“Para dedicarte a las redes sociales tienes que ser fuerte mentalmente”

Saltó a la fama por sus doblajes cómicos en redes sociales y desde entonces ha estado en el candelero. Su contenido ha ido cambiando, pero él sigue siendo el mismo. El humorista y creador de contenido digital ourensano Xurxo Carreño se atreve con el teatro y participará en el Encontro Mundial de Humorismo junto a El Cejas, Car de Lorenzo y Animalize21, creadores con los que aunará esfuerzos en el espectáculo Sin datos no hay paraíso. El próximo día 15 en el Teatro Colón (17.00 horas)

Cuatro creadores digitales que sacan sus respectivos contenidos de las redes sociales al escenario. ¿Qué nos espera?

Esta es una historia que empezó el año pasado. Nos estrenamos con este show un poco distinto en el anterior EMHU. Si no me equivoco, fuimos de los primeros en pasar de las redes sociales al teatro, por idea. Era algo que no estábamos acostumbrados a hacer, porque al final nosotros nos grabamos en casa, nuestro contenido, cada uno tiene su manera de hacer las cosas... fue algo difícil de montar, porque yo hago un tipo de contenido para un público, El Cejas llevaba tiempo sin subir contenido a redes y estaba más enfocado a la música o la actuación, y así. Creo que lo cuadramos bastante bien y es a lo que lo enfocamos, a tener un público variado: de un chaval joven a una persona adulta que viene acompañando al niño... creo que lo hemos conseguido

Estamos viviendo un trasvase, también a la inversa: los cómicos de las redes se suben a los escenarios y los que vienen de los teatros se pasan a las redes sociales.

Sí. Hay que estar en todos los lados. Por mi parte, es por ver otro mundo, hacer otras coas, algo a lo que no estábamos acostumbrados, que a mí me ha ayudado muchísimo a la hora de interactuar con la gente, de facilidad de palabra, de perder el miedo. Yo tenía mucho miedo a subirme a un escenario. Es otro mundo, aunque lo vean parecido desde fuera. Es muy distinto. El día de mañana no sabes lo que va a pasar con las redes, y el teatro al fin y al cabo ha estado y estará siempre. A mí me gusta el teatro, y quién sabe si el día de mañana puedo hacer algo como actor, o hacer de extra en alguna película. Al final los cómicos han estado toda la vida en el teatro o la tele, pero las redes son un punto importante para comunicar a la gente, y que la gente vea lo que hacen. Si generan su contenido en las redes y avisan de dónde van a actuar, es publicidad gratuita como quien dice. Miguel Lago dijo esta semana que pasó de tener 40.000 seguidores a 100.000 en un mes por empezar a subir sus monólogos a redes. Si ya llenaba el teatro antes, ahora tendrá colas y colas de gente que quizás no lo conocía.

¿Se siente cómodo con la etiqueta de influencer?

La odio, pero ya estoy en un punto en el que lo considero algo más cómico. No me gusta influir en nadie. Creador de contenido puede ser, porque al final todos estamos creando contenido, fotos, vídeos, reels...

Comenta que las redes no son para siempre. Usted ya lleva unos años en un medio tan cambiante como Internet, y sin cambiar la esencia de lo que empezó a hacer, ha conseguido mantenerse, a diferencia de otros creadores. ¿Cómo lo hace? ¿Le preocupa dejar de interesar?

Es una de las cosas de las que más orgulloso estoy. Llevo desde el 2015 más o menos. Tuve un crecimiento exponencial, me estanqué en el millón, y aun pasando los años, que ya llevo un montón, sigo creciendo, que es una cosa que me sorprende, que no termine de aburrir. Aun ayer lo estaba mirando en estadísticas: ayer crecí 8.000 personas nuevas en un día en Instagram. Eso me parece una salvajada. Ahora hago nuevo contenido, recetas, documentales, reviews... y a la gente se ve que le gusta. En TikTok empecé hace un año y también crezco... creo que lo que le gusta a la gente es que seas natural. A mí me apasiona hacer humor, que la gente lo pase bien, ser natural. Si me trabo, rompo una cosa, no lo corto. Me he adaptado, he cambiado contenido, sigo pensando en nuevas ideas.. como todo, hay gente que me dice que antes molaba más.

Está sujeto a una gran exposición. ¿Cómo hace para no obsesionarse con los números, los followers, las visualizaciones?

Es difícil. A todos nos gusta crecer, mejorar, pero no hay que obsesionarse con los números, eso nunca. A veces la gente me pregunta qué tiene que hacer para crecer, y siempre digo que no se obsesionen con los números, que lleguen a donde tienen que llegar y ya está. Yo subí alas cosas porque me gustaban, así lo sigo haciendo, los números llegaron al final, pero nunca me obsesioné. Ahora tengo un seguimiento de mis redes, lo veo, también tuve épocas de bajar seguidores, ahora tengo una de subir, pero no puedes decir ¡Joé, me estoy yendo a la mierda!”. Te puedes estancar, crecer, hay que ser fuerte mentalmente, hay momentos de bajón. Las redes son un constante cambio de emociones, porque tienes que estar todo el día pensando en redes sociales. Yo me voy de vacaciones y estoy pensando en el vídeo que tengo que subir, o voy a comer a tal sitio y digo: “esto lo tengo que grabar”. Para dedicarte a las redes sociales tienes que ser fuerte mentalmente.