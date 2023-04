Apoyo de la Corporación a 10,8 millones más para las cuentas y a 7,2 para las ayudas a entidades

La proximidad de las elecciones y la inexistencia de un presupuesto municipal para este año, ya que el existente es el prorrogado de 2022, animaron al Gobierno local a llevar al pleno celebrado ayer, a tan solo un mes y medio de los comicios, una modificación de las cuentas por más de 10,8 millones de euros y que se financiará con un crédito bancario. En la sesión también se dio el visto bueno a las subvenciones para las entidades deportivas, sociales y culturales de la ciudad que se facilitan a través de convenios nominativos. La partida tiene un importe de 7,2 millones de euros y beneficiará a más de doscientas entidades. Para las que tienen fines sociales las ayudas suman 3,5 millones.

El cambio del presupuesto contó con el respaldo de PP, BNG y las tres concejalas no adscritas, mientras que Marea Atlántica se abstuvo. Entre el destino de esos fondos figura la financiación de los nuevos accesos al Hospital Universitario con 950.000 euros, programas de rehabilitación y 19 proyectos aprobadas a través de los presupuestos participativos. El cambio incluye 24 inversiones que figuran como créditos extraordinarios al ser gastos que no estaban previstos en las cuentas de 2022 y suman 4,8 millones. Otras doce tienen un importe conjunto de 6,1 millones y aparecen como suplementos de crédito al figurar en el presupuesto del año pasado con menor dotación.

Entre las inversiones previstas está la rehabilitación del mercado de Monte Alto con 1,87 millones de euros, la renovación del paseo marítimo en Orillamar con casi 753.000 euros, la rehabilitación del edificio de Veeduría con 680.000 euros, así como los 1,6 millones destinados a los planes de rehabilitación de Ciudad Vieja y Pescadería, las Casas de Franco, el Barrio de las Flores y el grupo de viviendas de María Pita, así como para reurbanizar San Andrés.

El hecho de que el Gobierno local aprobase esta modificación solo tres días antes del pleno y que la diese a conocer solo unos minutos antes de que se votase en la comisión de Facenda centró las criticas de la oposición, que aludió a intereses electorales de los socialistas para explicar esta actuación. Todos los grupos les reprocharon además que no se haya propuesto un nuevo presupuesto para este año, aunque el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, afirmó que aún podrá negociarse.

“Tomadura de pelo”

La concejala no adscrita Mónica Martínez rehusó intervenir en todo el pleno al considerar la actitud del Gobierno local una “tomadura de pelo” y un “desprecio”, al igual que no deje intervenir a concejales de su propio grupo sobre cuestiones de su competencia, en alusión a Esther Fontán, quien no pudo defender su gestión en relación con los contratos de limpieza viaria y recogida de residuos, ya que fue Lage quien lo hizo en su lugar.

Fue también el portavoz socialista quien destacó sobre las ayudas a las asociaciones de la ciudad que van a proporcionarse “más allá de que haya elecciones o presupuestos municipales” , en respuesta a las críticas de la oposición por su aprobación cuatro meses después de iniciarse el año. Lage justificó además el pago de 1,7 millones en gastos no incluidos en el presupuesto por la pandemia y la guerra de Ucrania.

Iago Martínez, de Marea Atlántica, atribuyó a la superación en dos meses de este año del periodo de pago a proveedores que el Concello no pueda utilizar el remanente del presupuesto del año pasado. También criticó, al igual que PP y BNG, que el 75% de las inversiones previstas en 2022 no se ejecutaran.

Vía libre al nuevo convenio para el Hospital

El acuerdo entre Gobierno local y Xunta sobre la financiación municipal de la ampliación del Hospital Universitario con 22,2 millones que costearán la construcción de los nuevos accesos obligó a llevar al pleno una vez más el convenio entre ambas instituciones, modificado para que se destinen a ese fin en lugar de a las expropiaciones. José Manuel Lage, portavoz del Gobierno local, aseguró que con el cambio introducido en el convenio “se le dio coherencia y lógica a la participación municipal” y destacó que este asunto llegó al pleno “un mes antes de lo previsto. Pero también advirtió que a partir de ahora “no valen excusas ni disculpas” porque el nuevo acuerdo recoge que los fondos municipales solo se entregarán cuando la Xunta envíe las certificaciones de las obras realizadas. Las no adscritas Susana Soneira e Isabel Faraldo defendieron que se construya un nuevo hospital en otro lugar, mientras que el BNG recordó que ya advirtió hace meses que el Concello no podía financiar las expropiaciones y, aunque votó a favor, criticó el proyecto de accesos, al igual que Marea Atlántica, que decidió abstenerse. Por el PP, Miguel Lorenzo expresó su temor al incumplimiento de este convenio tras haberlo hecho con el negociado para la compra de muelles. El pleno aprobó también un cambio de la ordenanza de tenencia y protección de animales que incluye la obligación de verter agua en los orines de los perros en las calles y que permite la estancia de los canes en la playa de Bens. Una enmienda de Marea introdujo que se abran áreas en otras playas y se consoliden las colonias felinas.