La iglesia evangélica, casi 150 años en A Coruña y más de veinte templos

“Empezamos reuniéndonos en nuestra casa, éramos un grupo de unas diez personas, después, cuando fuimos creciendo más, nos mudamos a un local muy pequeñito en Antonio Pedreira Ríos, después cuando fuimos creciendo otro poquito más, nos fuimos a Alcalde Lens, después nos vinimos a Agrela y, después, a Villa de Negreira y de allí, ya nos vinimos para aquí para este local [en el número 8 de Isaac Peral, en Agrela]”, explica Mariana Sosa, que es pastora de la iglesia pentecostal Ebenezer. Ella y su marido, Ruddy García, que también es pastor, son de República Dominicana, y son los que gestionan este centro.

La primera en venirse a A Coruña fue Mariana, en 2008, dos años después, lo hizo él, con el encargo de hacer crecer el movimiento Ebenezer en España. Así que, la primera iglesia la fundaron en A Coruña, después, vinieron cinco más en Bilbao, Madrid, Barcelona y otra más en la ciudad, en la calle Santo Tomás, en Monte Alto.

La primera iglesia evangélica de la ciudad abrió sus puertas en la plaza de Pontevedra, en 1875. “Es una de las entidades más antiguas de la ciudad”, explica el pastor Timoteo Figueirido, que forma parte de esta primera iglesia, aunque su sede esté ya en otro lugar, en la calle Don Bosco, en Zalaeta. De aquella época, pocas entidades y negocios perviven todavía, lo hacen todavía el Circo de Artesanos, que abrió en 1847; Azafranes Bernardino, que se fundó en 1800; y la Farmacia Villar, que empezó a prestar servicio en 1927

“En ocasiones nos tiraban piedras, cuando estábamos en la calle Panaderas [en el número 14, al lado de la actual casa museo Casares Quiroga], a donde se fue la iglesia después de la plaza de Pontevedra”, recuerda Figueirido, que lamenta que no siempre fue fácil profesar su fe en la ciudad y reivindica a los fieles de la iglesia evangélica como los impulsores del cementerio civil en A Coruña. Durante más de setenta años, solo hubo esta iglesia evangélica en la ciudad y su crecimiento fue muy lento hasta que ya en los años 2000, empezaron a aflorar muchos más templos de movimientos diferentes dentro de la misma religión y que, actualmente, superan la veintena.

Todas las fuentes consultadas para la realización de este reportaje están de acuerdo en que el auge de la inmigración es un factor fundamental para explicar las más de veinte iglesias que hay en la ciudad. El proceso migratorio no fue igual en todos los casos, hay personas que se fueron de sus países en busca de una vida mejor en A Coruña y, ya en la ciudad, procuraron un lugar en el que seguir alimentando su fe y, otras, como Ruddy García o el pastor Anderson Angelo De Melo salieron de sus casas con el mandato de hacer crecer sus iglesias allá donde fuesen enviados.

Pero, ¿cómo arraigó la religión evangélica en la ciudad? La primera pista para responder a esta pregunta está en el callejero, muy cerca del parque de Santa Margarita, con el nombre de Jorge Borrow,, apodado Jorgito. Fue aventurero inglés que llegó a la ciudad en 1837 para vender biblias y que, según comenta Figueirido —él también descendiente de británicos, ya que es nieto e hijo de misioneros ingleses— dejó medio millar de ejemplares del Nuevo Testamento repartidos por A Coruña. Para entonces, ya había en la ciudad ciudadanos ingleses que profesaban su misma fe.

En 1874 llegó otro vendedor de biblias, Rufino Fragua García, que dejó bastante literatura evangélica en una ciudad a la que también llegaban estos libros de manos de los marineros que faenaban en puertos británicos.

Si en 1875, tras la llegada de dos misioneros ingleses, Tomás Blamire y Jaime Wigstone, se inauguró la primera iglesia evangélica de la ciudad, —según los relatos de la época, cuenta Figueirido, una hora antes de la inauguración había tanta gente esperando en la calle, que tuvo que celebrarse en dos sesiones— al año siguiente falleció en A Coruña la primera persona española de religión evangélica. Eso suponía un problema logístico, ya que el cementerio católico no permitía que en su camposanto descansasen “herejes” —si hubiese sido inglés se hubiese enterrado en el cementerio británico sin problemas—.

Este contratiempo se solventó, según explica Figueirido, con un entierro a las seis de la mañana, sin cánticos por la calle —una tradición de la fe evangélica—, y con una parcela delimitada por una cerca de madera justo al lado del cementerio católico, en San Amaro, y así, fue como nació lo que ahora es el cementerio civil de la ciudad.

Después de esta iglesia de la plaza de Pontevedra, los evangélicos se mudaron ya en 1915 a la calle Panaderas, donde estuvieron hasta 1984, cuando compraron el bajo en el que está actualmente la iglesia El Camino, en la parte de atrás de los Salesianos. No fue hasta 1946 cuando se abrió la segunda capilla evangélica de la ciudad y, a partir de ahí, primero muy lentamente —en los años ochenta había media docena— y más rápido a partir de los años 2000, emergieron todas las demás, hasta superar la veintena, algunas de ellas, con varias sedes en la ciudad, por ejemplo, El Camino cuenta con un local en el que ejerce su obra social en la calle Simón Bolívar, en Os Rosales.

“Fui enviado a España desde Brasil como misionero y predicador”



“Un domingo, que es día de culto podemos reunirnos aquí unas 140 o 150 personas de un montón de sitios distintos, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, Venezuela, Perú, Brasil, dominicanos como nosotros, de Colombia, de Ecuador... También vienen gitanos, que son gallegos, y algunos coruñeses”, relatan Ruddy García y Mariana Sosa, sentados en las butacas en las que los sábados y domingos se celebra el culto, en el Centro de Adoración Ebenezer, en el que hay un escenario plagado de instrumentos musicales, una cafetería en la entrada, y libros de consulta.

Patria González solo lleva tres meses en A Coruña, el martes pasado, poco antes de las siete menos cuarto de la tarde, estaba en la calle Ribadavia, frente a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Vida Plena, esperando a que abriese para una sesión de estudio de la Biblia. En esta congregación lleva solo un mes y, encontrar una en la que se sintiese cómoda no le fue fácil.

Primero —cuenta— fue a una en la que el idioma vehicular del culto era el brasileiro, así que, en una de las sesiones se esforzaron en hacerla en castellano solo para ella. “Fueron muy amables, pero me sentía mal por que se tomasen tantas molestias solo por mí”, explica, así que, decidió buscar otro lugar en el que el idioma no supusiese una barrera. Después probó en una iglesia que era casi como una “reunión familiar,” que tampoco le gustó especialmente, así que, decidió seguir probando, acabó en otra congregación en la que le dijeron que se tenía que poner “un velo”, algo con lo que ella no estaba de acuerdo, así que, no volvió y así, hasta que llegó a Os Mallos, en la iglesia en la que, los días de culto y de actividades, hay fieles de Brasil, Venezuela, Honduras, España y Colombia.

Anderson Angelo De Melo, pastor de Asamblea de Dios Vida Plena, puso rumbo a España hace 25 años. “Fui enviado por la iglesia evangélica de Brasil, como misionero y predicador”. Su proceso migratorio se inició por motivos religiosos, tanto es así que entró en el país con un visado religioso, que no le permitía trabajar en otra cosa que no fuese la difusión de los dogmas de la iglesia evangélica.

Primero, vivió en Andalucía y, después, ya en A Coruña —actualmente hay iglesias de esta congregación en Betanzos, Lugo y en Aguadulce, en Almería—. El caso de Marcos León Barrul, que también es pastor en la iglesia de la calle Ribadavia, es muy diferente. Sus padres se convirtieron a la religión evangélica antes de que él naciese, así que, él ya se crio en la ciudad como un niño coruñés evangélico —obviamente, no asistía a este centro, que solo lleva ocho años abierto, sino que practicaba el culto en otros—. “En España siempre hubo evangélicos, no tantos como ahora, pero los había y mi familia lo era”, confiesa León Barrul.

