La Semana Santa tiene sus días de penitencia, de recogimiento y también de pasión. La penitencia la llevan los vecinos de O Martinete todos los días a cuestas con las deficiencias que tiene el barrio y que el Concello no soluciona así que, por lo menos para hacerse oír y para que sus reivindicaciones no queden abandonadas en un cajón, han decidido mostrarlas en las redes sociales. A través de la cuenta @avmontemartelo, en Twitter, los enfadados —pero con mucho sentido del humor— vecinos difundieron dos icónicas imágenes del barrio dignas de salir en procesión. Una es un depósito de cemento, al que le pusieron un cartel del Camino de Santiago y también otro en el que lo bautizan como Catedral do Martinete, y otra de una canalización sin acabar, que es su “Obelisco”