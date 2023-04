Los promotores de Visma: “Es imposible afrontar una inversión de este tamaño con poca edificabilidad”

En San Pedro de Visma, al oeste del colegio del mismo nombre, el Ágora y Os Mariñeiros, el planeamiento urbanístico coruñés prevé la creación de un nuevo barrio, prolongación de O Ventorrillo. La edificabilidad, esto es, la superficie de viviendas y locales que se pueden construir, es de 482.500 metros cuadrados, y la Junta de Compensación, que representa a los propietarios, prevé levantar una treintena de edificios de hasta veinte alturas. El proyecto para construir, que se dilató, entre otros motivos, para asegurar la protección de los elementos arquitectónicos del antiguo acueducto de la ciudad, está ahora pendiente de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, en el que figurará cómo se construirán viales y zonas verdes. Juan Álvarez, vocal del consejo rector de la junta, explica que los propietarios cuentan con que este documento se complete pronto y las obras empiecen este año, pero no plantea reducir la edificabilidad.

De cara al proyecto definitivo de urbanización, ¿se ha hecho ya una propuesta a Patrimonio para proteger la arqueta de Visma, el elemento protegido y parte del Viaxe?

Se mantuvo una interlocución con Patrimonio de la Xunta, y se le ha mandado, en base a sus directrices, una propuesta que tienen que valorar. Si lo hacen positivamente, se incorporará al proyecto de urbanización, si hay que modificar cualquier aspecto también se hará.

¿Hay ya una alternativa definida para la arqueta? ¿Se eliminará el vial que separa la arqueta del parque central, como plantearon algunas alegaciones?

Se plantearon varias posibilidades. En relación a la posibilidad de retirar el tráfico no es una cuestión de protección de la arqueta. No va a tener mayor o menor protección porque haya tráfico rodado; se modifica cómo se accede a ella, para unir el parque central y la parcela.

Hay otro elemento del Viaxe de Visma identificado cerca del Ágora, una especie de pozo.

Está dentro del espacio verde, por lo que no va a pasar ninguna infraestructura por allí, y se realizará un acceso desde el vial que pasa junto al Ágora, para darle cierta importancia. Se pondrán señales y se actuará para limpiar, sanear y recuperar el elemento.

Hay una ampliación del catálogo del plan general, pendiente, que hace referencia a los elementos arquitectónicos del Viaxe de Visma. No sé si se ha hecho referencia a esto dentro del diálogo con el Concello, y si el proyecto será compatible con la actualización de elementos.

Se va a incorporar al catálogo este segundo elemento junto al Ágora, pero se remitió a principios de la década pasada [a la Xunta] una propuesta en relación al traslado de la arqueta, con un informe arqueológico, etcétera...

Sí, que desechó...

Cuando se hizo aquello, Patrimonio evaluó toda la catalogación del Viaxe de Visma, y, en derivado de aquello, determinó una parcela de protección de la arqueta. Ahí quedaron fijados los criterios. El impacto continuado llevaría a una arbitrariedad e imposibilidad de llevar a cabo cualquier proyecto... Estas cosas están sujetas a filtros, el proceso es muy garantista. Sin el informe favorable de Patrimonio no podríamos obtener la autorización definitiva.

En declaraciones a este diario, la asociación de vecinos de O Ventorrillo apunta a que la edificabilidad de Visma procede de planes de otro tiempo y que les parece muy alta. En uno de los planos del proyecto de urbanización, sumando los pisos por edificio, son cerca de 4.000...

El techo de viviendas son 3.585.

¿Ese no era el techo cuando había un límite de vivienda relacionado con la edificabilidad?

El techo no va a ser 4.000. El techo son 3.585. En urbanismo se establece una edificabilidad, y algunos polígonos no tienen un número máximo de viviendas, aunque en este caso sí lo hay. No se puede superar ni la edificabilidad máxima ni el número máximo de viviendas. Otra cosa es que hoy en día, por la dinámica del sector, se tiende a viviendas un poco más grandes, con lo que el ratio no va a ser de 3.585 sino que va a acercarse más a las 3.000 viviendas.

¿Se va a ir a la edificabilidad máxima que se permite?

