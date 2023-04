“Lo que le llega a la víctima de La Manada es una mala lectura que ha hecho la prensa”

El escritor y periodista Juan Soto Ivars cuenta en Nadie se va a reír la historia de Anónimo García, un extraño personaje que, junto a su grupo ultrarracionalista Homo Velamine, creó una web ficticia para anunciar un tour por los escenarios de la violación de La Manada con el fin de criticar el tratamiento sensacionalista del caso por parte de la prensa. Pero nadie explicó la verdad, la víctima lo denunció y fue condenado a 18 meses de cárcel y despedido de su trabajo. La increíble historia de un juicio a la ironía, según el autor, que presentó ayer el libro en Bululú, en A Coruña.

¿Cómo le llegó la historia de Anónimo García?

Yo seguía bastante las andanzas de Homo Velamine, ellos me contactaron cuando empezaron porque les hizo gracia una cosa que yo hacía en internet. Empecé a seguirles mucho. Cuando les pasó esto, en el momento de la creación de la web y no de la denuncia, los saqué en TV3 y escribí en El Periódico. Me di cuenta que era como llegas disfrazado a una fiesta que no es de disfraces. Me escandalizaba muchísimo. Cuando llegó la denuncia y los condenaron, vi que nadie decía nada. Me fui a Pamplona y di una charla sobre el tabú y elegí este caso como ejemplo. Vi que la gente lo entendía. Eso me animó a escribir el libro.

Tampoco hoy en día sigue sin hablarse mucho de lo que ha ocurrido, de que la web era ficticia.

Pues sí. Una productora me contactó para convertirlo en un documental, pero no encuentran financiación, nadie quiere poner el dinero. Hay pavor a contar una historia que se sale del relato aceptable en estos tiempos. Me imagino que esto tiene que ver con que en la prensa no haya tenido mucho eco, pero sí que ha habido muchísimas ventas del libro.

¿En qué situación actual se encuentra el caso?

Está en el Constitucional, que lo ha admitido a trámite. Si declara nulo el juicio, me imagino que la percepción será otra. Por ahora, Anónimo está condenado por haber hecho daño a la víctima de La Manada. Eso, si te lo dicen así, es intocable. Es muy difícil contarlo en breve. La condena es surrealista.

En el libro lo define de muchas formas pero ¿Anónimo es, ante todo, una víctima de la malinterpretación?

Claro. La prensa, en general, hace la malinterpretación del tour, cae en la trampa del grupo y cuando sale el desmentido, la prensa no lo difunde. Han desenmascarado a la prensa sensacionalista y no lo difunden. Lo que le llega a la víctima de La Manada, y produce la denuncia, es una mala lectura que ha hecho la prensa. Ella no lo puede leer bien porque ya se lo están contando mal los medios. Yo siempre he pensado: si en el momento del desmentido, hubiera habido más ruido por parte de la prensa, pienso que, a lo mejor, a esa chica le hubiera llegado esta historia y no sé si hubiera denunciado. Lo que hace el grupo es una trampa, quieren utilizar esa mala lectura para desenmascarar el morbo y el amarillismo, para que la prensa se ofenda por aquello que la prensa hace, convertirlo en un producto. Pero claro, les falla ese punto clave que es cómo va a llegar vuestra verdad si tenéis a toda la prensa cabreada.

Vivimos una etapa en la que todo va muy rápido y aparecen virales continuamente. La página web anunciando la ruta pasó de 200 a 60.000 visitas, pero luego nadie hizo caso al desmentido...

No, y eso es grandioso. Muchos artículos linkearon la web cuando era, en su apariencia, un anuncio del tour de La Manada, y al día siguiente, después de la explosión mediática, esa web ya no existía. Si la gente pinchaba, accedía ya al desmentido. Pero nadie lo hacía. Todas las visitas fueron de las primeras 24 horas. Luego era terreno quemado. Es una gran desgracia. Al final es la historia de un grupo de gente que cree combatir a los carroñeros que convierten en producto la desgracia ajena y, de rebote, le acaba haciendo daño, con ayuda de la prensa, a quien creía estar defendiendo. Es una especie de tragedia kafkiana.

