José Manuel Cacheiro, policía local condecorado en A Coruña: “Un conductor me llevó a rastras un kilómetro, con su madre ciega preguntando qué pasaba”

José Manuel Cacheiro, oficial de la Policía Local, entró en el cuerpo en 1992, con 21 años, y en estas tres décadas ha pasado por varios equipos como el servicio nocturno, la patrulla de Medio Ambiente o atestados. Acaba de recibir la Medalla al Mérito Policial con distintivo azul, junto con los agentes Juan José Bellagona, Susana Catalán, José Manuel Ferreira y Guillermo García.

¿Esperaba la condecoración?

Me cogió por sorpresa.

¿Cómo era la Policía de 1992?

No se parece en nada a la actual, ahora está mucho más profesionalizada. Gran parte del personal que entra ahora tiene estudios universitarios. Entonces yo estaba estudiando Económicas y ya trabajando saqué también Criminología, pero no se pidió el Bachillerato hasta el 2002... Entrabas con la EGB. Tenía un primo policía local, fue el precursor de una saga: ahora tengo otros tres primos policías y mis dos hijos quieren serlo. Otro primo es guardia civil.

¿Cómo son los primeros años?

Estuve regulando el tráfico a mano. Yo, y gran parte de mi promoción, nos pasamos meses regulando el tráfico en los pasos de peatones del paseo marítimo, éramos los semáforos. Después pasé a estar casi un año en el turno de noche, para compaginar con estudios, y luego estuve tres o cuatro años en atestados, investigación de accidentes... Hacíamos los croquis a mano.

¿Hay más delincuencia ahora que cuando empezó a trabajar?

No. Drogodependientes atracando era el pan nuestro de cada día, recuerdo persecuciones a delincuentes en coche robado hasta Lugo... Hoy esto no es habitual. En la calle Socorro no podíamos entrar con un vehículo patrulla solo de noche, había problemas grandes de seguridad. Hoy un patrulla, salvo zona conflictiva, va a cerrar un local de hostelería sin mayor repercusión. Había peleas multitudinarias que ni salían en prensa, hoy con redes sociales, móviles, una pelea de dos bofetadas es un problema de seguridad.

¿Vio casos duros en tráfico?

Sin duda, el accidente de un Mini hace tres o cuatro años en Alfonso Molina, con un chico de dieciséis años fallecido en el sitio y otros heridos a mayores. Posiblemente fuera de los más duros. Recuerdo atender a una señora de 90 años que no quería al hospital porque pensaba que le cobraban. Tenía una pierna ulcerada hasta el hueso.

¿Cómo la convencieron?

Diciéndole que no se preocupara, que si la ambulancia le quería cobrar algo se lo pagábamos.

¿A dónde va tras atestados?

En el 98-99, pasé al turno de día. Con otro compañero fuimos los que iniciamos en aquella época lo que se llamaba Policía Rural, y que es el germen de lo que es hoy Medio Ambiente [la Patrulla Verde]. Eran temas que se estaban empezando, como control de vertidos ilegales. A mi compañero y a mí nos encargaron investigar quién había sustraído todos los eucaliptos de uno de los montes que tiene el Ayuntamiento. En 2001, pasé al turno de noche para poder conciliar. Ascendí a oficial en 2006.

¿Cómo es la labor nocturna?

Genéricamente botellón, controlar horarios de locales de hostelería, seguridad ciudadana, atestados de tráfico... De todo un poco. De noche no hay unidades especializadas como durante el día. Hacemos de todo.

Las zonas de ocio nocturno será de lo que más trabajo da.

La gente nos suele llamar por muchas cosas. Te encuentras, aunque suena ridículo, con gente que a Fin de Año, a las doce con dos minutos, te llama porque los vecinos de arriba cantan... El otro día salimos de una inspección de un local, fuimos a un ciudadano que pedía una hoja de reclamaciones y no se la querían dar, mientras que estábamos en eso surgió una pelea y un detenido por abusos a una menor. Muchas veces te lo encuentras sin llamadas.

¿Hay que tener mano izquierda al tratar con gente en la noche?

Hay que usar mucha psicología. Tienes que valorar cómo es la persona. Hay veces que tienes que ser súper serio, es la actitud que necesita para estar en la zona de confort. Otras hay que bajar de nivel, ponerte a su altura y, digamos, ponerte a reír con él para que baje el nivel de agresividad. Y su alteración muchas veces se le difumina. Otras es imposible.

¿Se ha visto en peligro?

Algún intento de clavarme un cuchillo... En el 98 o 99, cuando estaba en Policía Rural, un coche me llevó un kilómetro casi a rastras. Lo habíamos parado y el conductor no tenía seguro ni ITV. Lo vi alterarse y meter la primera, la puerta estaba abierta, salté para intentar sacarle las llaves porque mi compañero estaba delante, pero arrancó.

¿Y qué pasó?

Mi compañero saltó a un lado, yo puse los dos pies en el marco inferior de la puerta, agarrándome con una mano arriba y con la otra luchando contra él, que me daba puñetazos e intentaba ir contra los coches de frente para que la puerta me golpeara, o para tirarme. Así del mercado de Elviña hasta la glorieta de Matogrande, donde mis compañeros, con otros coches, lo bloquearon. En la parte de atrás llevaba un perro de raza peligrosa, al lado a su madre ciega diciendo “qué pasa, qué pasa”.

¿Cómo ve la plantilla?

Tenemos a casi 60 miembros en segunda actividad por edad o razones médicas, y unos 260 policías sin esa condición. Cuando entré éramos unos 400, y no había personal de Medio Ambiente, Viogen [violencia de género]... Y es necesario que esté esa gente, pero somos setenta u ochenta menos que de aquellas.