Se ha difundido la creencia de que hay una gran edificabilidad, pero el terreno tiene una edificabilidad sobre superficie bruta inferior a uno. La superficie bruta del sector es superior a los 500.000 metros cuadrados, incluyendo todos los terrenos que aportaron los propietarios en la zona de los campos de fútbol de Visma, el parque Adolfo Suárez, Padre Rubinos, la tercera ronda... El objetivo del plan parcial de San Pedro de Visma fue liberar la mayor cantidad de suelo posible, la mayor cantidad de espacios verdes posibles. De estos 500.000 metros cuadrados, los edificios van a ocupar 55.000, poco más del 10%. ¿Cómo se hace para liberar casi 390.000 metros cuadrados de espacios verdes, viales, equipamientos? Concentrando, y con altura. Existe una visión por parte de algunos colectivos negativa hacia edificios de diez a veinte alturas. Creo que técnicamente esto no se defiende. La mayor parte de los países y ciudades que decimos que son sostenibles proyectan edificios de más de veinte alturas.

¿Por qué?

Por una razón muy sencilla: los edificios en altura permiten concentrar suelo, ocupar menos, consumen menos energía y son mucho más sostenibles. Lo más insostenible es la vivienda unifamiliar, afecta a más suelo, hay que construir más instalaciones e infraestructuras y son más ineficientes. Técnicamente es complicado de sostener que lo adecuado es hacer edificios de cuatro alturas.

En el caso de Visma, hay tres edificios de veinte alturas que son los que están más cerca de lo ya construido de O Ventorrillo. Superan bastante lo existente, lo que genera impacto visual, los vecinos apuntan a que creará sombras... ¿Se plantearon disminuir las alturas existentes en esta zona?

Lo que hay que tener en cuenta es que Visma tiene una orientación muy favorable. Está al Norte, Noroeste, de todas las edificaciones existentes. No puede proyectar muchas sombras a estas. Proyectarán muchas más sombras los edificios actuales sobre Visma que viceversa. ¿El desarrollo de una ciudad debe estar condicionado a que ningún edificio proyecte sombra sobre otro? Es inviable. Esos edificios tienen una separación de cuarenta, cincuenta, cien metros, de los edificios que tienen enfrente. Y construimos un parque central con más de 50.000 metros cuadrados, hay pocos sitios en A Coruña con esa extensión abierta y verde. Cuando el ámbito se ejecute se van a disipar estas dudas.

Entonces, van a ir a la edificabilidad máxima.

No existiría una razón para no colmatarla.

¿Dejaría de ser rentable el proyecto si se rebajase la edificabilidad?

Si tú partes de un volumen de edificabilidad, la capacidad de absorción de inversión es menor. Visma asumió la aportación de 180.000 metros cuadrados de terreno que ya disfruta la ciudad. Tenían unos propietarios que ni fueron expropiados ni comprados: el Ayuntamiento les pagó con aprovechamiento en Visma. Eso tiene que estar allí. Y la urbanización es ambiciosa, con un volumen de inversión cercano a los 25 millones. Es imposible afrontar una inversión de este tamaño teniendo poca edificabilidad. El polígono necesita ese aprovechamiento, y como se reparten costes, menor edificabilidad también supone encarecer vivienda.

¿Qué va a pasar con los huertos urbanos?

La propuesta municipal es trasladarlos. Están en un área cuyo uso es el de espacios verdes. Se plantea llevarlos detrás del CEIP de San Pedro de Visma, lo que permitiría su uso simultáneo a la urbanización.

¿No perderán metros?

Lo determinará el Ayuntamiento. Espacio hay suficiente.

Pasarán a vivir en Visma hasta 3.500 familias. ¿Cómo se resuelve el tráfico?

La urbanización será una clarísima mejora para los edificios actuales. Da la posibilidad de conectar O Ventorrillo con la tercera ronda, sin utilizar la de Outeiro y la rotonda del Pavo Real, para salir o entrar. La mayor intensidad de tráfico de los nuevos residentes va a quedar más que compensada. Y los nuevos residentes no tienen que entrar a través de O Ventorrillo. La mayor preocupación la tienen los vecinos del antiguo núcleo de San Pedro de Visma, que creen que va a derivar tráfico de Os Rosales por la carretera que cruza por allí. No digo que no tengan razón, aunque personalmente tampoco lo veo invasivo, pero existe un vial planificado en el plan general que une la carretera de Os Fortes con una rotonda que conecta con la tercera ronda, rodeando el núcleo.

¿Y en estacionamiento?

