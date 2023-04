La CIG ha solicitado personarse como acusación particular en el caso contra varios miembros del Sindicato de Limpieza (STL), entre los que se cuenta su secretario general, Miguel Ángel Sánchez. La Policía los acusa de cobrar mordidas por trabajar en las concesionarias municipales de limpieza viaria y recogida de basuras de A Coruña, además de recurrir al tráfico de influencias para conseguir contratos, una situación que, según el secretario comarcal de CIG-Servizos, Roberto Pérez, es "como en el Chicago de los años 20".

Pérez señaló también que su sindicato presentó una denuncia ante la Fiscalía de A Coruña "hace tres o cuatro años" denunciando la situación, y se llegó a "hablar con el fiscal jefe", pero que el Ministerio Fiscal les comunicó que "no quería meterse". "Intentamos que tomara parte en el asunto y dijo que lo iba a estudiar, no sabemos si no hizo nada o esperó tres o cuatro años para actuar", afirmó Pérez, en referencia a la investigación actual, que, según fuentes policiales, empezó a inicios del año pasado.

El sindicalista de la CIG Carlos Castro, miembro del comité de empresa de la UTE A Coruña Limpieza, que se encarga de la higiene viaria, señaló también que el sindicato denunció la situación tanto al anterior Gobierno local, de Marea Atlántica, como al actual, pero que no hubo acciones contra la presunta trama de corrupción. "El Ayuntamiento tendría que tener más control: es dinero que sale del bolsillo de los coruñeses y no se mejoran ni los servicios ni las condiciones de trabajo", denunció Castro.