Nueva Pescanova: El vecino íntimo de Inditex en A Coruña que cambia de dueño

La única planta que Nueva Pescanova tiene en A Coruña, en el polígono arteixán de Sabón, se dedica al elaborado de gambones y langostinos vannamei, productos del mar cuyo nuevo propietario de la empresa pesquera gallega, el conglomerado canadiense Cooke Inc., cultiva y elabora en instalaciones industriales que posee en países de Centroamérica. El mantenimiento de la planta coruñesa, la única que Pescanova tiene en la provincia —hay otra en Xove y cuatro más en la provincia de Pontevedra—, supondría un complemento a la actividad que desarrolla Cooke en sus naves centroamericanas. Como la operación aún no está completamente cerrada, no han trascendido detalles concretos sobre los planes del gigante pesquero, que en caso de dejar activa la planta de Arteixo, conservaría su ubicación en la única parcela de esa gran manzana del polígono de Sabón de la que la multinacional Inditex no es propietaria.

¿Qué planes tiene Cooke en Galicia, sede de Pescanova pero un territorio más del grupo canadiense para desarrollar sus negocios por el mundo? Se desconocen por el momento. Fuentes consultadas por este diario, apuntan que “a priori” no se prevé que Cooke vaya a desprenderse de la nave de la empresa gallega en Sabón nada más hacerse con su actividad. Otras fuentes añaden que en los planes inmediatos de Inditex no se recoge la expansión de superficie en la manzana que domina casi por completo en el polígono. Abanca y Cooke alcanzan un acuerdo para la compraventa del 80% de Nueva Pescanova En principio, añaden los consultados, el grupo pesquero de Canadá podría utilizar la planta coruñesa para coordinar la elaboración de langostinos —cultivados en Centroamérica y elaborados en Galicia— y de gambas, pescadas en Argentina, con el fin de diversificar el mercado internacional de una especie pesquera que no le es ajena. Cooke no implantaría un nuevo negocio en Sabón, por tanto, sino que haría que su actividad en este polígono fuese complementaria a la de las plantas que tiene en Nicaragua y Honduras en una de sus varias divisiones de negocio. La expansión del imperio Inditex en el polígono de Sabón en Arteixo Cuando Cooke empiece a dirigir sus actividades en Galicia será vecino muy cercano de Inditex, que posee el resto de terrenos que conforman la manzana donde tiene su sede central. La multinacional textil ha transformado en los últimos años su parque empresarial, salvo en el solar que ocupa Pescanova, donde trabajan unos 150 empleados. Su compra más reciente en este plan de expansión fue, a comienzos de este año, la de una parcela en la que estaban el parque comarcal de Bomberos y servicios municipales de Arteixo. Antes había adquirido otras cinco: fincas que ocupaban Previdente y Emesa Trefilería; la nave hasta entonces más antigua del polígono, Gallega de Bebidas (Gabesa), dedicada a la producción del vinagre; el terreno en el que estaba Facet Filtration; la fábrica Piensos del Sil; y una parcela del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que limita con la sede central. El tamaño de las instalaciones ha crecido casi un 80% desde el año 2014, al pasar de los 153.876 metros cuadrados a los 280.209 mediante la adquisición de parcelas.