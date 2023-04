El sindicato Unión Sindical Obrera (USO) en la empresa UTE A Coruña Limpieza, concesionaria del servicio de limpieza viaria, denuncia que, después de abordar hace un mes con el Concello de A Coruña "los graves incumplimientos que se vienen acometiendo de forma sistemática y reiterada por parte de la concesionaria" desde el 1 de octubre de 2020, la situación persiste. Este sindicato, así como la CIG, volverán a reunirse este jueves 20 de abril con la concejal de Medio Ambiente, Esther Fontán.

"Desde el pasado 14 de marzo no ha habido ningún cambio: continuando personal subcontratado de forma totalmente irregular, realizándose el servicio de la noche sin apenas trabajadores, siendo los compañeros afiliados a sindicatos minoritarios expedientados, así como degradados y vejados en sus funciones. Todo ello evidencia que las posibles acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, en la practica no han supuesto avance alguno, puesto que la empresa continúa con la misma política de conseguir el máximo beneficio a costa de no cumplir con la ejecución del contrato como legalmente le corresponde", denuncia USO en un comunicado.

La central sindical señala que Fontán transmitió "su compromiso personal así como el de su concejalía de reconducir la situación lo más rápido posible y proceder con toda contundencia utilizando todos los mecanismos que le otorgan los pliegos de condiciones y la legislación aplicable en este ámbito". USO lamenta que no se haya alcanzado la normalidad en el servicio.

"Quedó patente que por parte de la UTE comandada por FCC Medioambiente existe un claro y manifiesto incumplimiento del contrato de gestión del servicio con su cliente, el Ayuntamiento de A Coruña: no realizando servicios básicos, realizando servios de forma parcial, reduciendo sustancialmente el personal del inicio de la contrata, subcontratando trabajos a otra empresa o delegando las políticas de personal, (contratación, promoción de ascensos, etc) a una organización que actualmente está investigada por supuestos hechos penales", apunta USO en el comunicado, en referencia a la investigación por prácticas corruptas al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL).