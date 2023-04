Una jornada para descubrir talleres y artistas de A Coruña

Este sábado, 15 de abril, es especial porque es el día en que los estudios de A Coruña abren sus puertas. Una ventana a “un mundo desconocido”, como dice la pintora Carlota Bueno, una de las participantes. La oportunidad perfecta para conocer a artistas coruñeses, sus centros de trabajo y creación y sus procesos creativos. Se trata de una nueva edición de Estudios Abertos, en la que 37 espacios de A Coruña desvelan sus secretos al público, que puede entrar al taller, mirar, curiosear y preguntar.

El artista Ali Ali, que celebra que la iniciativa vuelva “a tope” tras la pandemia, señala que esta jornada ayuda a “romper el hielo” entre el artista y el ciudadano. “Hay de todo. Gente profesional, gente que está empezando y otros para los que esto es su hobby”, indica.

Todos los estudios participantes —de Monte Alto a María Pita pasando por A Falperra o Eirís— estarán abiertos de once de la mañana a ocho de la tarde. Escultura, pintura, fotografía, ilustración, dibujo, cerámica y multidisciplinar tienen hueco en esta jornada, en la que el acceso a los talleres es gratuito. Además, muchos preparan sorpresas con artistas invitados y música. “Yo me suelo meter durante todo el año en mi cueva y me cuesta mostrarme, así que esto es un poco reto. Mi estudio es mi casa, mi intimidad, pero lo veo como un día especial, es muy bonito”, declara Carlota Bueno, que tiene su estudio de pintura en la calle San José.

Esta será la tercera vez que participe en Estudios Abertos, en la que, apunta, quedan a la vista “obras que no se han visto nunca”. “Yo soy hija de pintor, pero hay a gente a la que este mundo le queda un poco lejos. Es muy bonito ver la curiosidad y el respeto con los que entran al estudio”, comenta la pintora, a la que le gustan mucho los “piropos” que le llegan.

Los 37 participantes son artistas de la ciudad que desarrollan su trabajo aquí. Además, el Concello organiza esta iniciativa en un año especial por la Celebración Picasso 1973-2023, que conmemora el 50 aniversario del fallecimiento del pintor. “Las primeras ediciones fueron muy buenas, vino mucha gente. Después llegó el COVID y fue a peor, pero ahora muchas personas nos preguntaban cuándo volvíamos”, explica Ali Ali, al que le gusta contribuir a “educar a la gente en el arte”.

Esta jornada sirve para conversar, para descubrir artistas y para conocer el día a día dentro de un taller. Incluso también se puede comprar. “A mucha gente le gusta el arte y tenerlo en casa, coleccionarlo, pero no sabe cómo llegar a algunos artistas, aunque hay galerías en la ciudad, pero también es bonito ver cómo trabaja el artista”, añade el pintor, que tiene su estudio en la calle Cantábrico.

Hay talleres que, además de mostrar su rutina, también organizan actividades. Ese Sitio, en la calle Orzán, impartirá, a las 12.30 horas, una clase de pintar un poema, mientras que Laura Doldán enseñará a pintar la Torre de Hércules con acuarelas. Algunos participantes han invitado a otros artistas para que aporten su granito de arena a esta jornada única: Marta Pardo de Vera compartirá su espacio con la ilustradora Eva Carballeira y Daniel Remeseiro, en Ángel Rebollo, estará acompañado por Ana Barranco, Ignacio Pardo, Fernando Páez, José Ramón Estévez y Brais Remeseiro.

Monte Alto

Alli Ali (pintura), Carmen Soriano (escultura, pintura y cerámica), Daniel Remeseiro (multidisciplinar), Jano Muñoz (pintura), José Méndez (escultura), Noemí Penela (pintura), Xermán Rodríguez (escultura) y Raúl Álvarez (pintura)

Orillamar

Carlota Bueno (pintura), Emile Gireau (escultura), Giovani Ramírez (pintura y escultura), Julia Ares (multidisciplinar), María Gisela Galván (pintura y multidisciplinar), Óscar Cabana (pintura), Pedro Bueno (pintura y cerámica) y Víctor Mejuto (pintura)

Ciudad Vieja

Fernando Blanco (pintura y escultura), Juan Miranda (pintura y escultura), Ramón Astray (pintura) y Simone Maestra (pintura)

María Pita

Diego Avendaño (multidisciplinar) y Laura Doldán (pintura)

Ensanche

Cillas Rodríguez (multidisciplinar), Ese Sitio (ilustración), Pilar Fandiño (pintura) y Román Romeral (pintura)

Os Mallos

Chelo Facal (pintura y escultura)

A Falperra

Edgar Ortiz (pintura y fotografía), Laureano Vidal (pintura), Lidia Carriñon (dibujo y pintura), Luis Mazorra y Bego Tojo (pintura y escultura), Manuel Suárez (pintura), Luisa Valdés (pintura) y Marta Pardo de Vera (pintura)

Peruleiro

H María Xesús Díaz (pintura)

Os Rosales

Alfonso Deus (pintura) y O raposo púrpura (pintura y escultura)

O Ventorrillo

Vítor Rodríguez (pintura)

Eirís

Sto Lat (multidisciplinar, pintura y música)