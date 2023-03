O búnker da historia de Galicia

Os fondos da Real Academia Galega (RAG) e da Casa Museo Emilia Pardo Bazán están no polígono de Pocomaco, en varias salas diferenciadas; arriba, con condicións controladas de temperatura e humidade, as pezas máis delicadas, como os cadros, algunhas alfombras e o moble, xa desmontado, no que estaban na rúa Tabernas, as partituras de Marcial del Adalid; tamén o depósito do arquivo e da colección da institución. Abaixo, en caixas laranxas da empresa de mudanzas Hércules, miles e miles de documentos, correspondencia, ficheiros, imaxes, monografías e revistas, as lámpadas que colgaban dos teitos do edificio, algunhas das alfombras da casa museo e os armarios compactos nos que se garda gran parte da historia de Galicia, e con todo o relacionado con Manuel Murguía e con Francisco Fernández del Riego ben a man, porque serán protagonistas da programación dos próximos meses da Academia, Murguía porque se cumpre o centenario do seu pasamento, e Fernández del Riego, polo día das Letras Galegas.

“Aquí temos desde unha peciña pequena (do tamaño dunha unlla) até o mapa de Domingo Fontán, que pesa máis de 200 quilos. Pensar na loxística de como iamos facer a mudanza levou tempo, tivémonos que adaptar ás necesidades que nos iamos atopando e cambiar varias veces de plan, eu creo que a de volta xa será máis sinxela, porque temos experiencia”, relata o responsable da colección da Real Academia Galega, Lois Bande, que é tamén o encargado de facer a dixitalización dos documentos que solicitan os usuarios e que xa non se poden consultar presencialmente por falta de espazo; outra das súas tarefas é xestionar a distribución dos libros que publica a Academia.

“Xa na pandemia empezamos a traballar así, chegábannos as peticións e nós respondiámolas por correo electrónico, así que, non é novo este proceso, para os investigadores é máis cómodo porque non se teñen que desprazar, ademais, en Galiciana hai xa moitas revistas dixitalizadas”, explica Bande, que comenta tamén que a partir de hoxe empezarán a chegar máis mobles dos que estaban en Tabernas á nova casa da Academia en Pocomaco porque, nos labores previos do traslado, decatáronse de que estaban afectados pola couza, así que, aproveitaron este momento de cambio para poder levalos a desinfectar e deixalos en perfecto estado para os vindeiros anos. O tempo non apremaba, xa que as obras de reforma do número 11 da rúa Tabernas teñen 19 meses de prazo de execución e, aínda se formalizou o contrato de obra o 9 de marzo, polo que a viaxe de volta non está prevista para antes de principios do ano 2025.

“Nesta mudanza participaron catro empresas, unha para trasladar os armarios compactos; outra, para o material da biblioteca; outra para as pezas da hemeroteca e do arquivo e outra máis para as pezas máis delicadas, xa especialistas nestes transportes”, relata Bande, xa que, un pequeno erro na colocación dos carrís que guían os compactos, ou un golpe a unha peza histórica podería supoñer un accidente ou unha perda irreparable. Neste punto, era tamén preciso aproveitar o mellor posible o espazo dispoñible na nave —xa que nas oficinas non hai espazo de almacenaxe—, así que, grazas a este traslado estanse a dar situacións insólitas, como que os escanos nos que o público sentaba nos actos da Real Academia estean colocados en vertical —para poder gañar uns metros— e que as lámpadas colguen dunha estrutura metálica, todas xuntas e sen acender.

Tamén que o legado de Pardo Bazán estea en caixas e que o material didáctico que daba a benvida a casa agora estea almacenado, sen que ninguén aprenda xa do seu contido. O seu legado, tal e como avanzou este diario, non poderá ser exposto mentres duren as obras de reforma, por falta de acordo entre a Real Academia Galega e as institucións ás que lles pediron un local no que poder levar adiante este proxecto de difusión da vida e da obra da escritora —Xunta, Deputación e Concello—. Este acordo non foi posible de acadar tan só dous anos despois de que se celebrase na cidade o ano Pardo Bazán con máis de corenta actos na Coruña durante todo o exercicio. Precisamente, a promoción da literatura de dona Emilia e da súa traxectoria vital foi a condición que as súas herdeiras puxeron cando cederon a que fora a vivenda familiar de Pardo Bazán na Coruña a disposición da Real Academia Galega, que unha parte do espazo se dedicase á escritora e a divulgar

As obras de reforma da Real Academia Galega execútanse este ano logo de máis de sete anos de espera, xa que, en 2015, un informe técnico para coñecer o estado do edificio —en principio, para solicitar unha axuda europea para renovar a calefacción— que revelou que o inmoble tiña risco real de “derrubamento parcial”. O Ministerio de Fomento comprometeuse daquela —coa ministra Ana Pastor á fronte da carteira— a financiar as obras de rehabilitación, aínda que non foi até xuño do ano pasado cando o Ministerio de Transportes —xa en mans do PSOE— licitou o concurso para a execución destes traballos, que teñen como obxectivo, entre outras actuacións, dotar de ascensor o edificio.

Unha edición única, feita con fascículos atopados na mudanza

Todos os exemplares que existen do tomo quinto da Historia de Galicia, de Manuel Murguía, foron encadernados de xeito particular, as súas páxinas eran entregadas por fascículos e, a diferencia dos anteriores tomos, este quedou incompleto,. “Quen quixo encadernounos, quen non, esqueceríase deles”, explican Lois Bande e Fernando Pereira. No faiado da Real Academia Galega, en plena mudanza de Tabernas a Pocomaco, os técnicos da institución atoparon caixas e caixas con fascículos deste tomo que, 110 anos despois da súa saída do prelo, collen forma de libro. “Fixemos cincuenta exemplares, porque non todos os fascículos estaban en condicións de seren encadernados”, explica Pereira, auxiliar de biblioteca e encargado da hemeroteca da Real Academia Galega. Foi a máis importante das sorpresas que deixou este traslado, por mor das obras de rehabilitación da que fora residencia familiar de Emilia Pardo Bazán e sede tamén da súa casa museo, que durarán 19 meses e que foron xa adxudicadas a principio deste mes para a súa execución.