Algo parecido. Se crearán, como mínimo, unas 1.200 plazas de aparcamiento en superficie, que van a ser principalmente usadas por vecinos del entorno: las viviendas que se creen en el ámbito están obligadas a crear plazas de garaje en los sótanos del edificio. Entiendo las dudas de los vecinos, son legítimas, pero creo que no están fundadas.

¿Qué tipo de barrio se va a construir? ¿Va a orientarse a clase media, clase trabajadora...?

La pretensión de la Junta de Compensación es que la urbanización sea de calidad. Es esencial en el mundo de la promoción inmobiliaria de hoy, porque va a determinar en cierta medida el valor del producto inmobiliario. En cuanto a las construcciones, Visma va a suponer un tsunami en cuanto a oferta de vivienda nueva en A Coruña, que es minúscula para una ciudad como esta. La demanda de viviendas en 2022 en el municipio fue de 2.700 viviendas...

¿Cómo lo mide?

En compraventas, por el Ministerio de Vivienda. Y las de obra nueva fueron 200, solo el 7%. A Coruña probablemente está en los últimos puestos de España en desarrollo de vivienda nueva. Eso encarece el parque actual. Todos sabemos lo que ha ocurrido con el precio de la vivienda en los últimos años: no ha parado de encarecerse. Según nuestros cálculos, Visma va a triplicar la oferta de vivienda nueva, de 200 a unas 600 al año por lo menos. Eso va a provocar cambios en el mercado. Va ha haber una bolsa enorme de vivienda protegida, 930, que están a mil metros de Riazor, ocho, diez minutos. No estamos hablando de un barrio periférico, sino de la oportunidad de poner en marcha vivienda protegida en el centro de la ciudad, importante para que no se produzca una sectorización de la vivienda libre y protegida. Visma va a presentar una oferta de alta calidad, pero es evidente que cuando tienes que comercializar un volumen tan alto de vivienda tienes que hacerlo a precios competitivos.

Es decir, ¿viviendas accesibles a salarios e hipotecas medias?

Con un volumen de más de 3.000 viviendas el objetivo no va a ser clase alta, va a ser claramente clase media. No hay clase alta para comprar ese volumen, y, seamos realistas, la clase alta ya tiene vivienda. Los demandantes suelen ser personas de clase media, con capacidad para poder asumir una hipoteca.

Este proyecto se ha ido prolongando en el tiempo, el interés de los propietarios será empezar a construir en cuanto se pueda, ¿cuándo se van a empezar a poner pisos en el mercado?

La expectativa podría ser que a lo largo de este año se inicien las obras de urbanización, tras aprobar definitivamente el proyecto, y en 2024, en paralelo, se podrían iniciar la construcción de edificios. Ese es el plan que hay encima de la mesa. Nuestra previsión es esa, si es posible.

¿Y cuál es el plazo para que empiecen a estar disponibles los primeros pisos?

Habría que contar unos dos años para hacer las primeras entregas. Yo calculo que en torno a 2025-2026.

¿Se sabe en qué zona se empezará a construir?

La propiedad está bastante repartida, incluso en los propietarios más grandes. Los vecinos me hacían insistentemente la pregunta de por dónde se va a empezar, pero se va a empezar todo. No va a haber fases de urbanización, se va a ejecutar la urbanización en su conjunto, y va a haber un desarrollo homogéneo, no se empezará por un lado del sector y terminar por otro. En nuestro caso [el grupo inmobiliario Arial, al que pertenece Juan Álvarez y que posee aproximadamente un cuarto de la edificabilidad en Visma], tenemos siete edificios bastante dispersos, empezaríamos de dos en dos cada año y medio, y sin un orden concreto. No se va a ver una urbanización que se esté empezando a desarrollar por una parte y que por la otra esté completamente desierta.

¿Cuánto costará la construcción?

Visma va a suponer una inversión, de manera estimativa y contando el proyecto de urbanización y el desarrollo de todos los edificios, de unos 800 millones de euros. En impuestos serán aproximadamente unos 150, y unos 18.000 puestos de trabajo.

¿Cómo se distribuirán los metros comerciales y para oficinas?

Junto a la parcela al Norte de la tercera ronda habrá dos unidades terciarias para usos comerciales, con, creo, hasta tres plantas. Son unas parcelas de unos 6.000 metros cuadrados cada una. Esa es fundamentalmente la edificabilidad terciaria del sector. Y cada uno de los edificios residenciales tiene una edificabilidad terciaria. Esos serían los bajos de toda la vida.