Un conflicto resuelto en hora y media

Tras haber sido aprobado el texto por el pleno municipal el 28 de diciembre, la Consellería de Infraestruturas recibió el 2 de enero la propuesta de convenio para articular la participación del Concello en la financiación de la ampliación del Hospital Universitario. Cuando los técnicos del departamento autonómico examinaron el documento, apreciaron que había un cambio sustancial con respecto a lo que habían acordado previamente ambas administraciones.

Eso fue el punto de partida para un conflicto público que sin embargo no se inició hasta mediados de febrero y que concluyó el 14 de marzo tras una reunión entre representantes de las dos instituciones que tan solo duró una hora y media, según refleja el acta, incluida en el expediente para que el nuevo convenio pase otra vez por el pleno. Aunque este tipo de encuentros no se convocan hasta que las negociaciones que se desarrollan de forma discreta se van encauzando, la escasa duración que tuvo revela que las diferencias que separaban a las dos partes y que retrasaron la actuación no eran tan difíciles de resolver.

La chispa saltó cuando la consellería expresó su rechazo a la propuesta del Gobierno local de que los terrenos para ampliar el hospital que fueran adquiridos con fondos municipales quedasen en propiedad del Concello y añadió que ese cambio del convenio fue introducido “unilateralmente” y “sin previo aviso”. Para los responsables autonómicos, ese planteamiento “nos llevaría al absurdo de que la Xunta construiría un hospital cuya titularidad terminaría siendo del Concello”, según argumentaron entonces.

El Concello replicó por su parte que su propuesta se ajustaba “escrupulosamente a la legalidad” y que las “reiteradas excusas para no ejecutar la obra del Chuac” eran “una pieza más del desmantelamiento de la sanidad pública que está llevando a cabo el PP”. Aunque la Xunta afirmaba que con la modificación efectuada en el convenio no se podía comenzar la obra del hospital, aseguró que “tiene que empezar ya y puede elegir cómo hacerlo, con la ayuda del Ayuntamiento que se la ha ofrecido o sin ella. Las dos son viables”, a lo que añadió: “No vamos a tolerar ni más excusas ni más retrasos”.

El Gobierno gallego también comentó que pese a las conversaciones telefónicas intercambiados por el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, y el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, sobre este problema, no tenía aún “conocimiento de la motivación que llevó a dicha modificación”. Lejos de calmarse, la tensión se incrementó en los días siguientes, ya que Infraestruturas remitió al Concello una carta en la que calificó de “incompresible” su postura, mientras que la alcaldesa, Inés Rey, acusó al Gobierno autonómico de “enredar” y de usar esta polémica con fines electorales.

Cruce de acusaciones

El telón de fondo de este cruce de acusaciones era el retraso que se estaba generando en el calendario establecido para la puesta en marcha del proyecto, ya que la Xunta pretendía que las obras, que aún deben ser licitadas, comiencen este mismo año.

La convocatoria de la reunión del 14 de marzo dio a entender que se había hallado una salida al atolladero. La presencia en la misma del portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, y del coordinador general municipal, Gonzalo Castro, reveló la trascendencia que desde el Concello se daba a la cita, en la que curiosamente no estuvo el responsable de Urbanismo. El destino de los 22,2 millones con que contribuirán las arcas municipales al nuevo hospital solo a la financiación de las obras de los accesos y la asunción por la Xunta del coste de todas las expropiaciones fue la solución que puso punto final al desacuerdo y dejó en el olvido los reproches mutuos.