“Si consigues sorprender a un niño, a los adultos te los llevas de calle”

El ilusionista Jorge Blass se ha propuesto cautivar a niños y adultos con su show Flipar, toda una declaración de intenciones desde el título y que propone un espectáculo que llevará la magia al Teatro Colón. Jorge Blass promete de desapariciones, teletransportaciones e ilusiones, y también, asegura, podrá demostrar a los niños “que sus padres no lo saben todo”. En A Coruña ofrecerá dos funciones, el 15 (20.00 horas) y el 16 (18.00) , para que nadie se quede con las ganas de flipar.

El espectáculo genera expectativas desde el título, Flipar. Ahora mismo, ¿cómo de fácil es seguir sorprendiendo a la gente?

Cada vez es más difícil sorprender a la gente. Llevamos dos años trabajando en este show, en nuevas ilusiones, en un montón de efectos sorprendentes, y estoy muy contento. Estuvimos en Madrid durante unos meses y salía el público alucinado, viendo cosas que nunca se había imaginado, y ese es el objetivo de todo ilusionista. Hay una nueva magia, unos nuevos efectos que van a dejar flipados a todo tipo de públicos. Quienes vengan al Teatro Colón, tengan la edad que tengan, van a salir con la boca abierta.

El gran Juan Tamariz le llamó maestro. ¿Cómo lidia con esa responsabilidad?

Pues mira, muy emocionado porque el maestro de maestros es él. Tuve la suerte de que vino a ver el show y me regaló esas palabras. He aprendido la forma de entender la magia gracias a él. Mi estilo es distinto al suyo, él es más cartomagia, comedia, surrealista; yo hago más efectos visuales, que mezclan con otras artes, la música, la puesta en escena es diferente; pero sí que he bebido de su magia y seré su alumno siempre.

Apuesta por el teletransporte y otros trucos a lo grande. Arriesgarse siempre es bueno, pero si sale mal, es más estrepitoso...

Te tiene que salir mal muchas veces para aprender. A lo largo de mis 30 años de trayectoria he fallado muchas veces, y ahora he aprendido a fallar mejor. Lo bueno es que el espectador no sea el damnificado por ese fallo, sino al contrario: cuando algo falla continúas, no dejas de fallar nunca porque es un show con muchas cosas. En este hay efectos muy arriesgados, con tecnología, saco a personas del público que quieran participar y son distintas cada vez, tienes que tener una capacidad para improvisar, continuar con distintos caminos. A veces saco a niños, así que lo que sucede es imprevisible del todo. Nos entrenamos mucho para que nada pueda fallar, aunque siempre alerta.

¿A quién cuesta más sorprender, a un adulto o a un niño? ¿Se pierde la ilusión con la edad?

Para mí los niños son los más difíciles de sorprender, porque su capacidad de atención es menor, no atienden a procedimientos lógicos. Si ven algo que no les cuadra lo dicen, no puedes guiar su atención tan bien como la atención de un adulto. Si consigues sorprender a un niño, a los adultos te los llevas de calle.

Apela a la relación entre magia y la tecnología. ¿Los avances tecnológicos han matado la magia, o la complementan?

Yo creo que la magia tiene un componente orgánico que nunca va a dejar de sorprender, y hay que maridar bien eso con la tecnología: con teléfonos móviles, con proyecciones... en el show hacemos invisible a un espectador. Ojalá la tecnología consiga llegar algún día a la invisibilidad, pero todavía no hemos llegado ahí, sin embargo la magia sí puede, con sus técnicas, su arte, materializar eso sobre el escenario, y que la gente alucine cuando un espectador se hace invisible. La magia, en ese caso, se adelanta de una forma artística a la tecnología. Ojalá algún día la tecnología consiga materializar las cosas que los magos hacemos.

Le da mucha importancia a las reacciones del público. Cuando está concentrado en un espectáculo, con todo lo que abarca, ¿le da tiempo realmente de observar las caras que pone la gente?

Desde luego. Es una de las partes más bonitas. Siempre pido que dejen las luces de la sala encendidas para poder ver las caras. Además, hay muchas tipologías de reacción en Flipar: están los que se ríen, miran al de al lado, los que se llevan las manos a la cabeza, hay quien se enfada también porque son escépticos, pero afortunadamente pocos. Hay muchas formas distintas de reaccionar ante la magia. El show comienza con un vídeo en el que he resumido reacciones de estos años de un montón de gente, y hay un montón de formas de reaccionar ante la magia. Cada una es espontánea, cuando flipas, de alguna manera, eres un poco más niño. Eso es lo más grande de la magia, que es que te transforma durante unos minutos en inocente de nuevo, y eso hay que aprender a disfrutarlo.