Los letrados judiciales esperan a un plan de recuperación para agilizar el trabajo atrasado

Los letrados judiciales vuelven al trabajo después de nueve semanas de huelga y, sobre sus mesas, carpetas de colores con cientos y cientos de expedientes. Una de las letradas que ejerce en las salas de lo Penal explica que, al reincorporarse a su puesto, se encontró “298 escritos” solo en su juzgado y con bastantes más de 120 asuntos pendientes.

“Volvemos con ganas, pero sabiendo que tenemos que recuperar todo el trabajo de estos dos meses, y esperando algún tipo de medida de recuperación”, comenta Víctor López, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, que se encontró con que la cuenta de su juzgado había duplicado su consignación, de menos de un millón de euros a más de dos en tan solo nueve semanas y “cientos, por no decir mil escritos” pendientes de revisar.

“El trabajo acumulado en dos meses es muy difícil de poner al día”, relata López, en su caso, los compañeros recibieron bien su vuelta y entendieron las razones de la lucha del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia por actualizar sus salarios a las competencias que han ido adquiriendo con el paso de los años. No fue igual en todas las salas, aunque los letrados esperan que la situación se normalice con el paso de los días.

Algunos de los trabajadores daban el día por bien empleado si conseguían dejar todos los expedientes ordenados para poder retomar su labor. “Sin medidas compensatorias, con el ritmo de trabajo normal de cada juzgado, calculamos que conseguiremos ponernos al día a finales de año, con un plan de recuperación igual podemos hacerlo ya a la vuelta de verano”, calcula el letrado de Administración de Justicia de Mercantil 3, Fernando Santiso, que comenta que el decanato consiguió repartir todos los asuntos que entraron durante estas semanas para agilizar la vuelta.

“Otra de las grandes complicaciones es la priorización de los asuntos, por un lado, quieres seguir el criterio de orden, pero hay que examinar cuáles son las cosas más urgentes y, con todo lo acumulado, es muy difícil de hacer”, relata López. “Aquí llevamos casos de empresas, por ejemplo, que entran en concurso, de trabajadores que están pendientes de un ERE, del cierre de una empresa o de la venta de una unidad productiva... pueden ser millones de euros o decenas de trabajadores que están esperando y a los que, en la medida de lo posible, hay que dar un impulso rápido. Es una cuestión de examinar con calma para que no se nos pase nada importante y poder priorizar algunos escritos que tengan más prisa”, resume Santiso.

En Penal, esa priorización es urgente para que los delitos y las penas no prescriban o para que se cumplan las sentencias. “En algunos juzgados han entrado 300 escritos de golpe, así que, vamos a tardar meses en recuperar el ritmo”, explica una letrada, que comenta que, durante la huelga, se les dio trámite a algunos procedimientos porque, por ejemplo, había detenciones.

Aunque el cuerpo de Letrados de Administración de Justicia firmó un acuerdo con los Ministerios de Hacienda y de Justicia, por el cual se actualizan sus salarios hasta en 450 euros al mes, los funcionarios no las tienen todavía todas consigo y se muestran escépticos sobre el cumplimiento del acuerdo. “Yo hasta que vea el ingreso en la cuenta no me creo nada”, dice una de las letradas judiciales que, como sus compañeros, no renuncia al resto de peticiones que desencadenaron la huelga y que se han quedado fuera de este acuerdo.

“Era una reclamación que tenía una parte económica, pero otra, que era fundamental y por la que hubo ese seguimiento, y por la que todos entendimos que teníamos que hacer este esfuerzo, era por conseguir un reconocimiento profesional por el que llevamos muchos años luchando”, relata Santiso. Esa parte no está todavía solventada, por lo que dan “un voto de confianza” al Ministerio de Justicia para seguir avanzando en las cuestiones que han quedado pendientes. “No es solo las responsabilidades que nos dieron hasta ahora sino que la futura organización de los juzgados pretende establecerse sobre la base del letrado de Administración de Justicia, a ver si con esta demostración de fuerza y de unidad que hemos hecho, nuestras reivindicaciones tienen más éxito que en el pasado”, resume López.

En el acuerdo se contempla la negociación de medidas correctoras, por lo que, en los próximos días está previsto que se reúnan las partes para decidir los planes de recuperación. “Yo hice la huelga asumiendo el coste económico, aunque creo que el ministerio tiene que poner planes de recuperación, no por devolvernos el dinero a nosotros, sino por poner al día el servicio. Depende de cada juzgado, pero la Justicia es un servicio que tiene escasez de medios, tanto personales como materiales. En Mercantil ahora, por ejemplo, tenemos una asignación de concursos de personas físicas que es muy importante en nuestra jurisdicción y que se suma a todo el efecto de la huelga”, comenta López.