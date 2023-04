Definición: s. f. Procesamento dos elementos metálicos dunha estrutura, máquina ou vehículo ata convertelos en chatarra, que será reciclada para producir outros metais, especialmente aceiro. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Aceiro: aliaxe de ferro e carbono, susceptible de adquirir propiedades moi variadas mediante tratamentos térmicos, mecánicos ou fisicoquímicos. Modernizar: adaptar algo ou alguén aos usos ou necesidades do momento actual. Obsoleto: que xa non se usa porque é propio doutra época ou non responde ás necesidades actuais. Estas definicións si aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: A palabra chatarrización é un neoloxismo recente (2008), usado esencialmente no castelán de América e tamén no portugués do Brasil. Así e todo, dentro do argumentario do movemento conservacionista aparece de xeito frecuente cando se fala da renovación do parque automobilístico. Isto responde a unha necesaria electrificación e modernización dos vehículos, en detrimento dos que empregan combustibles fósiles, aínda maioritarios nas nosas estradas. A chatarrización dos vehículos obsoletos debe efectuarse de xeito rápido e eficaz, cumprindo os estándares ambientais. De facerse así, existe un beneficio económico, xa que produción de aceiro anual da maioría dos países do mundo apenas cobre as necesidades deste recurso, polo que é necesario ou ben importalo ou ben aproveitar a chatarra xerada localmente para garantir o subministro, aforrando así enerxía. Tamén existe un beneficio ambiental, xa que a chatarrización fai innecesaria a apertura de novas minas para a obtención das materias primas coas que se fabrica o aceiro. Estas explotacións mineiras conlevan a miúdo impactos severos no medio natural, influíndo na calidade das augas, do aire e dos hábitats naturais das proximidades. Ademais, o transporte destes metais das zonas de produción ás de consumo tamén é contaminante, con elevadas emisións de dióxido de carbono.

Por que está en auxe esta palabra?: A rápida transición enerxética destes últimos anos, non só a nivel estatal ou europeo, senón tamén global, supón necesariamente problemas á hora de implementar as políticas de modernización de vehículos. O volume de coches, camións e autobuses obsoletos que deben ser retirados anualmente da circulación e chatarrizados é enorme, e está en aumento sostido. Só en 2017, máis de 1300 empresas a nivel estatal se dedicaban ao comercio ao por maior de chatarra, sumando unhas vendas de máis de 4.400 millóns de euros. Os centros de reciclaxe homologados poden reutilizar máis do 80% do aceiro e o 60% do aluminio dos vehículos chatarrizados, ademais do 100% do chumbo destes. Case o 80% do aceiro que se fabrica en España procede de material reciclado de chatarra, fronte ao 40-50% da media europea e mundial.