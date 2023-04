¿Qué obras en edificios públicos de A Coruña tendrán fondos europeos por valor de seis millones?

Tres millones de euros para rehabilitar el antiguo mercado de Santa Lucía y reconvertirlo en un centro de salud y casi otros tres más para la reforma integral del mercado de Monte Alto. El Concello recibirá en total 5.932.619 euros procedentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con fondos europeos en el contexto del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep). Estas ayudas corresponden a la segunda línea de subvenciones de este plan y las actuaciones que se vayan a poner en marcha deberán estar finalizadas —recepcionadas sin observaciones ni reparos— antes del 1 de abril de 2026.

Después de que a finales del año pasado ninguna de las dos solicitudes promovidas por el Gobierno local en la primera convocatoria de ayudas recibiera fondos por baja puntuación (para las rehabilitaciones del colegio Víctor López Seoane y el centro cívico de Labañou), el Concello pidió nuevas subvenciones en la segunda para los proyectos de Santa Lucía y Monte Alto. También lo hizo para el acondicionamiento de las instalaciones municipales de la antigua Fábrica de Tabacos, hoy sede de órganos judiciales, pero ha obtenido una valoración que no permite al proyecto estar incluido en la selección de beneficiarios provisionales de la línea de ayudas.

La obra de Santa Lucía, que motivó durante el mandato pasado desencuentros entre la Xunta y el Concello por el diseño de la reforma, todavía no tiene definido su proyecto, pendiente de la resolución de un concurso de ideas convocado en marzo, a dos meses y medio de las elecciones municipales, y cuyo plazo de recepción de propuestas concluye este mes. A continuación, las obras tendrán que ser licitadas y adjudicadas. Dado que el concurso da un plazo de 45 días para presentar los trabajos a partir de que se publique la convocatoria en el perfil del contratante del Concello, y una vez que se decida el ganador este tendrá cuatro meses para entregar el proyecto de ejecución, se desconocen los plazos concretos de las distintas fases de la actuación.

El Concello solicitó tres millones en concepto de ayudas europeas para la obra de Santa Lucía, en la que habrá una aportación de 4,4 millones (inyectados por la Xunta). Los fondos percibidos serán los pedidos, después de que el proyecto recibiese una puntuación de 61,75 sobre 100. La ejecución comprende, además de la transformación del edificio en centro de salud, la habilitación de un centro cívico y la reserva de unos 400 metros cuadrados para zona comercial.

En el caso del mercado de Monte Alto, con una reforma adjudicada por 10,4 millones de euros, el Ejecutivo local pidió al Estado una ayuda de unos 2,9 millones de euros, también los concedidos, mientras que la inversión municipal se quedaría en 7,7 millones. Las obras están a punto de comenzar, después de que los placeros del barrio se desplazasen hace una semana a una instalación provisional en la plaza Indalecio Prieto.

El Ayuntamiento concurrió el año pasado a la primera línea de ayudas europeas del programa Pirep, pero quedó fuera de las subvenciones para reformar inmuebles públicos por debajo de otros 402 proyectos. De acuerdo con el expediente sobre las peticiones coruñesas, al que tuvo acceso el BNG, el Gobierno local solicitó para el colegio Víctor López Seoane unos 466.000 euros para una obra en la que el Concello preveía aportar menos de 2.000, pero el plan apenas recibió 17,67 puntos sobre 100 en la evaluación del Estado. También quedó lejos del aprobado la propuesta para el centro cívico de Labañou, en la que el Ayuntamiento pedía casi 420.000 euros para una obra a la que destinaría menos de 16.000; se le asignaron 27,09 puntos.

De 7 proyectos en el área, solo logra fondos A Laracha

Un total de siete proyectos de concellos del área metropolitana se presentaron a las nuevas líneas de fondos europeos pero solo uno logró la aprobación. Se trata de A Laracha, para la que el ministerio propone otorgar una subvención de 703.660 euros para su proyecto de rehabilitar el edificio de la Casa Consistorial. El resto de propuestas fueron valoradas pero no seleccionadas. Cambre presentó dos propuestas, ambas para rehabilitar las cubiertas de los colegios O Graxal y Wenceslao Fernández Flórez, pero no fueron elegidas, aunque celebran haber logrado 1,6 millones en otra línea (para Os Campóns). También quedó atrás la solicitud de Abegondo de fondos para acometer la rehabilitación del edificio de la finca Os Loureiros, una casa histórica adquirida por el Concello en San Marcos que quiere convertir en pazo de la cultura. El Ejecutivo local aún confía en entrar porque está de séptimo en la lista de espera y quedan 16 millones por repartir. A Culleredo también le han rechazado su solicitud de financiación para el proyecto básico y de ejecución para rehabilitar el edificio municipal de la radio en O Portádego (aunque asegura que hará la obra con fondos propios). También se queda sin financiación Betanzos: pidió fondos para rehabilitar el edificio del archivo.

El Concello pedirá explicaciones por Tabacos

Uno de los tres proyectos para los que el Concello de A Coruña pidió subvención europea a través del Estado no figura entre los beneficiarios de la segunda línea de ayudas. Se trata de la rehabilitación de las dependencias que el Ayuntamiento podrá utilizar en el edificio de la antigua Fábrica de Tabacos, cerrada en 2002, para el que solicitó casi 1,25 millones de euros —el Concello ofrece aportar 2,6 millones—. Obtuvo una valoración de 44,84 puntos sobre 100. Fuentes municipales apuntan que el Ayuntamiento pedirá la valoración realizada a esta propuesta para conocer el motivo de no haber sido seleccionada. La Administración local posee unos 3.000 metros cuadrados que aún no tienen uso en Tabacos, que la Xunta, titular del inmueble, le entregó en el año 2017. El Gobierno local ha proyectado distintos servicios en el edificio, primero como Archivo Municipal, más tarde para habilitar las oficinas de Urbanismo y después como sede de los Servicios Sociales municipales. La Xunta rechazó más de una vez en los dos últimos mandatos los proyectos municipales el Tabacos, aunque autorizó al Ayuntamiento a realizar la reforma para adaptar su espacio en noviembre de 2020. La obra, sin embargo, continúa sin plazos. En noviembre del año pasado, y preguntado por este diario, el Concello respondió que el proyecto de uso para el espacio en Tabacos se anunciaría “en su momento”. Consultado ayer de nuevo, el Gobierno local evita responder en qué fase está su redacción.