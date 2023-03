“La idea es manifestar la incomodidad para generar un cambio”

Lola Vendetta es el personaje que Raquel Riba para analizarse a sí misma, analizar el contexto en el que vive y criticar determinadas cosas que no le parecen bien. Lo explicó ayer en un taller-coloquio en Marineda City, una actividad que forma parte de la programación del Concello por el Día Internacional de la Mujer.

¿Como nació su álter ego, Lola Vendetta?

Pues nació de una manera bastante visceral, a partir de la indignación, de la acumulación de indignación sin saberle poner palabras exactas a lo que era. Yo en ese momento no tenía formación feminista, sí tenía pequeñas ideas de lo que proponía el feminismo pero tampoco era experta en nada. Me meto en el jardín de criticar una serie de cosas que me suceden a mí, que hablo con las amigas y que a ellas también les ha sucedido y que al ponerlo en redes sociales y compartirlo con todo el mundo, veo que muchísimas mujeres de distintos países y edades habían pasado por lo mismo. Y todas habíamos experimentado esas ganas de vendetta contra acosadores de la calle o contra machismos y micromachismos que vemos las mujeres.

¿Cómo es ese proceso de tener a Lola Vendetta en su cajón y que, de repente, se convierta en altavoz feminista?

Fue una amiga la que me dijo que lo tenía que colgar en internet. A mí me daba muchísima vergüenza. Hasta ese momento había sido muy políticamente correcta a través de mis ilustraciones. Mis amigas y mi familia habían visto cosas más de fantasía. Pero me animé a publicarlo y la reacción de la gente fue bastante inmediata. Viendo a Lola Vendetta defendiéndose a sí misma, muchas mujeres me escribieron para decirme “siempre he querido hacer esto” o “este personaje me desahoga un montón”. Me compartieron sus vidas, lo que les pasaba, me pedían que ilustrara diferentes situaciones... Ahí Lola Vendetta pasó de ser mía a ser de muchas mujeres.

A la hora de dibujar y crear nuevas historias, ¿ha dado con micromachismos que se consideran normales?

Sí. Desgraciadamente es normal porque la norma es machista, pero no deberían serlo si el mundo en el que viviéramos no estuviera gobernado por el patriarcado. La idea es manifestar esa incomodidad para generar un cambio. Si no nos permitimos sentir el cabreo y la incomodidad es difícil que pasemos al siguiente paso, que es el de buscar soluciones y propiciar un cambio.

Con su personaje también superó una barrera, que es la de hablar en un cómic sobre acoso, violencia de género o la menstruación.

Sí, y, de hecho, fue toda una revolución. Puse unas bragas manchadas de sangre y se armó un jaleo en redes sociales... Recibí mucho hate y comentarios de asco. Me sorprendió mucho. Estamos súper acostumbradas a ver escenas tarantinescas y, sin embargo, unas bragas manchadas de regla nos parece una cosa agresiva. Recuerdo los comentarios y eran “qué asco, esto es suciedad...”. Una total negación y poca conexión con el cuerpo femenino.

E imagino, además, que muchos de esos comentarios fueron escritos por mujeres.

Claro. Muchísimas mujeres a las que le da asco observase a sí mismas durante el periodo. Tampoco te digo que pintes un mural con tu regla, pero, al menos, que no te de asco tu propio ciclo menstrual.

Lleva cuatro libros de Lola Vendetta. ¿Habrá un quinto?

Sí, estoy trabajando en él. No puedo decir de qué va, pero es un libro que va a ser muy útil.

El año pasado adaptó la obra gráfica de la novela de Leticia Dolera, Morder la manzana. ¿Su álter ego le abrió muchas puertas?

Totalmente. Todavía ahora, casi diez años después de haber publicado el personaje, sigo alucinando con la gente tan increíble que conozco. Me alucina. En mi historia personal, me parece súper bonito que haya sido el dibujo el que me permita estar sentada con gente increíble porque gente que admiro muchísimo me dijo que el dibujo nunca sería mi profesión porque no se podía ganar dinero de esto. Yo, terca, seguí, seguí y seguí.

Es un sector que ha cambiado recientemente y que cada vez tiene más referentes femeninos.

Claro. Ha evolucionado en los últimos 15 años. Ha sido bastante rápido. Nos hemos abierto espacio las mujeres y tengo la sensación de que no es algo momentáneo. Se están haciendo muy buenos trabajos y hay mujeres increíble en el mundo de la ilustración y del cómic. Y más que van a llegar.