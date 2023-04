Viñetas, un salón que cambiou vidas

Cando empezou Viñetas desde o Atlántico hai 25 anos, o autor de cómics e ilustrador David Rubín vivía en Ourense e veu á Coruña para esta semana na que podía ver de preto orixinais de autores que lle gustaban, e escoitalos contar os seus segredos. A partir de aí, acudiu “todos os anos” á cita. Lembra que, ao principio, incluso se facían reunións profesionais para que os afeccionados e persoas que se querían introducir na industria do cómic puidesen coñecer a quen xa tiña un traballo en editoriais.

“Desde o minuto un, Viñetas e Miguelanxo [Prado] sempre apoiaron o talento local. Lémbrome perfectamente da primeira vez que fun presentar a primeira publicación na que traballei, que foi, precisamente, a primeira publicación de Polaqia. Nós eramos uns rapaces aos que non coñecía ninguén e tanto Miguelanxo Prado como Carlos Portela déronnos espazo na programación e sentaron con nós na mesa. Para min, que nos respaldaran co que estabamos a facer, xa naquel momento, foi importantísimo”, explica David Rubín, que lembra como Prado —xa daquela un referente no eido da ilustración— defendeu o proxecto duns rapaces que, co paso dos anos, acabaron vivindo do sector do cómic, da banda deseñada e da ilustración.

Eu creo que aquilo foi o xerme de todo o que veu despois, nunca lle caeron os aneis á hora de apostar polo talento local e o futuro da banda deseñada. Foi para nós verdadeiramente crucial á hora de írmonos profesionalizando paseniño paseniño”, relata Rubín, recén chegado a Barcelona, xa que esta fin de semana participa no Salón do Cómic —estaba incluso entre os finalistas do premio a mellor autor español pola súa última obra O lume—. En Polaqia estaba tamén un dos autores organizadores de Autobán BD —un festival de autoedición e banda deseñada de autor na Coruña— Bernal Prieto, que di que, de non ser por Viñetas, nunca tería existido o colectivo Polaqia, porque tiñan “un espazo no que poder vender e reunirnos anualmente e ensinar as nosas novidades”.

Para a autora Emma Ríos —gañadora dun premio Eisner da industria do cómic en 2020 pola cuberta de Pretty Deadly e tamén membro de Polaqia—, Viñetas desde o Atlántico forma parte da súa formación. “Un par de anos antes de que se organizase Viñetas, lembro que fun a uns obradoiros no Fórum Metropolitano con Miguelanxo Prado e, como era tan nova, estaba alucinando, e recordo que, despois da clase, falei cun amigo de que se podería facer un salón do cómic na Coruña”, explica Ríos, que participou, ben como autora, ben como espectadora, en todas as edicións de Viñetas.

"Desde o minuto un, Viñetas sempre apoiou o talento local"

Nas primeiras, aproveitando a caseta gratuíta que lles poñían a quen facía fanzines —e que Carlos Portela compraba sempre para non perder que era o que se estaba a mover na autoedición—, cando deu o salto a profesional, xa con exposicións e charlas, xa que estivo convidada en tres momentos diferentes da súa carreira e foi onde fixo a súa primeira exposición, logo de dar o salto a Estados Unidos e a ser xa unha profesional da ilustración. “Para min era un punto de encontro para formarme e para coñecer xente e ter acceso a orixinais de autores para aprender a facer cousas, porque, daquela, non había titoriais en internet, poder asistir a charlas de autores internacionais e preguntar forma parte da miña formación”, relata Ríos, que tamén estaba o venres no Salón do Cómic de Barcelona e que sente Viñetas como a súa “casa”. Destaca, ademais, o seu carácter “público, gratuíto e educativo”, xa que tiña como obxectivo amosar que o cómic é “unha disciplina seria, que é arte”.

“O feito de poder ver os orixinais, de recoñecer os trucos dos autores de cómic que máis che gustaban, poder escoitalos directamente, para min era moi importante porque potenciaba moito esas ganas enormes que eu tiña de seguir loitando para, algún día, profesionalizarme. Eu, as veces que estiven convidado, que foron tres, sempre tiven iso en mente, a ilusión que tiña eu cando ía de visitante, para animar a quen me escoita para que siga crendo no que fai e amosar que é posible adicarse a isto, aínda que é duro”, confesa Rubín, que cre que, aínda que se siga a facer Viñetas, “se cambia o xeito de facelo”, se se converte “nun salón privatizado e comercial, como o de Barcelona”, perderá a súa esencia, porque, tal e como defende Rubín, o que o fai grande a Viñetas é a súa pluralidade e que non é un festival para expertos, senón para todo o mundo, entendidos ou non na ilustración.

“Para min era un punto de encontro para formarme”

“Eu creo que para unha cidade coma A Coruña é un luxo ter un festival coma Viñetas e penso que debería blindalo para que non falte nunca”, sentencia Rubín, que lembra con especial cariño unha dedicatoria que lle fixo Santiago Sequeiros —sen ser el coleccionista de sinaturas nin de debuxos alleos— cando el era un rapaz de vinte anos. “Moitos anos despois atopámonos e el lembroume que me fixera esa dedicatoria, porque eu lle chamara moito a atención porque lle dera un debuxo a cambio e aínda o garda. Para min foi unha cousa moi emocionante naquel momento, e aínda hoxe, cando o lembro”, di cun sorriso Rubín.

