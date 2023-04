“La música de verdad está en el directo”

Rufus T. Firefly se está despidiendo de El largo mañana para volver al estudio y grabar un nuevo disco. Víctor Cabezuelo, voz y guitarra de la banda, explica detalles de la gira, con sus partes buenas y malas, antes de visitar esta noche A Coruña, donde tocan en la sala INN (22.30 horas).

La última vez que tocaron en A Coruña, en noviembre de 2021, no había salido todavía El largo mañana. Ahora regresan con el disco ya rodado. ¿Cómo está siendo este final de gira?

Están siendo muy bonitos, la verdad. Haber hecho esto de tocar antes y enseñar las canciones a la gente que nos sigue fue arriesgado, pero funcionó muy bien. Volver ahora es como una especie de despedida colectiva del disco.

La gira se llama El anochecer de plata. ¿Por qué ese título para despedirse?

Es una de las frases de Selene, la última canción del disco. Refleja muy bien todo lo que queríamos expresar. En esta gira estamos tocando prácticamente el disco entero. Somos mucho de que una vez que acabamos un disco, algunas canciones no las volvemos a tocar nunca. Es una forma de dejar claro que esta es la despedida del disco y después intentaremos hacer otro y será muy diferente. Si a alguien le ha gustado, este es el momento.

¿Es inevitable sentir pena?

No, no sentimos pena. Somos un poco así. Nos gusta. Igual que no somos las mismas personas ahora que hace tres años, es un poco raro tocar canciones que tocábamos hace tres años. Entonces no es algo que nos dé pena, lo hacemos de forma natural. Sabemos que hay a gente que le da pena, pero creo que la gente que nos sigue sabe cómo somos.

Igualmente en ese repertorio no faltan temas de otros discos. ¿Magnolia fue el punto de inflexión de la banda?

Sí. Hay canciones de Magnolia que seguimos tocando. También depende de cada gira y qué canciones creemos que entran bien en el repertorio que estamos haciendo. Magnolia fue el disco que hizo que llegáramos a más gente.

Con El largo mañana, el grupo sorprendió con un nuevo sonido, pero aun así han conseguido enganchar al público.

Sí. Yo creo que es algo que siempre nos pasa. En cada disco cambiamos un poco el sonido. Hay gente que nos dice que le gustaba más antes, pero a mucha otra gente antes no le entraba y ahora sí. Forma parte de la evolución de la banda. Nos gusta ser así, intentar hacer cosas diferentes en cada disco.

La complicidad entre los miembros de la banda se nota en el escenario. ¿Encajan a la perfección?

Lo intentamos. Son muchos años ya tocando juntos. Yo creo que algo, aunque sea sin querer, hemos aprendido. La verdad es que estamos muy cómodos en el escenario, es el sitio que más nos gusta. Para nosotros, la música de verdad está en el directo, que es donde pasan cosas irrepetibles.

¿Qué les ha traído El largo mañana?

Aparte de que ha sido el disco que más hemos vendido, hemos notado que es un disco al que la gente que ha entrado le tiene muchísimo cariño. Queríamos hacer un álbum que tuviera un mensaje esperanzador. Creemos que al público le han llegado los mensajes. Es algo que nos emociona mucho.

Quizá apareció en el peor momento, con la pandemia, pero les permitió seguir tocando por toda España.

A todos nos cambiaron los planes, pero pudimos sacar el disco adelante. Desde que salió, no hemos parado de tocar. Estamos muy contentos en ese sentido. Sí es verdad que todo se recuerda como un mal sueño, pero tampoco queremos pensar mucho en el pasado. Preferimos mirar hacia adelante.

En ese futuro aparece un trabajo reciente con Mikel Erentxun, que han compartido en redes. ¿Cómo ha surgido este proyecto?

Nos ha llamado a Julia (batería) y a mí para formar parte de los músicos de su disco. Yo también estoy trabajando en la producción. Es muy guay trabajar con un artista como Mikel, tan mítico y tan entusiasta con la música. Nos enriquece mucho musicalmente.

Otro artista con el que colaboraron es Rayden, que anunció su retirada. ¿Les hace reflexionar sobre los momentos más duros de un artista?

Es un trabajo al que te tienes que acostumbrar y asumir las cosas que tiene. Una de las cosas más duras es la de viajar. Se puede ver como algo bonito, pero toda la logística que conlleva es lo que no se suele contar y es lo más difícil. Recorrer miles de kilómetros para hacer un concierto es complicado, pero lo asumimos. No nos quejamos.