Así responden los expertos de A Coruña a la carta de Elon Musk sobre Inteligencia Artificial y ChatGPT

La Humanidad está al borde de una revolución que todavía no comprende del todo: la de la Inteligencia Artificial (IA), sistemas informáticos capaces de aprender y resolver problemas. La última versión del prototipo ChatGPT, un programa que simula conversaciones, responde preguntas y genera textos, ha tenido como respuesta una carta apoyada masivamente por personalidades del sector tecnológico, entre ellos el magnate Elon Musk y el cofundador de Apple, Steve Wozniak, que piden pausar el desarrollo de las IA más potentes seis meses para reducir posibles riesgos. Cuatro expertos coruñeses que trabajan con esta tecnología o la investigan, que van desde la Informática al Derecho o la Sociología, coinciden en que supone un gran reto de regulación, aunque discrepan en la forma de abordarlo.

Según explica la catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidade da Coruña (UDC) Amparo Alonso, con ChatGTP ha habido un interés “un poco excesivo para poner la herramienta a funcionar” y sus autores “quieren copar el mercado”. Esto, a su vez, ha provocado la reacción de otras empresas que están desarrollando aplicaciones similares y no quieren “perder la primacía”, lo que ha generado una “batalla” empresarial.

Aunque Alonso señala que no ha seguido en detalle la propuesta de la moratoria, indica que la aplicación no ha sido “rigurosa” con las edades de los que la utilizaron y que “por otra parte, se han perdido o ha habido un acceso no autorizado a datos de esas personas”. Y además de proteger la privacidad, considera, las inteligencias artificiales con las que las personas pueden mantener una conversación deben incluir un “filtro”.

“Hay que ver, en chats abiertos, a qué tipo de persona se dirigen: si es un menor, una persona mayor a la que puedes estar influyendo, o una persona que tiene problemas psicológicos”, explica Alonso. En Bélgica, una mujer ha denunciado que su marido se suicidó tras conversaciones con un chat automático llamado Eliza, y la secretaría de Estado belga de Digitalización afirmó que hay que “identificar claramente” la responsabilidad en este tipo de hechos. Según indica Alonso, puede que no hubiese una incitación directa al suicidio, pero si “la conversación no lo desanimaba, tenía una conversación un tanto peligrosa”, también se genera un riesgo.

Otro de los ámbitos en los que “va a haber que adaptarse” a las inteligencias artificiales es la educación. Estas herramientas ya pueden generar textos, y, si no sustituir, sí asistir al alumno al hacer trabajos o redacciones, y en el caso de Chat GPT también ha aprendido a programar. “En la UDC a los alumnos les dejamos que utilicen lo que quieran, pero en los exámenes no pueden traer el programa de casa, sino que es presencial para evitar que utilicen herramientas como esta”, explica la catedrática.

Pero en las casas, apunta, “no puedes evitar que utilicen internet o cualquier cosa, pero sí puedes monitorizar qué es lo que han aprendido”, señala Alonso, que argumenta que las inteligencias artificiales pueden “ayudar a mejorar” al alumno, pero que este “tiene que aprender, no copiar”.

Además de elaborar textos, las inteligencias artificiales también pueden emplearse para crear imágenes de gran realismo; en los últimos tiempos se ha hecho viral una del Papa con un abrigo, o la del presidente ruso arrodillado ante el chino. Para pelear con los fakes, explica Alonso, va a haber que “contar con las humanidades”. “No solo tenemos que crear herramientas buenas tecnológicamente sino buenas para las personas, y adaptarnos a este tipo de cuestiones”, defiende.

Su analogía es con la aparición de los coches: “Al principio había más accidentes, luego fueron estableciéndose reglas, edades, que no se puede conducir por cualquier sitio; las reglas sociales las vamos haciendo a medida que vamos avanzando”. Además, recuerda Alonso, desde siempre ha habido bulos, aunque ahora con las redes sociales sea “más fácil divulgarlos”. Pero, al tiempo que avanza la tecnología para crearlos, hay gente “investigando cómo distinguirlos”, y propuestas como introducir una marca de agua en las imágenes generadas por la máquina.

Y, recuerda la profesora de la UDC, está preparándose la legislación europea sobre Inteligencia Artificial, y España “se ha comprometido a ser un campo de pruebas”, con la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), para cuya sede se ha asignado a A Coruña. Ante el desarrollo de la tecnología, “es cada vez más importante que se haga cuanto antes”.

