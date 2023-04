El ciclo de artes y música Elas Son Artistas ofrecerá del 15 de abril al 24 de noviembre más de una decena de actividades en la ciudad de A Coruña y otros municipios del área como Arteixo, Culleredo, Oleiros o Betanzos.

En esta sexta edición, el ciclo contará con actuaciones como María de la Flor, que abre la iniciativa este sábado en el auditorio del Centro Cultural A Fábrica, o conciertos de artistas como Eva Mcbel (21 de abril en el Cívico Cultural de Arteixo), Hermana Furia (13 de mayo en Mardi Gras), Carolina Rubirosa o Aüdra (15 de septiembre en Betanzos).

También han confirmado su presencia María Toro (31 de mayo en Garufa), Jane Lee Hooker (30 de junio en Mardi Gras), Su Garrido Pombo y Xoana Almar (12 de julio, plaza de Azcárraga), Cris Regueiro & The Neo Band (19 de julio en el Jazz Filloa), Reinas Malas (22 de septiembre en O Burgo), The Dirty Denims (4 de octubre en Mardi Gras) y The Niftys (21 de noviembre en Mardi Gras). Además de actuaciones, habrá una exposición en la Casa Museo Casares Quiroga, que tendrá lugar durante todo el mes de septiembre, según informaron los promotores.

El ciclo terminará el 24 de noviembre, a las 21.00 horas, con la actuación de Alice Wonder en el teatro Colón y para el que ya están a la venta las entradas en Ataquilla. Los precios oscilan entre los 16 y los 20 euros.

En la presentación, la concejal Diana Sobral destacó la importancia de valorar a las mujeres artistas y creadoras y recordó que este fin de semana se celebra el Ciclo de Vangarda Galega Alternativa en la Fundación Luís Seoane.