “sobrecarga” en la atención primaria, aunque en realidad “aumentó la patología en todo”, desde la neumología, por consecuencia del COVID, a la neurología, por la “población más envejecida”. Y Veras señala que los recursos en los próximos años irán sobre todo a ampliar el Chuac, cuando cree que sería más prioritario aumentar el espacio y personal de los centros de salud o las condiciones de algunos, como el de Federico Tapia.

El desempleo

En las pasadas elecciones municipales era el mayor problema para los españoles, con un 30,4% que lo ponían entre los principales. Ahora son el 15,5%, y, si bien las cifras de desempleo son sustancialmente más bajas que en la anterior crisis, hay datos preocupantes. El desempleo de larga duración subió del 45,9% al 50% de los parados de la ciudad, según el Concello.

Y la difícil situación económica complica, para algunos, reengancharse a la rueda del empleo. Es el caso de Nieves Angosto, de 55 años. “No se me caen los anillos por estar en cualquier trabajo: tengo cursos de jardinería, diseño gráfico, he cuidado personas mayores, he limpiado... En esta vida, menos montar en globo, he hecho de todo”, asegura. Pero ahora está desempleada, como su marido, de casi 59 años y más de veinte cotizados, y el 12 de diciembre pasado los desalojaron. Ahora duerme en un colchón en el suelo de un bajo en el que la familia de su yerno guarda chatarra.

“La familia está en la calle”, explica, “no tenemos vivienda, nos duchamos y comemos en la Cocina Económica”. Pidió el Ingreso Mínimo Vital en agosto, la Risga hace cuatro meses, pero no tiene novedades, y su marido, que cobraba la ayuda para mayores de 52 años, la perdió en agosto porque “le dijeron que en Madrid alguien con sus datos se había dado de alto de autónomo”, sin que la haya recuperado pese a múltiples reclamaciones y una denuncia ante la Policía Nacional.

Solo le “ampara”, explica, la Cocina Económica y la Oficina dos Dereitos de Marea, pues, afirma, le llegaron a denegar vales de comida por no tener piso. A través de los servicios de empleo no ha conseguido ofertas, y en las que se busca ella se encuentra conque no puede “ni desplazarse” para las entrevistas. Carece de lo mínimo para pagar un bus o una habitación en la zona en la que esté el puesto. “Es difícil encontrar trabajo cuando no se tienen medios ni vivienda”, explica, y “una persona que esté en la calle no tiene posibilidad de salir". “Veo la gente metiéndose en huecos, durmiendo en cajeros. No es humano, lo que está permitiendo el sistema no es normal”.

Los problemas generados por la calidad del empleo

Está entre las principales preocupaciones para el 12% de la población (el 18,5% en 2019), y es sin duda un problema para Trinidad Palacios, que, a sus casi 57 años, lleva cinco como trabajadora del servicio de Axuda no Fogar. Es un servicio que gestionan los ayuntamientos, y subcontratan a “empresas que encontraron aquí un filón y quieren tener un mayor beneficio explotando a las trabajadoras”.

El convenio tiene un salario bajo, señala, incluso en la teórica jornada completa de 39 horas, pero en la profesión, con inmensa mayoría de mujeres, nadie lo hace: “Tenemos contratos de 15, 20 horas”. Algunas compañeras trabajan por 300 o 400 euros, otras todos los días, muchas se emplean en la economía sumergida para buscar otras fuentes de ingresos y predominan las jornadas partidas que dificultan tener otra fuente de ingresos o conciliar.

Dan servicio a dependientes, personas mayores, pacientes con enfermedades mentales, parálisis o movilidad reducida, y son personal de servicio esencial, pero “las empresas a nosotras nos trata como a máquinas y a los usuarios como muebles”, afirma. “Hay empresas que no pagan el kilometraje, horas que no nos pagan”, y otras compañeras “tienen que recurrir al banco de alimentos o a Cáritas para dar de comer a sus familias”.

A esto se une que muchas “vamos medicadas a trabajar”, por dolores crónicos en espaldas, codos y rodillas por levantar pesos sin grúas o ayuda, y hay un alto número de casos de “depresión y ansiedad”. “Porque la presión que se nos mete es tremenda: nos ajustan los tiempos de desplazamiento entre domicilios al mínimo y tenemos que ir corriendo todo el día”, detalla. La única forma de reivindicar derechos, afirma, es “denunciar”, y reclama a los ayuntamientos que “sean mucho más firmes” con el control a las concesionarias.