Elisa Gallego: “Si el territorio entra en crisis, el que está en crisis realmente es el hombre”

La arquitecta coruñesa Elisa Gallego Picard, profesora e investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid recibió este año el Premio Europeo Manuel de Solà-Morales de urbanismo por su tesis doctoral Lectura de un territorio atlántico, Galicia, en la que aborda el espacio comprendido entre O Ézaro y Monte Louro. Este trabajo se impuso a otros 25 procedentes de 17 universidades de 11 países europeos.

¿Por qué decidió abordar en su tesis la lectura de un territorio?

Por mi experiencia profesional conocía el lugar que utilizo como espacio de estudio y eso me abrió a ciertos interrogantes al leer los documentos oficiales sobre el territorio y el patrimonio, ya que me di cuenta de que no reflejaban la realidad que estaba viendo. Otro de los motivos es que en el momento en que la elaboré estaban en boga los temas relacionados con el paisaje, se empezaba a aplicar la Ley de Protección del Paisaje de Galicia y el Plan de Ordenación del Litoral era bastante reciente. Hice una reflexión sobre estas cuestiones y me exigí a mí misma aclarar conceptos porque no se entienden de la misma manera si te acercas a ellos desde diferentes disciplinas. Esa labor me ocupó buena parte de la tesis, pero me parecía necesaria porque logré entender más cosas, que era una parte de los objetivos.

¿Qué criterios hay que seguir para leer un territorio?

Yo diferencio el paisaje del territorio porque se han apropiado del primero tantas disciplinas que es muy ambiguo, por lo que prefiero hablar de territorio. El paisaje está dirigido sobre todo a la percepción y de hecho le dedico una buena crítica a todos esos documentos que ordenan el paisaje y que para mí no son válidos, ya que simplifican la mirada. Se puede leer, pero si eres consecuente primero hay que definir qué es leer, que para mí es querer entender, y en el caso del territorio es entender los signos que existen y que no tienen por qué ser visibles. Lo llamo leer porque hay un proceso en el que se atan cabos y buscan relaciones, que además no se hace solo de forma científica, sino que te dejas llevar por las emociones.

¿Cómo influyen las emociones en este proceso?

Cuando hablo de lectura emocional es para distinguirla de la analítica, que solo se basa en datos. Pero si quieres entender el territorio con complejidad debes saber que la emoción y la razón van juntas, ya que es innato al ser humano interpretar emocionalmente las cosas que le afectan y que a la vez él modifica. Hay que ser conscientes de que un elemento del territorio ha estado siempre ahí y que la construcción del territorio es cultural.

Comenta en que el aislamiento que sufre el municipio de Carnota, en vez de ser una desventaja es una ventaja.

Lo considero una ventaja porque el litoral está muy afectado por la presión inmobiliaria y social, ya que todo el mundo se está yendo a vivir al litoral y hay lugares en los que se ha alterado mucho la identidad con relación a hace unos años. Debido a que el puente de O Ézaro no se construyó hasta los años cincuenta, la zona entre ese lugar y Monte Louro ha tenido una desconexión territorial muy grande. Esta situación al investigador le permite apreciar las alteraciones de manera más lenta, incluso ahora mismo porque en la zona no existen vías de alta capacidad, lo que la está salvando. Y digo salvar porque conozco otros lugares que han sido deformados por esta razón, aunque esto está cambiando ya en Carnota, porque creo que hasta los grandes incendios que ha sufrido el monte Pindo hicieron que la gente se fijara en lo bonito que es y que esté sufriendo ahora cambios más acelerados, incluso más que durante los seis años en los que yo lo estuve observando.

En la tesis se pronuncia en contra de la regulación del paisaje. ¿Por qué razón?

Porque hay una Ley del Paisaje y un Catálogo del Paisaje de Galicia y en la tesis hago una crítica porque el paisaje es algo interior, es algo que percibes con la mirada, por lo que ¿hasta qué punto se puede regular eso? ¿Cómo se le va a imponer desde fuera a un habitante que está viendo el paisaje en el que ha nacido? ¿Cómo le va a imponer la Xunta con una Ley del Paisaje que las casas sean blancas o verdes? Lo que ocultan en el fondo esos documentos es la imposición de unas imágenes.

¿Rechaza entonces que se regule el paisaje?

Yo creo que el paisaje como tal no se puede regular.

Pero eso permitiría que se modificara su aspecto tradicional. ¿O cree que debe dejarse que evolucione sin ningún control legal?

Una cosa es la Ley del Paisaje y otra los documentos urbanísticos que regulan las modificaciones del territorio, como los planes generales y especiales o el Plan de Ordenación del Territorio. Yo lo que critico es la Ley del Paisaje, pero los documentos que tratan de gestionar los usos del territorio deberían ser menos políticos y pensar más en la gente. La prueba es que en Galicia haces como arquitecto una obra que incluya al entorno y si te pones a mirar todas las normativas de esa zona es un sinsentido porque la mayoría son herramientas políticas. Las otras ni siquiera tienen carácter vinculante, como el Plan de Ordenación del Litoral, por lo que ¿para qué existe si no obliga a nada?. Y el Plan del Paisaje tampoco obliga a nada, por lo que son herramientas que se evidencian como control político de un territorio para mercantilizarlo vendiendo imágenes. Uno de sus mapas incluye las fiestas gallegas tradicionales y entre ellas figuran las de exaltación de los alimentos, mientras que olvida el patrimonio arqueológico a pesar de que lo titulaba como patrimonio gallego. Y la prueba de este control es que cada vez que cambia el poder en Galicia se hace una Ley del Suelo. Y estos mismos planes son los que permiten que aparezcan los parques eólicos y las piscifactorías. Uno de los objetivos de la tesis era evidenciar la fragilidad del territorio y que es una construcción del hombre, que lo modifica y le modifica a él. Si el territorio entra en crisis, el que está en crisis realmente es el hombre.

¿Cree que amenazas como los parques eólicos conciencian más a la población sobre la necesidad de conservar un modelo de territorio?

Estamos más sensibles ahora y en la tesis ya lo señalé. El Consello da Cultura Galega incluso elaboró un documento en el que indicaba que la densidad de eólicos en Galicia había llegado al máximo y cualquiera puede coger el coche y ver que hay pintadas en contra de ellos en cualquier parte de Galicia, por lo que creo que hay más conciencia.