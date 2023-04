Rodrigo Osorio presentará o 12 de abril na Agrupación Cultural Alexandre Bóveda (no Circo de Artesáns) o seu novo poemario Fuxidío mañá, un proxecto non comercial e que só ten setenta copias en papel. A cita será ás 19.30 horas.

Non é moi común que un autor faga un libro que non quere vender.

O libro ten unha temática concreta, que é o colapso da civilización, na liña do decrecentismo, e pretende ser coherente co que di. Só hai setenta exemplares, son gratuítos, non se poden mercar en ningures. Hai exemplares nas bibliotecas, calquera que queira lelo pode ir á González Garcés, ás municipais, a da Deputación ou á da Alexandre Bóveda, que o teñen. É un poemario que intenta contar de onde vimos e cara a onde imos no sistema capitalista industrialista e as consecuencias que ten para a xente e para o resto dos seres vivos.

É unha obra nacida no confinamento, cando a case todos se nos deu por pensar na fin do mundo?

Recupera poemas que estaban escritos antes, porque empecei en 2015 con este libro, pero remateino en 2020. Aínda que fai un círculo, ten coma unha orde cronolóxica. Empeza por Antonte, con poemas sobre como foi o pasado, segue con Onte, que fala do mundo no que cremos aínda que vivimos, pero xa non vivimos nese, porque están desaparecendo as cousas e Mañá, que fala precisamente dos futuros posibles. No medio hai un paréntese, que se chama Fragmentos dun diario de alarma, que son tres poemas que si que falan do mundo da pandemia. Falo dos primeiros días do confinamento e sobre como a pandemia amosou as cousas que estamos a vivir á marxe da propia pandemia: o egoísmo, o estar pechados, o non contar coa natureza, a redución do consumo que houbo nesa época e o ben que lle veu á sociedade e ao mundo.

A pandemia abriu os ollos a moita xente en canto á necesidade de coidar a natureza...

Si, a partir de 2020, a xente empezou a pensar en que había outra posibilidade de mundo. Tamén é certo que, en canto levantaron as restricións, volvemos ao de sempre. O plástico segue estando polas rúas, hai montañas de lixo...

Préstase a poesía a falar de ecoloxismo ou non é doado facelo?

É unha poesía política, sinxela e na que predomina a mensaxe. Hai moita xente que o fai, aquí en Galicia, de xeito un pouco menos sinxelo e moito mellor, coma Rivas, que defende esta revolución conservadora, pero hai poetas como Jorge Riechmann ou o chileno Nicanor Parra, que utiliza moito o sentido do humor, e eu tamén intento facelo nalgúns destes poemas. Chámanse Ecopoemas e son pensamentos moi raros, como este de Catastrofista, si, mais moderado. Intenta ser un xeito sinxelo para calquera que non estea moi ligado ao ecoloxismo e ao decrecentismo para achegarse desde un pensamento non especialmente complexo. Nace tamén do traballo da revista 15/15\15 que se fai en Galicia e que recolle artigos en todas as linguas do Estado, tanto do ensaio como de creación, algúns dos poemas foron publicados aí.

Facer tan pouquiñas copias e que se vaia poder descargar por internet, é por gastar menos papel?

Claro. Todos os anos se producen moitísimos libros que non se venden, destrúen ou reciclan. Era evidente que este libro non ía ter moita repercusión, así que, decidín facer da necesidade virtude. Xa que non vai ter moita repercusión, imos limitar o número de exemplares e ímolo facer totalmente antisistema. Non se pode mercar, vaise poder descargar desde a web da revista 15/15\15 e está feito polo obradoiro coruñés Manchea, que é partidario do uso de materiais de proximidade e respectuosos co medio ambiente. Aínda que o interior é impresión dixital, a capa está feita con máquina de tipos antiga. O seu circuíto é A Coruña, despois terá esa vida virtual etérea.

Que conclusión lle gustaría que tivesen os lectores e lectoras logo de leren o poemario?

O máis satisfactorio sería que cuestionasen un pouco a vida de cada día. Nós pensamos que aínda vivimos no mundo de onte, no que hai miles e miles de toneladas de carbón, e iso xa non é así. Estamos vivindo dos restos dos combustibles fósiles, porque xa remataron. Nós aínda somos dos privilexiados que poden gastar enerxía de maneira absurda. Gustaríame que pensásemos algo máis e que actuásemos en consecuencia, porque podemos facer moito para que o final sexa máis xusto para todos. É o único que podemos facer, intentar que nos salvemos os máis posibles. Á civilización tal e como a coñecemos quédalle pouco tempo. Non hai recursos suficientes para que poidamos seguir consumindo tanta enerxía. O que podemos facer é repartir e hai que facelo do xeito máis xusto.