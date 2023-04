“A viaxe non foi boa, pero agora estamos ben aquí”

“Agora estamos xubilados, pero como temos fillos e netos, xa tiramos máis para Xenebra que para España”, explica María Jesús López, que emigrou a Suíza cando tiña 17 anos. A súa viaxe foi a de tantas outras familias galegas que buscaban un futuro mellor para eles e para os seus fillos. Moitos anos despois daquela primeira viaxe de ida, coruñeses que residen aínda en Xenebra —ou a medio camiño entre Suíza e Galicia—, participaron na presentación do voo que une a cidade helvética con Alvedro desde o pasado domingo e até o mes de marzo de 2026, con dous enlaces semanais, que operan os xoves e os domingos.

“A viaxe daquela non foi nada boa, non é como agora, viñamos en tren había que facer non sei cantos trasbordos e cambios. Non foi fácil porque deixabamos os pais e os irmáns alá”, explica María Jesús López. Ese alá é Santa Marta de Ortigueira, de onde é orixinaria, aínda que, desde que tanto ela como o seu marido se xubilaron, iniciaron o camiño de retorno a casa comprando un piso na Coruña, onde están cando volven a Galicia.

“Eu vin soa, pero xa tiña unha irmá aquí, viña para traballar nunha escola de agricultura e estiven moi contenta, despois de vinte anos parei de traballar porque tiven os meus fillos”, relata López, que acudiu á presentación do voo, que se celebrou no Kiosque des Bastions; o sábado pasado, acompañada dun dos seus fillos, David Vázquez. A diferencia doutras familias que pasaron anos e anos sen podérense xuntar, a dela volvía “todos os anos nas vacación” a Galicia, daquela, xa ían nun coche e non no tren e botaban dous días en ruta, facendo só pequenas paradas para durmir.

Daqueles primeiros anos na emigración, López lembra que a relación era moi boa entre todos os que estaban desprazados en Suíza. “Mellor que a de hoxe, porque había máis ambiente, había bailes españois... agora non hai nada practicamente, porque os fillos dos emigrantes xa son suízos, os meus fillos gústalles ir á Coruña e van todos os anos, pero o país deles é este, porque xa foron á escola aquí”, relata María Jesús e o seu fillo David, casado cunha rapaza suíza, dálle a razón. “Teño unha dobre cultura, suíza e española, e non hai queixa”, explica en galego. “Eu levo 42 anos traballando cunha familia libanesa e canadiense, estou moi ben con eles, traballando na limpeza”, comenta Alicia Amor que, viaxa dúas ou tres veces á Coruña cada ano porque aínda lle queda familia en Galicia. “Cando eu vin a Suíza, no ano 1968, xa estaba aquí o meu papá, despois, viñeron os meus irmáns e estivemos aquí cinco irmáns e, agora, quedamos aquí tres irmás, porque os dous homes que estiveron aquí xa morreron”, comenta Amor, coa alegría de terse xuntado coas veciñas coruñesas nun acto de festa.

“Eu hai quince anos que me xubilei, cando naceu a miña primeira neta, collín a xubilación para coidala. Nós [María Gende e Alicia Amor] somos veciñas aquí e tamén alá, porque temos un piso no Burgo”, explica Amor, que é natural de Cerceda. Unhas traballaron no hospital, outras, na limpeza, outras foron empregadas na fábrica de chocolates, fixeron o que puideron para sobrevivir e para se adaptaren a unha realidade que xa era a súa e que lles esixía cambiar de lingua, de moeda, de mentalidade.

“O noso destino foi este e aquí estamos”, di a modo de conclusión unha destas mulleres que xa son metade coruñesas metade suízas.