Luces e sombras de Chichi Campos

A historia de Xesús Campos Álvarez, máis coñecido coma Chichi Campos, é a de moitos rapaces da súa xeración, nado o derradeiro día do ano 1952, coñeceu a loita antifranquista e viviu a transición e, coma tantos outros, morreu demasiado cedo, o 26 de febreiro de 1991, logo de coñecer as drogas. Trinta e dous anos despois do seu pasamento, o seu fillo, Nico Campos, recupera a súa memoria e afonda na súa figura desde todas as caras do prisma que compuxo a súa vida, no documental Chichi e mais eu, que se estreará este xoves, na fundación Luis Seoane, a partir das 19.00 horas.

“Empecei a darlle voltas a este documental hai doce anos e levo intentando sacalo adiante cinco anos”, relata Nico Campos, que tomou prestada a fórmula do título da biografía que fixo o fillo de Groucho Marx, chamado Groucho and me para o seu proxecto. “Como dese libro me falara meu pai, fixen esta homenaxe da biografía dun humorista famoso contada polo seu fillo”, describe Nico Campos, que segue a reivindicar que a figura de Chichi sexa incorporada á praza do Humor, por ser un dos profesionais máis importantes do humorismo galego da segunda metade do século pasado.

Destaca que é unha obra na que se conta a historia de Chichi Campos ao completo, “coas súas luces e as súas sombras” e nas que se busca resposta a todas as preguntas que nunca lle puido facer. “Foi un proceso de descubrimento de moitas cousas que non sabía e creo que vai sorprender moito a moita xente”, relata Campos, que no documental mestura as súas lembranzas coas de quen viviu e traballou con el e que garda na súa memoria o legado de Chichi. A estrea deste documental é un anticipo de Xesús! 70 anos de Campos, a grande exposición retrospectiva que se poderá ver desde o 21 de abril na fundación Luis Seoane, con máis de 200 obras. Ademais de humorista gráfico, articulista, publicista e guionista, Chichi tiña un gran compromiso político, xa que formou parte do Partido Comunista, incluso na clandestinidade.

“A vida de Chichi resume moi ben o que foron os anos oitenta en Galicia, de loitar contra o franquismo a poder traballar e facer cousas e, despois, morrer a causa das drogas... coma tantos outros”, resume Nico Campos, en referencia a tantos homes e mulleres que, logo de coñeceren as drogas foron consumíndose até morrer. O documental pretende amosar a vida de quen foi o primeiro director da galería de Sargadelos en Santiago, pioneiro do cómic e un dos alicerces da TVG.