Este reglamento europeo, según explica la profesora de Derecho Constitucional de la UDC Ana Aba Catoira, “sería bueno tenerlo ya aprobado”, pero no cree que tenga sentido aplicar una moratoria al desarrollo de inteligencias artificiales hasta que entre en vigor. La profesora, que también coordina el máster en Derecho Digital y de la Inteligencia Artificial, señala que la tecnología avanza a una velocidad que es “imposible de seguir” y pueden establecerse seis meses como “nueve, doce o 28”.

“El desarrollo tecnológico no va a la par de la realidad social”, argumenta Catoira, y la legislación va por detrás de esta ya no solo en estos temas punteros, sino también en lo “analógico”, por lo que sería “absurdo” pensar que se puede conseguir una respuesta “más adecuada en tiempo y forma”, expone.

La prioridad, considera, es desarrollar una legislación específica, pues hasta ahora hay muchas normas que se pueden aplicar a la Inteligencia Artificial pero aún falta la que se centre en ella y lo existente “se queda corto”. Cuando esté esta normativa, recuerda, la Aesia “va a supervisar la aplicación”.

Lo óptimo, considera Aba Catoira, sería llegar a “soluciones globales”, pues un Estado solo “no va a ningún lado”. En este sentido la Unión Europea está siendo la “más avanzada que hay”, más favorable a la libertad que Estados Unidos y fuente de la que “beben otras como las de los países latinoamericanos”. “Estados Unidos es menos garantista, más promercado, y luego tenemos otros países, China o Rusia, en los que ni siquiera podemos hablar de regulaciones democráticas”.

Entre los retos, explica, está “atar de alguna manera a las tecnológicas”, y trazar líneas rojas entre lo que las inteligencias artificiales pueden o no tratar, como el reconocimiento biométrico (es decir, identificar a personas en base a cuestiones físicas como su apariencia o voz). “Habría que marcar de manera muy clara una frontera infranqueable en torno a los derechos fundamentales”, que deberían ser “innegociables”, argumenta.

Pero esto puede hacer perder competitividad económica a otros estados menos garantistas, admite Aba Catoira. “Es un riesgo que hay, es un reto”, señala, y para sobrepasarlo la Unión Europea “tiene que reaccionar, investigando en tecnología”. En los países de la UE, indica la profesora de la UDC, “no hay suficientes profesionales” de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y “hay que pensar en reciclar el mercado: no podemos seguir formando a gente para tener trabajos que no tienen futuro”.

Otro punto en el que es necesario “invertir”, según considera, es en establecer parámetros de colaboración público-privada, pues ahora son las empresas las que desarrollan los algoritmos (refugiándose en el secreto industrial para no dar acceso a ellos) y una vez creados los compran los Estados. Según opina, tiene, por una parte, que haber “cooperación” entre empresa privada y Gobiernos, y, por otra, desde estos se les debe “dejar claro” a las empresas “que si no se puede controlar el algoritmo, aquí no se compra, aquí no se utiliza”.

La empresa y la máquina

Antonio Rodríguez del Corral es el presidente del Clúster TIC de Galicia y dirige la tecnológica coruñesa Cinfo, y, para él, ni Europa, ni España, ni A Coruña pueden permitirse perder terreno en la revolución de la IA: “Lo que tenemos que hacer es correr todo lo posible, no parar”.

Señala que hay que estar “atento a los riesgos y a los posibles problemas”, y celebra también la llegada de la Aesia a A Coruña como una “gran oportunidad” para el sector en Galicia. Pero la moratoria de seis meses propuesta por algunos de los gurús del sector “es imposible, tendría que hacerse a cinco años", pues no da “tiempo material para ponerse de acuerdo en nada”. Y la carta, argumenta, no indica “en qué hay que ponerse de acuerdo”, ni señala un “peligro inminente” que justificase detener el desarrollo de la tecnología.

Para el empresario, la Inteligencia Artificial es una gran oportunidad de desarrollo para las pymes y ayudar a avanzar en productividad, “uno de los grandes problemas” de la economía. Un pequeño hotel, explica, puede entrenar a una IA para atender las preguntas de clientes “de forma más sencilla”. En vez de escribir un formulario electrónico, o hablar con una persona por teléfono, los clientes podrían comunicarse con un chat que les puede informar automáticamente de cuántas habitaciones hay.

O un despacho de abogados puede entrenar a otra para redactar papeles rutinarios. “¿No estamos diciendo que la gente mayor se la expulsa de tema digital porque es difícil de usar la web?”, se pregunta Rodríguez del Corral, que propone como solución chats de inteligencias artificiales que resuelvan sus dudas de manera “fácil de usar y que es prácticamente como hablar”, e indica que la IA es “una herramienta de productividad”.

