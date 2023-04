A Coruña se alía con otras áreas y ciudades para evitar instalar un quinto contenedor de basura

La negativa del Ministerio de Transición Ecológica a admitir excepciones al modelo de gestión de los residuos que establece la nueva legislación —en la que se exige la separación de los envases ligeros en un contenedor propio— lleva a los municipios afectados, A Coruña entre ellos, a coordinarse en la defensa del modelo de los cuatro contenedores. El Concello coruñés prevé enviar en un plazo de diez días al ministerio el informe con el que justifica la necesidad de que la ciudad sea una de las que se acojan a las excepciones que prevé la Ley de Residuos, para lo que trabaja en común con el resto de perjudicados: el Área Metropolitana de Barcelona, la Mancomunidad de Municipios de Montejurra (Navarra), el Ayuntamiento de Córdoba y la Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza.

Todas estas localidades cuentan, al igual que A Coruña, con un modelo de recogida de residuos que separa en diferentes contenedores los orgánicos, inorgánicos, vidrio y papel y cartón. La obligación de instalar un quinto contenedor para recoger en exclusiva los envases ligeros es justificada con el argumento de que su recuperación es mucho mayor y que, además, así se garantiza que pueden ser dedicados posteriormente al uso alimentario tras su reciclaje al no estar mezclados con otros desechos.

Los municipios que carecen de quinto contenedor ya se agruparon en una plataforma en 2021 y presentaron un manifiesto en defensa de su modelo ante Transición Ecológica, aunque el ministerio mantuvo sus planes y en abril de 2022 aprobó la nueva ley. Dos meses después, la concejala de Medio Ambiente coruñesa, Esther Fontán, acudió al ministerio para explicar las características del sistema utilizado en la ciudad y, tras la reciente aprobación por el pleno municipal de una moción que reclama la defensa de la excepcionalidad de este modelo y del acuerdo en el mismo sentido entre el Concello y el Consorcio As Mariñas, se puso en marcha la elaboración de un informe que justifique su necesidad.

El documento está siendo redactado por una empresa especializada en colaboración con los técnicos del Consorcio As Mariñas y, para defender la permanencia del sistema de cuatro contenedores, se esgrimirán razones ambientales, económicas y laborales. La Ley de Residuos permite eludir la implantación del quinto contenedor si se constata que la calidad de la separación y el reciclaje no se ve afectada, así como si la instalación de nuevos recipientes tiene un elevado impacto ambiental. Otros motivos para la excepcionalidad son que sea inviable desde el punto de vista técnico o que tenga unos costes económicos desproporcionados.

“Tratamos de demostrar la idoneidad de nuestro modelo”, explica sobre la defensa del sistema de cuatro contenedores Esther Fontán, quien añade que el informe que se enviará al ministerio y a la comisión interterritorial que analiza esta cuestión expondrá las ventajas de la separación que se efectúa en A Coruña y las consecuencias que tendría tanto su permanencia como su eliminación.

Fontán destaca que el Consorcio As Mariñas está a punto de licitar su nuevo servicio de recogida de residuos y que A Coruña acaba de adjudicarlo. La instalación de un quinto contenedor en las calles para los envases ligeros obligaría al Concello a modificar el sistema de recogida, ya que los camiones que se emplean ahora solo tienen dos compartimentos para separar la basura orgánica de la inorgánica. Los otros vehículos que se emplean son los destinados a papel-cartón, vidrio y electrodomésticos, por lo que las únicas soluciones posibles pasan por utilizar camiones nuevos o ampliar las rutas de los actuales, lo que aumentaría el coste de la recogida.

También se incrementaría el gasto por la necesidad de adquirir los nuevos contenedores, que además supondría el impacto ambiental del consumo de plástico y reduciría el espacio para estacionar en las calles. Aunque en A Coruña ya estaba prevista la renovación de la planta de tratamiento de residuos, otras localidades se verán obligadas a modificarlas para adaptarlas al quinto contenedor si finalmente se ven forzadas a instalarlo.

Esta situación condiciona sin embargo la licitación del nuevo contrato para la gestión de la planta de Nostián hasta que el Concello no sepa qué modelo se implantará. “No podemos dar una fecha de licitación porque lo primero es saber si se nos acepta la excepcionalidad”, pone de relieve la concejala de Medio Ambiente.

El Ministerio de Transición Ecológica rechazó mantener el sistema coruñés a partir de los datos que le proporcionó la Xunta, en los que se afirma que la recuperación de envases ligeros en Nostián es del 18%, cuando con el quinto contenedor —modelo que utiliza Sogama— se alcanza el 60%. “El nivel de recuperación en todas las fracciones de residuos en nuestro modelo es mejor que el suyo”, replica sin embargo Esther Fontán, quien añade que en la planta coruñesa se realiza una separación manual de los envases que se mejorará tras su reforma, por lo que considera que sería más eficaz incluso que el quinto contenedor.

También advierte la concejala que ese modelo “no garantiza la limpieza de los envases para su posterior uso alimentario”, ya que no evita que en quinto contenedor se arrojen residuos de otro tipo. Los datos que aportó la Xunta al ministerio no fueron facilitados por el Concello, por lo que Fontán piensa que quizás no están actualizados, aunque también admite que el Gobierno gallego puede hacer con ellos “un análisis diferente” al municipal. Fontán recuerda que transmitió a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que el modelo coruñés y el de Sogama pueden ser complementarios. “No tenemos por qué ser adversarios ni rivales en el tratamiento de los residuos”, sentencia.