Ao autor e editor Manel Cráneo tamén lle deixou pegada Viñetas desde o Atlántico, sobre todo, nas súas primeiras edicións, cando o peso internacional era maior, aínda que confesa que na súa formación foi máis importante o BD de Ourense, pola maior presenza de autores galegos. “Os primeiros cinco anos viñan editores de toda España e os profesionais podiamos quedar cos editores e desas xuntanzas podían xurdir proxectos, pero iso despois desapareceu, aínda así, reivindica que conseguiu “popularizar o cómic” facer que Galicia e A Coruña estivesen “no punto de mira” internacional pola súa programación. Non todo foi bo nestes anos. “Nos últimos trece anos participei como editor, acompañando os libreiros e coa parte máis comercial do sector. Había queixas que nunca se chegaron a solucionar, como que as casetas eran incomodísimas e vellas. Chegou un momento no que preferiamos que nos deixasen pagar por unhas que coller as que nos poñían todos os anos, pero non houbo solución”, relata Cráneo, que considera que cómpre unha renovación do modelo, nesta nova etapa, logo da renuncia de Miguelanxo Prado a seguir na dirección do salón do cómic tras 25 anos —segundo a súa explicación, polas trabas impostas durante os últimos anos polo Concello para organizar o festival—.

“Isto non é unha opinión persoal miña, é algo que nos comentan na rúa e que se fala no sector. Ás veces veñen ben os cambios e as novas xeracións están moi marcadas polo audiovisual e polas pantallas, igual se poden introducir outro tipo de exposicións para facelas máis interesantes. Se hai nenos que se aburren vendo as exposicións, igual hai que modernizarse e se o gran público demanda algo, haberá que darllo”, sentenza Cráneo, que agarda que o Concello “saiba tomar unha boa decisión coa dirección para que non se perda esta referencia”.

“Se hai nenos que se aburren nas mostras, hai que modernizarse”

A relación da autora coruñesa Paula Esteban con Viñetas desde o Atlántico é especialmente estreita, xa que asistiu desde “pequeniña” ao salón, primeiro, acompañando os seus pais, despois xa, por interese persoal. “Digamos que foi o lugar no que vin que o cómic era unha posibilidade de traballo”, relata, ela, que empezou antes a debuxar que a consumir banda deseñada como lectora, porque o s cómics non lle chamaron a atención até os 16 anos.

“Eu comecei deixando os meus fanzines nas casetas do salón, por iso lle gardo moito cariño, aínda que teña tamén as súas cousas malas. Incluso o meu proxecto Fin de Carreira [de Deseño Gráfico] foi sobre Viñetas desde o Atlántico, falando de como se lle podería dar un lavado de cara e como se podería organizar”, comenta e lamenta que o festival quedase “estancado” nas últimas edicións. “Hai outras propostas, como Autobán, que teñen ideas novas e Viñetas é todos os anos un pouco máis do mesmo, aínda que non por iso me gusta menos ir”, confesa Paula Esteban, que confía en que o festival non se suspenda logo da renuncia de Miguelanxo Prado. “Perdelo pareceríame unha pena moi grande. Ten que haber xente nova que tome o mando e teño a esperanza de que se reinvente un pouco e que siga moitos anos máis”, explica.

Precisamente, Bernal Prieto, que é un dos autores que organiza Autobán BD explica que, no seu caso, Viñetas desde o Atlántico supuxo “unha clara influencia” para apostar pola ilustración como saída profesional. “Eu sempre valorei moito que había, nas casetas de venda, unha dedicada as persoas que estaban empezando no fanzine, que tiñamos a posibilidade de coñecer a outra xente que facía autoedición dos seus traballos,”, relata Prieto, que lembra que moitos dos autores consagrados paraban no Copacabana e normalmente estaban dispostos a falar un pouquiño cos seus seguidores. “Nós o interese que temos é facer Autobán mentres dura Viñetas, porque é o momento ideal, que é canta máis xente da banda deseñada hai. A nós pareceríanos estupendo colaborar máis con Viñetas, pero somos propostas diferentes”, comenta Prieto, que cre que a creación dun clúster da banda deseñada ou unha mesa de debate sobre o futuro do cómic podería ser unha boa opción para enfocar o futuro de Viñetas desde o Atlántico.

No mesmo colectivo estivo tamén o autor coruñés Luis Sendón, quen viviu a primeira edición de Viñetas ao rematar o instituto, así que, foi o pulo que precisaba para empezar a estudar Ilustración e Deseño na escola Pablo Picasso. “Era un festival que lle daba importancia á ilustración, empezaba a coñecer xente que se dedicaba a isto e, ao principio, foi moi ilusionante e foi algo que me influíu directamente porque despois tamén vía que era unha cita importante todos os anos”, relata Sendón, que participou como espectador en todas as edicións. Foi esta constante a que fixo que coñecese outros autores e que, incluso, emprendese novos proxectos con eles. “Era tan importante o ambiente que había e que espero que siga habendo en Viñetas na zona das casetas, que o que pasaba dentro do Kiosko Alfonso. Esa semana, para nós, que faciamos fanzines era o momento ideal para vendelo e para dalo a coñecer. Despois, cando empezamos coa revista Altar Mutante, seguimos aproveitando esa semana e despois, fixemos o Autobán, no que tamén lle sacamos partido a Viñetas”, confesa Sendón que, nas primeiras edicións, era dos que facía cola para que os autores lle asinasen un cómic e para coller sitio nas charlas. “Gustaríame que seguise, que lle desen un novo pulo, non sei como, pero que non o deixen morrer, porque é un dos festivais máis importantes de España”, sentenza Sendón.