¿Y qué pasa cuando la Inteligencia Artificial cometa un error? Según responde Rodríguez del Corral, que la empresa la haya usado “no la exime de ser responsable de todo lo que haga el sistema”, por lo que habría contra quién ir. Y, si bien es cierto que se pueden cometer delitos utilizando esta herramienta, estos “en general ya están en el Código Penal: suplantación de identidad, falsedad documental, estafa... Que lo hagas con el timo de la estampita o con una IA no cambia que es una estafa”.

En cuanto a los fakes, “ya los había antes. “Ya hemos tenido elecciones atacadas e intentos de manipulación antes de ChatGPT-4 (la última versión, anunciada el mes pasado)”, recuerda. La solución, argumenta, es educar a la población en que “tiene que tener un criterio fundado, conocer los temas de los que puedes opinar y nunca fiar de lo que dicen otros”.

Lo que sí cambia, admite Del Corral, es la “escala”. “El que quiere hacer el mal, antes tenía una escopeta, ahora un rifle de repetición”, señala. Pero la solución, en su opinión, no pasa por capar el desarrollo tecnológico, sino por que la Policía “tenga un rifle mejor”, esto es, “tener un refuerzo informático para estar a la altura del tiempo en que se vive: habría que ponerse ya, va a ser una carrera”.

Y, en el fondo de los miedos que causa la explosión de la IA, está su identificación con las personas, la duda de “si se aproxima un momento en que piense como un humano o un cerebro humano”. Pero, para Rodríguez del Corral, todavía “se está lejos de eso”. Los cientos y miles de inteligencias artificiales existentes “mejoran fotos, mejoran textos, resumen mucho conocimiento de manera fácil, pero en el fondo, son herramientas”. Lo que les falta es “la comprensión de lo que estoy haciendo”. Una IA puede aplicar algoritmos estadísticos para mejorar una foto de un gato, pone como ejemplo, pero “sigue sin saber que es un gato”.

Esa es la posición de Carlos Raya, responsable de una empresa ligada a la tecnología de A Coruña y que acaba de doctorarse en Sociología por la UDC con una tesis sobre la relación entre Inteligencia Artificial y propiedad intelectual. Sin embargo, para este experto, hay una corriente que intenta proporcionar a las inteligencias artificiales derechos de autor e incluso permitirles tomar decisiones. Y esto, defiende en su tesis, supondrá una merma de la “libertad” del ser humano.

Según explica, este proceso tiene “tres pasos”, de los que el primero es que las máquinas sean reconocidas como “persona electrónica responsable” y adquieran estatus jurídico. El segundo es “reconocer a las máquinas como autores, élites creativas con conciencia, que crean obras de arte como un ser humano”. El tercero sería llegar a concederles a las inteligencias artificiales la facultad de ser propietarias de los conocimientos que generen.

Estas concepciones, admite Raya, no son mayoritarias y están “en total discusión”, como se ha visto en los debates entre el parlamento y la comisión europea. La UE, señala el doctor en Sociología de la UDC, es por el momento “principalmente humanista” y contrario a estos nuevos postulados, pero indica que en la sociedad actual “van calando” corrientes intelectuales que “buscan la sustitución del ser humano”. Y el motivo de la expansión de estas ideas, defiende, tiene mucho que ver con que encaja con los intereses económicos de lo que denomina “el tecnocapital”.

Raya, según explica, no está en contra de la inteligencia artificial en sí misma, pero este “es un invento tan poderoso como la energía atómica, que sirve para asesinar a cientos de miles de civiles pero también para producir energía para millones”. Esto se ha producido con todos los “grandes inventos, terriblemente peligrosos”, pero lo que reclama es que “no sea el tecnocapital, la gente del computacionalismo, los ingenieros, los que decidan lo que es la máquina, sino el ser humano”.

La prueba de este riesgo, para el sociólogo, es la carta que pide la moratoria de seis meses, que ejemplifica que la tecnología “se les va de las manos” a sus creadores. “Han complejizado tanto el algoritmo que ni siquiera ellos lo entienden”, argumenta, y aunque esto “no quiere decir” que el programa “piense por sí mismo, no saben lo que va a pasar”.

“Los mismos que están pidiendo que se pare la máquina son los que la han construido, son los culpables”, insiste Raya, que considera que con el desarrollo de la IA puede llegar a ponerse en peligro “la propia supervivencia de la Humanidad”. Entre los temores está que la Inteligencia Artificial pueda “tomar el control del sistema, hacer lo que le dé la gana a él y por razones que nadie puede entender”, porque sus mecanismos se hayan desarrollado muy por delante de los previstos por los desarrolladores.

El propio Carlos Raya admite que esta posibilidad es remota: “No creo que pase nada de eso, pero es hasta donde puede llegar. Por tanto, lo prudente sería hacerles mucho caso, echar el freno”.