La lista con la que el PP de A Coruña intentará obtener la mayoría absoluta en las elecciones municipales de mayo presenta importantes novedades. Además de las conocidas a primera hora de este lunes, con la ausencia de actuales ediles en la Corporación en los puestos de salida, se ha hecho público posteriormente que la concejal y diputada Rosa Gallego, que fue portavoz en la mayor parte de este mandato y entró en la Corporación municipal en 2011, no está presente en la candidatura. ¿Cuál es el motivo? El candidato a la Alcaldía y secretario general de la agrupación popular, Miguel Lorenzo, aseguró que se trata de una “decisión personal”.

Gallego, que es funcionara desde los años 90, fue teniente de alcalde y responsable de Hacienda y Administración pública entre 2011 y 2015, desde 2016 a 2021 ejerció de secretaria provincial del PP provincial, y en la actualidad ostenta los cargos de concejal en A Coruña y diputada. Tras la marcha del exalcalde Carlos Negreira tras no lograr revalidar la mayoría absoluta hace unos siete años asumió la portavocía del grupo municipal hasta 2019. En el siguiente mandato, tras la renuncia de Beatriz Mato, en 2020 volvió a acceder al mismo cargo.

La renovación es la tónica que predomina en la lista. Del actual grupo municipal, solo hay dos concejales en los puestos de salida. Roberto Rodríguez figura como número 2 y Roberto García se sitúa en noveno lugar. Mientras que Antonio Deus, Nazareth Cendán y Roberto Coira están por debajo de la décima posición.

¿Por quiénes se ha decantado Miguel Lorenzo? La diputada autonómica Rosalía López será la número tres, la jefa territorial de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade en A Coruña, Judit Fontenla, irá de cuarta, y la policía local Susana Catalán ocupará el quinto lugar. También figura, como nuevos nombre, Gonzalo Mora como número seis; Carlos San Claudio como séptimo; y de ocho figura Carmen No. También está presente María del Mar Ferreiro en décima posición. Y llama la atención la presencia en el puesto 14 de un exconcejal del Concello de Arteixo, José Ramón de la Fuente.

Lista completa del PP de A Coruña a las municipales

1- Miguel Lorenzo Torres

Abogado. Presidente del Partido Popular local de A Coruña. Portavoz del Grupo municipal Popular en el Ayuntamiento. Senador desde 2019. Concejal de Servicios Sociales entre 2011-2015. Diputado en el Congreso entre 2015-2019.

2.-Roberto Rodríguez Martínez

Abogado. Secretario general del PP local. Viceportavoz del Grupo municipal Popular. Gerente del Consorcio de Servicios Sociales e Igualdad de la Xunta de Galicia entre 2011-2015. Director de Augas de Galicia entre 2015-2018.

3.-Rosalía López Sánchez

Diplomada en Fisioterapia. Doctora en Gerontología. Miembro del Parlamento de Galicia desde 2021, donde forma parte de la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego y de la Comisión de Discapacidad. Pertenece a las Juntas Directivas de Grumico, de la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia (ACADAR) y de Cogami. Fue coordinadora del área de Rehabilitación Física del Complejo Gerontológico La Milagrosa y miembro del Grupo de Investigación en Gerontología de la UDC. Vicesecretaria de Asuntos Sociales del PP Local.

4.-Judit Fontela Baró

Licenciada en Derecho. Funcionaria de la Administración General del Estado. En la actualidad es Jefa territorial de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia. Trabajó en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y fue Jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en la Subdelegación del Gobierno de A Coruña. Secretaria de Organización del PP local.

5.- Susana Catalán Morcillo

Licenciada en Filología Hispánica. Doctora en Lengua Española. Policía Local del Ayuntamiento de A Coruña. Trabaja en la Unidad de protección de víctimas de violencia de género. Distintivos de mérito por su trabajo en 2020 y por su trayectoria profesional en 2023. Tutora de la Academia AGASP. Secretaria de la Asociación Internacional de Policías (IPA) en Galicia. Preside la Comisión de Violencia de género e Igualdad del PP local.

6.-Gonzalo Mora Do Campo

Licenciado en Sociología. Máster en Comunicación Empresarial. Especialista en Responsabilidad e Innovación Social y Dirección y Gestión de Proyectos. Diseña y desarrolla proyectos de Responsabilidad Social Corporativa en una organización empresarial, implementando las líneas estratégicas en todos los ámbitos relacionados: educación, sociedad civil, acción social y sostenibilidad medioambiental. Vicecretario General de Coordinación Territorial del PP local.

7.-Carlos San Claudio Yáñez

Graduado en Derecho. Cursa el Máster en Abogacía. Fue miembro del Claustro Universitario y del Consejo de Gobierno de la UDC y presidente del Grupo Alternativo de Estudiantes de Derecho, participando en el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho. Formó parte del equipo de representación de España en la Expo Dubái 2020 y trabajó como consultor legal en Abu Dhabi.

8.-Carmen No Varela

Bachelor of Arts in European Business. University of Lincolnshire & Humberside, England. Estudios de Empresariales. Formación especializada en contabilidad y balances, mercados financieros y comercio internacional. Gerente de una pyme en el comercio coruñés. Vicepresidenta de la Federación Provincial de comercio, miembro de la Federación Gallega y de la Cámara de Comercio. Presidenta de la Comisión de Comercio del PP local.

9.-Roberto García Fernández

Licenciado en Educación Física y Deporte. Concejal del Grupo municipal Popular. Funcionario Grupo A1 de la Xunta de Galicia. Ha desarrollado su carrera en la administración pública, siempre relacionada con la gestión deportiva.

10.-Mª del Mar Ferreiro

Doctora en Derecho. Especialista en Derecho Administrativo y del Trabajo. Diploma de directiva Xunta de Galicia. Máster en Valoración e Intervención en Gerontología y Geriatría. Autora de libros de carácter legal. Funcionaria del Cuerpo Superior de Administración de la Xunta de Galicia, en la actualidad es Subdirectora Xeral de Coordinación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del PP local.

11.-Antonio Deus Álvarez

Arquitecto. Concejal del Grupo municipal Popular. Trabajó como arquitecto municipal y cuenta con estudio propio desde 1994. Fue presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de A Falperra. Presidente de la Comisión de Movilidad del PP local.

12.-Roberto Coira Andrade

Licenciado en Económicas y MBA. Concejal del Grupo municipal Popular. Concejal de Economía y Hacienda entre 2011-2015. Funcionario de la Administración Pública.

13.- Nazareth Cendán Gayoso

Licenciada en Derecho. Concejala del Grupo municipal Popular. Miembro del Gabinete de la Consellería de Mar. Vicesecretaria de Acción Electoral en el PP local.

14.-José Ramón Amado de la Fuente

Estudios de Filosofía y Teología. En la actualidad es Delegado Comercial en la empresa Aluman. Teniente de Alcalde, Portavoz del Gobierno municipal y concejal de Obras y Servicios en el Ayuntamiento de Arteixo entre 2015-2019 y Teniente de Alcalde, y concejal de Obras, Servicios, Contratación, Bienes y Patrimonio entre 2011-2015.