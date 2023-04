Los promotores de Visma plantean eliminar el tráfico entre la arqueta y el parque central

Los promotores del proyecto de urbanización de San Pedro de Visma, que prevé construir casi 4.000 nuevas viviendas prolongando O Ventorrillo en las fincas junto al Ágora y Os Mariñeiros, se comprometen a mejorar la protección de la Arqueta dos Frailes. Este elemento del antiguo acueducto que abastecía la ciudad aparece rodeado de un pequeño parque y cerca de edificios de gran altura en el actual proyecto de urbanización (esto es, el texto en el que figura cómo se dispondrán los viarios y zonas verdes del terreno) y separada de la zona verde central por una vía con coches, en la que ahora se estudia eliminar el tráfico.

La situación de la arqueta (que una versión anterior del proyecto, que tuvo que rehacerse, pretendía trasladar) fue denunciada por el arquitecto técnico Adrián Martínez, que propuso sacar los coches de la vía en una alegación al proyecto de urbanización. Esta queja estaba también en una alegación presentada por el BNG, y Marea puso otra reclamando proteger el elemento.

Fuentes de los promotores señalan que se está elaborando un anexo que va a “recoger de manera pormenorizada” diversas propuestas relativas a la arqueta, y que se enviará a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta porque es “la única que tiene competencia para establecer qué es lo que hay que hacer”. Este organismo tendrá que elegir las actuaciones que se incorporarán al documento definitivo.

En el texto que preparan los promotores se presentarán alternativas para mejorar la arqueta en varias dimensiones. Esto incluye su “recuperación, puesta en valor y limpieza”, acciones para “sanear” partes que están degradadas por el paso del tiempo o posibilidades para colocar una nueva puerta de acceso, puesto que la original “ya no existe”.

También se contemplará cómo “actuar en el entorno”, con los tipos de pavimento y los accesos. Dentro de esta parte se está valorando “darle un tratamiento especial al vial que pasa por delante del acceso a la arqueta”. “La idea es evaluar la mejor solución, aunque significara que no pudiesen circular los vehículos”, explican fuentes de los promotores, que afirman que de cualquier manera la arqueta ya tiene unos “500 metros” cuadrados de protección en torno, más que “la mayor parte” de elementos similares en Galicia.

En el proyecto de urbanización actual hay un pequeño informe referido a este elemento, si bien no tan detallado como el que se prepara. Tampoco incluye, como denunció Martínez, la protección de otro elemento que se descubrió en la década pasada en las proximidades del Ágora, una suerte de pozo que también formaba parte del sistema que proporcionaba agua en la ciudad. Según explican los promotores, este nuevo elemento, que queda dentro del corredor verde central del nuevo polígono, “se va a incorporar” a este anexo pese a que no esté catalogado formalmente.

En este caso la propuesta incluye “ponerlo en valor y recuperarlo lo mejor que sea posible”, situando en torno “señaléctica e indicaciones” que expliquen su valor histórico. “Va a ser lo nos indique Patrimonio”, indican los promotores.

Consulta a los vecinos

En una respuesta escrita a una pregunta del BNG sobre la arqueta de Visma, el Ayuntamiento afirma que “se mejorará el tratamiento” del bien en el proyecto de urbanización, en “colaboración” con la asociación de vecinos de O Ventorrillo y atendiendo a “su alegación”.

Fuentes de la asociación indican que el Concello no se ha puesto en contacto con ellos y que en sus alegaciones no entraron a “definir el método” por el que se debería mejorar la protección del elemento, pues creen que lo deberían elegir los técnicos. Los promotores indican que no conocen a qué se refiere la respuesta, y el Gobierno local no respondió a las preguntas de este diario.

El Concello también indica al BNG que la separata número dos del plan general, en la que debería figurar la protección de los elementos del antiguo acueducto en la zona, se está redactando y no tiene fecha para su finalización. La edil nacionalista Avia Veira critica esta “lentitud” y reclama que se atiendan las alegaciones al proyecto de urbanización.