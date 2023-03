A Real Academia Galega, de Tabernas a Pocomaco

Nas mudanzas sempre poden aparecer cousas insospeitadas e no caso da da Real Academia Galega e da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, non ía ser diferente, despois de máis de corenta anos na súa sede do número 11 da rúa Tabernas. O vicesecretario da Real Academia Galega, Xosé Henrique Monteagudo, explica que, facendo o traslado, atoparon no faiado do edificio “unha cantidade considerable de exemplares sen encadernar do quinto volume da Historia de Galicia, de Manuel Murguía”. Non sabían que estaban alí, pero alí estaban, a saber desde cando.

“Levaban en caixas cen anos [non en Tabernas, porque a Academia trasladouse no ano 1978 a este inmoble], en pregos aínda sen encadernar, de feito, encadernamos bastantes. Son pequenas sorpresas que levamos, supoñemos que cando fixeron a mudanza puxeron as caixas aí no faiado e nin sequera sabían o que había dentro”, relata Monteagudo. Agora, xa etiquetados e algúns encadernados, forman parte documentada e localizada da Academia.

“Á volta do Nadal xa empezamos a traballar en Pocomaco. Os fondos que están na nave son os bibliográficos, tamén parte do mobiliario, hai unhas salas especialmente acondicionadas para o patrimonio artístico...”, explica Monteagudo, que fai a chanza de que está a ser para el un período “moi positivo”, no que “un profesor de Universidade está a aprender moito de contratos públicos, de mudanzas, de obras e de traslados...”.

A Real Academia Galega e a Casa Museo Emilia Pardo Bazán iniciaron no mes de outubro un período de tres meses de arduo traballo de embalar, etiquetar e recoller os fondos de ambas as dúas institucións para poder empezar a prestar servizo nunha nave do polígono de Pocomaco antes de que acabase o ano. Era imprescindible baleirar o edificio -que fora a vivenda familiar da escritora durante a súa infancia- para que o Ministerio de Transportes puidese dispoñer del para executar as obras de rehabilitación do inmoble previstas para os vindeiros 19 meses, xa que o contrato foi formalizado o 9 de marzo.