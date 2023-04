La futura ley de vivienda abre la puerta al recargo de IBI a pisos vacíos, paralizado en A Coruña desde hace 20 años

Las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento establecieron hace 20 años que los dueños de las viviendas desocupadas y en ruinas del término municipal debían pagar un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que primero se situó en el 25%, y, tras una subida con el Gobierno local de Marea, ahora alcanza el 50%. Sin embargo, esto no se aplica debido a que no hay una ley que diga qué es un inmueble vacío; según señaló la alcaldesa, Inés Rey, la definición “no está clara” y la ordenanza es “difícil de aplicar”. Pero la futura ley de vivienda, que el Gobierno de Sánchez quiere aprobar este año pero que está atascada en la negociación, establece una definición de vivienda desocupada que el Gobierno local podría emplear para sostener la aplicación del impuesto, si bien limita las circunstancias en las que se podrá cobrar.

Para entenderlo hay que referirse a una norma diferente, la que rige las tasas e impuestos que pueden cobrar los ayuntamientos y diputaciones: la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En su artículo 72 se dice que los concellos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% en los “inmuebles de uso residencial”, es decir, las viviendas, que se encuentren desocupadas “con carácter permanente”. El problema es que esta norma no aclara qué es “con carácter permanente”, más allá de puntualizar que será lo que establezca la normativa “autonómica o estatal, con rango de ley”.

Hasta ahora nunca se ha desarrollado una normativa estatal, aunque sí algunas autonómicas. Por ejemplo, el País Vasco aprobó en 2015 una Ley de Vivienda que considera desocupado el inmueble que permanezca vacío, sin causa justificada, más de dos años, y establece un canon sobre ellos (además de abrir la posibilidad de someterlos a alquiler forzoso). Ese mismo año, Cataluña aprobó otra ley definiendo las viviendas vacías como las que no tengan habitantes durante más de dos años (especificando también algunos motivos por los que pueden permanecer vacías de manera justificada), y adicionalmente estableció un impuesto autonómico sobre ellas, con un mecanismo de compensación para los concellos.

Los recargos se han aplicado en Cataluña tanto para recaudar como para incentivar que los pisos salgan al mercado: Mataró empezó en junio de 2021 un programa para detectar pisos vacíos e imponerles un recargo. Puso el primero en noviembre, pero a esas alturas ya había archivado 23 expedientes abiertos contra propietarios de viviendas vacías porque las pusieron en alquiler o venta.

En Galicia la Ley de Vivienda no establece una definición de inmuebles desocupados. Sí que está presente en el decreto 17/2016, que crea el censo de viviendas vacías de la comunidad, y que afirma que “se entiende por vivienda vacía aquella que no sea ocupada por su propietario y en la que, además, no exista una persona usuaria que disponga del correspondiente título que le dé derecho a su ocupación”. Pero en el censo solo se tienen que inscribir las que estén en municipios grandes o edificios de viviendas y, el factor más limitante, que pertenezcan a bancos o sus filiales.

Finalmente, el Ayuntamiento de A Coruña estableció su propia definición, a través de las ordenanzas fiscales. En ella se entiende como inmuebles desocupados los que no estén dados de alta en el servicio de suministro de Emalcsa o que no lleguen al consumo mínimo de 01,10 metros cúbicos al día, y también los que “son manifiestamente desocupadas o inhabitables”, un concepto que no aparece definido más allá de que es incompatible conque haya alguien empadronado. No se establece un periodo mínimo de desocupación, y tampoco causas justificativas que eximan de pagar el recargo del tributo.

La ordenanza coruñesa también afirma que el Concello debe elaborar un “censo de viviendas desocupadas” y que los titulares de estas deben inscribir ahí la vivienda “en el plazo de un mes”, desde que quede vacía. Pero una fuente legal consultada por este diario explicó que “si el concepto de vivienda vacía no está desarrollado, los tribunales dictan en contra de que los ayuntamientos apliquen cualquier recargo impositivo”.

Subida de tasas hasta el 150%

El proyecto de la Ley por el derecho a la vivienda que prepara el actual Gobierno central se aprobó por el Consejo de Ministros y remitió a las Cortes en febrero de 2022. La propia ley (que todavía puede ser enmendada en las Cámaras) no incluye por sí misma una definición de vivienda desocupada, pero hay una disposición adicional, la tercera, que modifica la ley de haciendas locales y define para esta el inmueble desocupado. Será el que no tenga habitantes “de manera continuada y sin causa justificada”, durante más de dos años. Eso sí, el recargo se limita a los titulares que tengan cuatro o más viviendas, algo más restringido que en la ordenanza coruñesa.

Además, el cambio legislativo abre la puerta a aumentar los recargos. Podrán llegar hasta el 100% cuando el periodo desocupación “sea superior a tres años”. Cuando, además, los pisos pertenezcan a propietarios con dos o más viviendas en el mismo municipio, el recargo puede ascender hasta el 150%.

Las causas justificadas previstas por la nueva normativa también limitarán los casos en los que se podrá aplicar la ordenanza coruñesa. Entre ellas están los traslados temporales de los habitantes “por razones laborales o de formación” y los cambios de casa por motivos de salud o “emergencia social”. En las segundas residencias se permiten hasta cuatro años de “desocupación continuada” sin que el piso se considere vacío, mientras que se entienden como desocupaciones justificadas las que se deban a obras o rehabilitaciones.