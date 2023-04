El grupo Amistades Peligrosas, formado por Alberto Comesaña y Cristina del Valle, ha confirmado su participación en el Festival 8chéntame Sada, que se celebra el próximo 6 de mayo. Compartirá escenario con Seguridad Social, La Guardia y DJ Fernandisco. Pero el cartel no es lo más curioso de este tema, sino que el dúo anunció este concierto en redes sociales asegurando que también actuarán los “artistas locales Praza, Irmáns, Suárez y Picallo”. Sí, es lo que está pensando: esa es la ubicación, no unos desconocidos cantantes con nombres muy curiosos. Las reacciones en redes no tardaron, recordando al grupo que estaban completamente equivocados. Hasta la asociación cultural Irmáns Suárez Picallo bromeó con el asunto, reconociendo en una publicación su “ignorancia” sobre la existencia de estos grupos. Ante todo, muchas risas.