“Gracias a los evangélicos hay cementerio civil en A Coruña”



Este centro de Os Mallos, en concreto, empezó con “tres” fieles y, con el tiempo, fue creciendo y creciendo hasta llegar a los casi medio centenar que se reúnen en un día de culto. “La iglesia evangélica tiene muchas ramificaciones, hay pentecostal, hay bautista... Uno viene con un llamado y funda una iglesia y a ella vienen las personas a las que les gusta esa tendencia bíblica y teológica”, relata De Melo, que hace hincapié en que la población que asiste a las reuniones es muy cambiante, ya que, en ocasiones, son inmigrantes que no se quedan mucho tiempo en la ciudad o que, como le pasó a Patria, necesitan buscar el lugar en el que se sienten más cómodos y no siempre lo encuentran en el primer intento ni en el templo que les queda más cerca de casa o del trabajo.

Cada una de las corrientes tiene sus costumbres y sus maneras de celebrar, algunas se centran más en la música, otras, en la palabra, unas son más festivas y otras más calmadas, cada una vive la religión a su manera, y compaginándola con su vida secular, Marcos León Barrul, por ejemplo, es taxista y deja el volante los martes por la tarde para dedicarlos al estudio de la Biblia. Timoteo Figueirido es pastor de la iglesia El Camino desde 1989 y, en su caso, no tiene otro empleo y se dedica al templo a jornada completa, aunque reconoce que, en su iglesia, todos comparten la tarea de predicar, y que, un domingo cualquiera, puede ser un niño o un anciano el que se ponga ante los demás fieles a contar su visión de la religión. Ruddy García compatibiliza su labor en la iglesia con su trabajo fuera de casa y Mariana Sosa, con el cuidado de sus cuatro hijos. Aseguran que, entre congregaciones, se conocen y se ayudan, por ejemplo, cediéndose músicos para poder celebrar el culto.

En las instalaciones de estos templos, a diferencia de las iglesias católicas, no hay imágenes de santos, solo alguna cruz en alguna de ellas y abundan los instrumentos —sobre todo, baterías y teclados— y las pantallas de grandes dimensiones, también las mesas de sonido y los equipos de transmisión. “Es que emitimos en Youtube”, dice Timoteo Figueirido, que asegura que la pandemia les hizo cambiar muchas de sus costumbres y que algunas de ellas han llegado para quedarse, entre ellas, aquella con la que acaba el culto todos los domingos y que consiste en que todos los fieles comparten un poco de pan y vino.

“Al principio, nos reuníamos diez personas en nuestra casa”



Antes, según recuerda Figueirido, se ponían cuatro copas de vino y un bollo de pan y cada uno cogía un pellizquito y daba un sorbo a la bebida, después, por motivos sanitarios, el vino se repartía en vasos individuales y, a raíz de la pandemia, es cada uno de los asistentes a la celebración quien tiene que llevarse de casa su frasco de vino y de pan y eso explica que, en el recibidor del templo, haya una hilera de envases vacíos, como de medicinas de hospital o de los de guardar las lentillas, que esperan a ser usados el próximo domingo.

En estos templos hay también espacios reservados para las clases a los más pequeños, que se suelen celebrar antes del culto, ejemplares de Fuerza para vivir, biblias de estudio —con anotaciones—, antiguas, como la que tiene el templo El Camino, que es del siglo XIX y hasta se puede ver en el templo de Zalaeta, una pequeña piscina en la que se realizan los bautismos, porque la inmersión, en este rito, es completa y se hace con adultos.

“Pensábamos que nos ibas a preguntar por el mitin del PP”, confiesan un poco sorprendidos Anderson Angelo De Melo y Marcos León Barrul, en referencia a la asistencia de la predicadora colombiana Yadira Maestre, que, en su discurso, tilda de “inmoralidad sexual” la homosexualidad en un acto del PP en Madrid. En las iglesias consultadas para la realización de este reportaje, sus miembros defiende la separación de la Iglesia y el Estado, es por ello por lo que defienden que su creencia no debe ser politizada, hacen hincapié, además, en que no reciben subvenciones públicas para su labor, por lo que se sostienen con los fondos propios que genera su iglesia.