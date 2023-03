🔹O luns irá entrando unha masa de aire cálido a #Galicia. As temperaturas máximas serán elevadas para á época, sobre os 20 ºC

🔹O martes volven a ascender, pódense superar os 25 ºC no val do Miño de #Ourense.

🔹O mércores baixarán ao oeste coa entrada dunha fronte pola tarde. pic.twitter.com/u5Y5pd9e8A