El nivel de estudios, cuestión de cartera

No es ningún secreto que hay barrios en los que la vida es más fácil que en otros. También en A Coruña, tal y como dejó al descubierto, durante la pandemia, el desigual volumen de contagios que se concentraba en cada distrito: mientras que los barrios de rentas más altas capeaban el COVID con relativa holgura, los distritos más precarios, con economías familiares basadas en empleos denominados “de baja cualificación”, en el que preponderaban trabajadores de cara al público y en aquel momento esenciales y expuestos al contagio, el virus campaba a sus anchas.

La desigualdad en A Coruña no escapa al currículum vitae: los distritos con renta más alta de la ciudad, las zonas de la Ciudad Vieja, Pescadería y Orzán por una parte, y el Ensanche y Cuatro Caminos por otra, son los distritos que más universitarios tienen entre sus vecinos, con cerca del 42% en ambos casos.

Así se desprende del censo del Instituto Nacional de Estadística que, en su última actualización con los datos del 2021, detalla calle a calle diversos indicadores económicos y demográficos como la profesión, nacionalidad o nivel de estudios. En los estudios universitarios se incluyen las enseñanzas de formación profesional, artes plásticas, diseño y deportivas de grado superior, títulos propios de 2 o más años posteriores al bachiller, grados y licenciatura.

Del 32% de personas con estudios superiores que hay en A Coruña, la mayoría reside en los barrios más favorecidos económicamente. En volumen de universitarios, siguen a los ya mencionados los distritos de Os Rosales, Riazor, Labañou por una parte, con un 35% de personas que pasaron por la facultad, y Monte Alto-Adormideras, con un 32%. En términos económicos, A Coruña es la ciudad gallega con mayor desequilibrio entre los que más ganan y los que menos. Una brecha que se ha agrandado en los últimos años:en 2021, los vecinos del Ensanche ya ganaban un 76% más que los hogares del Agra do Orzán, el barrio con las rentas más bajas. La diferencia, tres años antes, era del 40% entre unos y otros.

Una desigualdad que se replica, de nuevo, cuando se atiende al nivel de estudios: cerca del 20% de los vecinos del Agra do Orzán no tienen estudios primarios, o bien este nivel de estudios es el único que han concluido. Se trata de un barrio en el que la renta media por hogar, en 2021, era de 26.171 euros. Una situación que se repite en los barrios de Os Mallos y Sagrada Familia, con un 18% de sus vecinos sin la Secundaria. El INE también cuantifica el número de personas que no saben ni leer ni escribir: en A Coruña hay 273 personas analfabetas, una cifra residual pero llamativa. También son los barrios de Sagrada Familia, Os Mallos y Agra do Orzán las que concentran mayor número de vecinos que únicamente completaron estudios secundarios: que cuentan con la primera etapa de educación secundaria y similar, la segunda etapa de educación secundaria con orientación general o profesional o la educación postsecundaria no superior. Las sucesivas reformas educativas la convierten en la clasificación más numerosa con el 40,15% de los coruñeses dentro de ella.

En este detalladísimo censo electoral también se incluye a los menores de 15 años en sus datos, aunque los considera como “no aplicables” al estar todavía en edad de escolarización obligatoria, que en A Coruña, en su caso, no son muchos, pues no llegan al 12%. En cuanto a los barrios coruñeses más jóvenes, encabeza el número de niños y adolescentes en edad escolar el barrio de Novo Mesoiro y Castro de Elviña, una zona escogida para primera vivienda por muchas familias con hijos pequeños por sus precios asequibles y sus facilidades para alquilar. El 24% de sus vecinos son escolares; una cifra que contrasta con el 9,60% de menores de 15 que vive en la Sagrada Familia y Os Mallos. Curiosamente, el envejecimiento es el único indicador en el que se igualan el barrio más rico y el barrio más precario de la ciudad: solo un 10,3% de los vecinos del Agra do Orzán y de la Ciudad Vieja y Pescadería están en edad escolar.