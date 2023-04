A Coruña contará con tres farmacias las 24 horas a partir del lunes

El cambio de horario de las farmacias, que entrará en vigor este lunes, cambia la oferta de la ciudad. Si hasta hoy había solo dos farmacias que ofreciesen servicio 24 horas durante todos los días del año en A Coruña, la de la calle de la Torre y la de Leonor Queijeiro Rilo, en avenida da Pasaxe, a partir de mañana será otra más, la farmacia Castro, en su sede de Cuatro Caminos.

El propietario y titular de la farmacia, Ignacio Castro, explica que no quería dejar de prestar servicio durante la noche y los 365 días del año, así que, al ver el cambio en la regulación, tuvo que optar por la opción de abrir 24 horas, ante la imposibilidad de mantener su horario extendido hasta las dos de la madrugada, como ha venido haciendo en los últimos años.

“Hasta dentro de un mes no sabremos el resultado de esta decisión”, asume Castro, que, para poder hacer frente a esta reestructuración del horario, ha tenido que contratar a una persona más y también ha tenido que modificar los turnos de los 35 trabajadores que están en plantilla. “Si no optábamos por abrir 24 horas tendríamos que ofrecer servicio muchas menos horas y no queríamos eso”, relata Castro.

La farmacia que Castro tiene en el centro comercial Marineda City, sin embargo, no se verá afectada por esta decisión de ampliar el horario en Cuatro Caminos, ya que el despacho se rige por el calendario de la superficie comercial, que coincide con los establecidos por la Xunta en su nueva normativa, y que pretende unificar el horario de atención al público en los despachos de farmacia.

Todas las farmacias gallegas abrirán, desde mañana un mínimo de 38 horas y media semanales. El horario mínimo será de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas de lunes a viernes, mientras que los sábados estarán operativas de 10.00 a 13.30 horas. Desde el 16 de junio al 15 de septiembre, se retrasarán media hora tanto la apertura como el cierre por las tardes (operarán de cinco a ocho). El horario máximo será de trece horas y media diarias —entre las 8.30 y las 22.30 horas de lunes a viernes y con dos opciones para el fin de semana, o bien mantener el mismo horario o despachar entre las 9.00 y las 14.00 horas—.

La farmacia de la Torre confirma que no cambiará su estrategia comercial, a pesar de que deje de ser la única del centro de la ciudad que preste este servicio continuado. Al igual que la farmacia de Leonor Queijeiro Rilo, en el número 31 de la carretera de O Burgo, en la avenida de A Pasaxe, que mantendrá, como ya lo hacía hasta ahora, el servicio durante las 24 horas. La farmacia Varela, en el número 109 de la avenida de Arteixo, en Vioño, que hasta ahora tenía horario extendido desde las nueve de la mañana a las doce de la noche, ha optado por reducir la atención a sus clientes y, desde el lunes, abrirá de 9.00 horas a 22.30 horas de lunes a domingo, ya que, según sus cálculos, no le compensaría funcionar las 24 horas, porque si cambiase su horario serían ya cuatro las farmacias de la ciudad que ofreciesen servicio ininterrumpido mañana, tarde y noche y duda de que fuese rentable para todas ellas. Para otras oficinas como la farmacia Otero Raña, que abría a las nueve de la mañana y cerraba a las once de la noche, el cambio es solo de media hora, y pasará a bajar la persiana a las 22.30 horas, tal y como establece el nuevo decreto autonómico para la regulación de los horarios y las guardias de las farmacias.

Las farmacias de guardia funcionarán en dos turnos: uno diurno de 9.30 a 22.00 horas y otro nocturno desde las 22.00 a las 9.30 horas del día siguiente.