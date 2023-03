El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mayoritario en las panaderías de Ipasa-San Brandán, amenaza con “paros” e incluso una “huelga indefinida” si no se negocia una actualización del convenio del sector, prorrogado desde 2018 y que, afirman, les ha hecho perder un 16% de poder adquisitivo. El sindicato, con su secretario general imputado por corrupción, solicita participar en la mesa de negociación: no está porque cuando se creó no tenía representación.