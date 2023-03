Usuarios de tren denuncian que los retrasos en el Eje Atlántico se han vuelto crónicos

Los usuarios del tren que conecta A Coruña con otros puntos del Eje Atlántico se han acostumbrado, desde hace algo más de un año, a llegar tarde a sus destinos. Un cóctel compuesto por elementos como Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV), que obliga a aminorar la marcha en algunos tramos por el mal estado de las infraestructuras, las pocas frecuencias que conectan A Coruña y Vigo en horas punta o el aumento de pasajeros espoleado por los abonos gratuitos de Renfe redunda, desde hace meses, en demoras diarias en los trayectos, que ya se han cronificado. Los mayores perjudicados, los pasajeros que tienen en A Coruña su punto de partida o destino.

“Los peores retrasos se dan en sentido norte, porque es donde hay más LTV, y el trasvase de viajeros en la subida y bajada de Santiago. Como todos los trenes pasan por Santiago, si falla algo estamos vendidos”, protestan desde la plataforma Tren Media Distancia Galicia, que ven en la centralidad de los servicios en la capital de la Comunidad uno de los factores causantes del embudo de pasajeros que desemboca en demoras diarias de entre 15 y 20 minutos.

Los usuarios denuncian que el hecho de las frecuencias y los horarios giren en torno a Santiago perjudica a los viajeros cuyos destinos finales son A Coruña y Vigo. “Esa visión del servicio público está desfasada. Nuestra tesis es que los recursos son limitados y compartidos. Las relaciones ferroviarias con declaración de servicio público tienen que ser un servicio simétrico”, defienden desde la plataforma. Un vistazo a las frecuencias vale para confirmarlo: los horarios están construidos para ofrecer al viajero un abanico de posibilidades de llegada a la capital entre las 7.00 y las 9.00 horas de la mañana.

Desde Vigo, sin embargo, la primera opción de media distancia que parte hacia A Coruña llega a su destino pasadas las 8.30 debido a esos retrasos diarios que se han convertido en la norma, lo que, para los viajeros, “está limitando las oportunidades del área metropolitana”.

En el trayecto opuesto, misma situación: el primer tren de Media Distancia que sale de A Coruña no llega a Vigo hasta cerca de las 9.00 horas. “La Media Distancia está pervertida, se ha convertido en un Camino de Santiago con mil paradas. Ahí se concentra todo el servicio público”, lamentan.

Las demoras, de este modo, dejan a decenas de estudiantes y trabajadores que cubren diariamente el trayecto con pocas opciones. Como muestra, un ejemplo sucedido esta misma semana. Este martes, el primer regional con salida a las 5:05 horas de la estación de Vigo en dirección a A Coruña no llegó a arrancar y los viajeros fueron advertidos unos minutos antes de que tendrían que tomar un autocar. La causa, según apuntaron desde el sector ferroviario de CGT Galiza, es el ajustado cuadro de marchas de los maquinistas de Media Distancia. “Se han comprimido muchísimo” apuntan. Y es que ahora “si un tren llega con 15 minutos de retraso ya descompensa todo” observa Juan Francisco Sánchez Losada, secretario del sindicato. Es por ello que las circulaciones del martes impactaron en las primeras del miércoles, una “cascada” que advierten que probablemente se repita a diario a partir de ahora. Fuentes de la operadora señalan que han sido varios incidencias técnicas separadas las que han originado estos problemas, siendo todas ellas solventadas a lo largo de la mañana para recuperar la normalidad por la tarde. Estos se debían a causas como puertas que no abrían o errores que no comprometían la seguridad del viaje. Además, Renfe programó transportes alternativos por carretera de A Coruña y Vigo a Santiago para que los viajeros pasaran del bus al tren.

Los usuarios apelan a la cláusula de revisión del servicio que consta en el actual contrato para mejorar la adaptación, en la que, aseguran, podrían estribar los cambios que piden debido a la alta demanda de las rutas del Eje Atlántico. “Somos un colectivo de trabajadores y estudiantes, con idas y vueltas de horarios, jornada partida o intensiva, sanitarios con contratos personales que necesitan a muerte poder cambiar de itinerarios. Hasta ahora, la gente no se podía permitir el tren, y ahora con los abonos sí. Hay que ensanchar el servicio para que todos podamos”, defienden desde Tren Media Distancia Galicia. Las primeras deficiencias crónicas, no obstante, se encuentran incluso antes de subir al tren. El escáner de seguridad obligatorio en estaciones como la de San Cristóbal genera colas que obligan a posponer la salida, algo que no ocurre en otras estaciones. Para solventarlo, se ha instalado un segundo escáner en A Coruña, que comenzará a funcionar el lunes según las previsiones, pero numerosas voces reclaman la eliminación de un control que es entienden más propio de un aeropuerto que de un tren regional.