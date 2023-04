El Corte Inglés, la evolución de un imperio de proximidad

Dos realidades colisionaron en el año 1986 en A Coruña. Por una parte, la de los cientos de personas que se aglomeraban ante las puertas de una superestructura de hormigón insólita en aquellos tiempos. Algunas de ellas habían pasado la noche allí, expectantes ante la apertura inminente de un complejo que cambiaría los hábitos comerciales de la ciudad. Se decía que el primer cliente en traspasar las puertas de El Corte Inglés, recién instalado en la calle Ramón y Cajal, se iría montado en un coche que los grandes almacenes regalarían para demostrar que su intención era llegar a A Coruña pisando fuerte. No hubo coche, pero eso no impidió que los clientes salieran de la estructura portando las ya popularísimas bolsas blancas y verdes. A unos kilómetros de distancia, la otra cara de la contienda: los comerciantes coruñeses, propietarios de pequeños negocios, se manifestaban en María Pita contra la apertura de un centro comercial que, temían, acabaría con su modo de vida.

Así lo recuerda José Luis Boado, hoy presidente de la Federación Unión de Comercio Coruñesa, que asistió desde la barrera al nacimiento de aquellas primeras reservas y también a su evolución, que discurrió pareja a la transformación comercial de la ciudad. A Coruña quedó ligada desde entonces a las grandes superficies, pero también al comercio de barrio, parte indisoluble de su identidad. “La apertura del Corte Inglés sustrajo al pequeño comercio muchos empleados, y negocios y tiendas de ropa como la camisería Gala o Saldos Arias. Fue, en un principio, un gran palo para el pequeño comercio, que no podía contribuir en distribución con la logística de El Corte Inglés”, cuenta Boado.

Dos formas de ver el comercio que, a pesar de las hostilidades iniciales, acabaron conviviendo. Las estrategias, no obstante, variaron: de la oposición frontal de los inicios a la adaptación. Primero, como recuerdan vecinos y clientes, algunos pequeños negocios coruñeses optaron por colgar en sus ventanas un cartel con un órdago muy claro: “Este establecimiento no abrirá los sábados por la tarde”, una forma de marcar posición ante uno de los caballos de batalla de la nueva superficie comercial. Con el paso de los años, la táctica de supervivencia acabó siendo otra: fiar sus valores a la proximidad y a la especialización. “El comercio tuvo que ponerse las pilas, actualizarse, ponerse al nivel de las nuevas tecnologías. Optó por dar un producto más centrado en la demanda, a las exigencias del cliente, que esa oferta general que se hacía antes. Algunos con mucho acierto, otros se quedaron por el camino. Se adaptaron a las necesidades del momento, con cercanía, proximidad, y conocimiento del cliente”, señala Boado.

El Corte Inglés, por su parte, siguió su actividad en el corazón de Cuatro Caminos, con una fórmula que mezclaba la oferta variada, pero cultivando esa imagen de recurso de proximidad que prometía, en un cascarón de gran superficie, la confianza del comercio de toda la vida. Así sobrevivió al declive de otras grandes superficies menos accesibles y, sobre todo, menos abarcables, como Dolce Vita, Espacio Coruña, Os Rosales o los Cantones Village, que fueron vaciándose y cesando o variando su actividad paulatinamente.

El Corte Inglés, en los últimos años, aunque no ha dejado de estar entre las primeras opciones de los coruñeses, ha maniobrado para impedir que las nuevas tendencias del mercado amenazasen su posición. Es así que hace dos años, la cadena puso en marcha una estrategia de desinversión con la venta de activos inmobiliarios como uno de sus ejes, con el objetivo de obtener unos 3.000 millones de euros y poder hacer frente al aumento de la deuda provocada por la pandemia.

El plan pretendía desinvertir en inmuebles no estratégicos para reducir la deuda, así como duplicar las ventas online hasta que concentrasen el 30% de la facturación y abrir nuevas líneas de negocio. Una estrategia a la que no escaparon las áreas de la provincia de A Coruña. A mediados de 2021, la compañía anunció que su centro comercial de Marineda City se transformaba en outlet de decoración y moda, como parte del Plan Integral de Reordenación de su oferta, con lo que toda la oferta de moda quedaba concentrada en el centro de Ramón y Cajal.

Entre medias, la cadena presentó su plan voluntario de reordenación de la plantilla, que afectó a 3.292 trabajadores de un total de 63.000, debido a la caída de ingresos por la pandemia, firmando el mayor ajuste de su historia con la salida de más de un 4% de la plantilla.

La decisión de transformar el área de Marineda en un outlet fue un movimiento que no sorprendió en exceso, pues, ya en enero del 2020, la firma admitió que se replanteaba el modelo que seguía en su sede de Agrela, aunque en todo momento se descartó el cierre de las instalaciones. Un particular sobre el que la compañía de grandes almacenes cambió de parecer, como acreditó el anuncio, esta semana, de que El Corte Inglés abandonaba definitivamente las instalaciones de Marineda. Una decisión que la empresa ciñó al “proyecto de reordenación de su oferta comercial” , que perseguía, como antaño, el objetivo de “concentrar la oferta” en Ramón y Cajal debido a su “ubicación céntrica”. Una decisión que, aseguran, no afectará a la plantilla, que será reubicada. El movimiento deja a Merlin Properties, empresa del sector inmobiliario dueña del macrocentro de Agrela, como propietaria del 100% del complejo.

Cuatro décadas después de su irrupción en la vida comercial coruñesa, El Corte Inglés, punto de encuentro inevitable para la vecindad de los alrededores, se reinventa para sobrevivir a los nuevos hábitos de consumo online, que suponen algo tan insospechado en su día como una amenaza para su hegemonía comercial. Los pequeños negocios de barrio admiten que tampoco se pueden quejar, pues la pandemia les ha traído algo parecido a una segunda juventud.

Así lo observa José Luis Boado: “La gran victoria de la pandemia con el pequeño comercio ha sido poner en valor lo que la gente tiene alrededor de casa. El gran viajero es el que viaja en el interior de su país”. O de su ciudad, se podría añadir.