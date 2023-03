La ‘gen Z’ posa para Steven Meisel

Aurora Couceiro y Rosalía Cobos posan frente a una pared en la que se proyecta una imagen. Sobre la imagen, y sobre las figuras de las jóvenes, un texto: We accept the love we think we deserve. [aceptamos el amor que creemos merecer]. “Es la frase de la película Las ventajas de ser un marginado”, explican. Frente a ellas, una cámara inmortaliza la imagen y las luces de colores de los focos ambientan la escena. Si no fuese por la edad de los participantes, cualquiera diría que la estampa corresponde a una sesión profesional de fotografía. No falta ni la máquina de aire.

Aurora y Rosalía son alumnas de Artes escénicas en el instituto Antonio Fraguas, y el plató no es otro que uno de los silos del muelle de Trasatlánticos que componen la exposición de Steven Meisel. La iniciativa Steven Meisel 1993 A Year in Photographs forma parte del programa educativo que Fundación MOP, gestora del espacio expositivo, propone en las instalaciones para acercar a niños y jóvenes al proceso creativo de Meisel y al magnetismo de su fotografía. “Creemos que acercar las fotos al público general y más a los estudiantes desde los 3 años es importante para que vayan educando el ojo, y que vayan empezando a ver fotografías de muchos estilos. A los que son un poco mayores, el proyecto se enfoca de una forma más técnica, al trabajo en plató y los tipos de luces, focos..”, cuenta la directora del espacio expositivo, Leticia Castromil. Por las instalaciones musealizadas del muelle coruñés han pasado, entre las dos exposiciones, rubricadas por Peter Lindbergh y Meisel, alrededor de 9.000 niños y jóvenes que se han involucrado en distintas actividades para conocer las coyunturas que rodean a la fotografía artística y de moda de una forma más inmersiva. A través de la actividad, los jóvenes tienen la oportunidad de expresarse empleando a sus propios referentes, pero también de conocer el funcionamiento interno del mundo laboral hacia el que se aproximan. “Pudimos ver como se trabaja en este campo y es más fácil entender la dinámica que hay dentro de un plató. Nos llamó la atención la naturalidad con la que les salió a nuestros compañeros. Fueron súper seguros con respecto a la foto, sabían lo que tenían que hacer. Fue guay ver cómo se desenvuelven en plató”, cuentan las jóvenes. En el proceso no han estado solos: les han acompañado 17 artistas locales especializados en disciplinas como las artes visuales. El último de los artistas en prestar su conocimiento ha sido Guillermo Calviño, que ha guiado a los estudiantes entre los misterios de las luces, los focos y la composición, aunque él también ha aprendido algo a través de los referentes que los alumnos trabajaron en el aula y luego llevaron a la muestra para trabajar sobre ellos. “Es interesante porque supone un ejercicio de conexión con una generación joven, que tiene referentes audiovisuales diferentes. Te pone en contacto con la forma de pensar las imágenes que tiene la gente joven, sus gustos musicales, la forma que tienen de absorber y vivir esa iconografía”, cuenta Calviño. Así, los proyectores plasmaron sobre los silos del muelle de Trasatlánticos imágenes con lemas reivindicativos, sobre el amor propio, en defensa de la diversidad sexual o que reproducían la iconografía de ídolos del momento como la cantante Rosalía. Y cómo no, Steven Meisel estuvo presente en sus creaciones. “Intentamos hacer fotografías de grupo imitando el juego de miradas que hace Meisel en sus fotos. A ellos les atrae porque los medios que hay aquí no están disponibles en los centros educativos, ni la propia escenografía que impone la exposición. Tener la posibilidad de expresarse de esta manera les ayuda a reafirmar esa vocación hacia el mundo de la moda o la actuación”, observa Calviño.