Pero Homo Velamine ya había hecho parodias y muchas acciones sarcásticas.

Sí, pero el tema más importante no es que la prensa caiga en el bulo sino que la prensa se escandaliza. Me parece una acción muy perfecta porque consiguen que los mismos programas de televisión que han estado convirtiendo en producto la violación de La Manada, se escandalicen cuando alguien convierte en producto la violación de La Manada. Me parece una maravilla ese momento. Creo que ha habido muchas fases en esta historia en que muchas personas podían haber dicho “cuidado, esta gente son unos artistas” o “esto no es lo que parece”, pero no lo hicieron.

También le pasa con su trabajo. Hasta Greenpeace le da la espalda y lo despide.

Eso también es maravilloso. Él ha inspirado Homo Velamine en Greenpeace, desde el principio conocen sus acciones, han colaborado con él y, además, Anónimo trabaja en el departamento de libertad de expresión. Pero cuando pasa esto, lo echan. Hay mucha gente que no quiere mancharse las manos.

¿Y qué ocurre? ¿Es una falta de sentido del humor, de empatía?

Yo creo que falta valentía y sobra autoprotección y prudencia. ¿Por qué Greenpeace echa a Anónimo? Por cobardía, porque piensan que esto les puede salpicar. Y no ha pasado nada, nadie ha señalado a Greenpeace y Anónimo intenta que no lo vinculen con la ONG. Si no hubiera ese tipo de cobardía, no habría lo que llaman cultura de la cancelación. Y eso no es culpa de la gente que se pone furiosa en Twitter, es culpa de la cobardía de las empresas.

¿La libertad de expresión está en peligro?

Siempre está en peligro. Ahora lo que pasa es que sabemos lo que vale un peine. Antes había muchos filtros. Teníamos libertad de expresión relativa los que escribíamos en los medios o salíamos en la radio, pero la gente no. Ahora, con las redes, todo el mundo tiene acceso al ágora y sabemos que mucha gente dice tonterías y burradas.

¿Y qué pasa con el dolor de la víctima? ¿Ahí hubo un error de cálculo?

Sí. Cuando Anónimo se entera de quién le ha denunciado, se viene abajo. Él intenta hablar con ella para explicarle, pero su identidad es secreta y no puede contactar con ella. La única forma es a través de la abogada, que pide una orden de alejamiento para que no haya ese encuentro humano. Él hace esta acción, tiene una consecuencia que no calcula, se siente culpable y quiere arreglarlo como lo arreglan las personas. Pero se inicia un proceso penal y se tiene que enfrentar a ella en un tribunal. Ahí ya no hay espacio para esa cosa humana. Te tienes que defender. Eso es lo más jodido de todo.

Condenan al activista a 18 meses de cárcel, pero el fallo no dice si la ruta existió.

Deja de ser importante y no aparece la palabra ironía. De hecho, la jueza que lo condena utiliza la palabra jolgorio y Anónimo no la pronuncia. Incluso se le atribuyen cosas que no ha dicho. Una paradoja muy bonita y muy terrible de este libro es que la víctima de La Manada le ha jodido la vida a Anónimo. Eso es así y no quiere decir que la chica sea mala. Es como si te jode la vida Bambi, nadie va a tener empatía contigo. A él, durante un tiempo, eso le amargó mucho. Yo creo que el libro, las entrevistas y las presentaciones le han servido un poco de terapia para dejar de verlo así. Él se sentía como el sexto de La Manada. Pero él no es ninguno de ellos. Cuando te meten en un proceso penal, dicen cosas tan terribles sobre ti para justificar la condena, la gente se asusta a tu alrededor y no te apoya, y acabas apropiándote de ese estigma. El libro ha servido para sacar de ahí a Anónimo y que se vea como una víctima, no de la víctima sino de una sentencia. En el proceso, él tiene su culpa, pero se va desintegrando cuando le culpan de cosas horrorosas. Le convierten en un monstruo. Ahora está la cosa mejor con Anónimo. Ha visto en las presentaciones que al gente entiende su historia. La gente no elige. No dice “me quedo con Ano, la víctima es una cabrona”. No, la gente entiende a las dos partes.