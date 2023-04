"No hemos sabido vender nuestro trabajo de manera que los honorarios fueran dignos”

En principio debería ser positivo que se presenten cuatro candidaturas a la delegación coruñesa del colegio.

En Galicia hay siete delegaciones y son sesenta las personas que se presentan a cargos, lo que me sorprendió. Significa que hay interés pero también que al ser también elecciones al colegio a nivel gallego, muchas veces se hacen candidaturas con miembros de más de una delegación para recibir votos de ellas. No sé si debería decirlo, pero creo que hay desafección entre el colegiado y el colegio porque muchas veces es visto como algo lejano y ajeno, cuando debería ser todo lo contrario. Pero los compañeros quizás piensan que no se hace mucho por ellos desde el colegio.

¿Es una delegación especial la de A Coruña por ser la sede de la Escuela de Arquitectura?

Sí, y también la privada. Y porque es la delegación que tiene más colegiados en Galicia. De los tres mil que hay, más de mil estamos colegiados aquí. Aunque yo no me presento de nuevo, sí lo hace quien ha sido secretario en mi junta, Óscar Pedrós, porque quedan cosas por hacer y seguirá con esa línea.

¿Ha cambiado la situación de los arquitectos de A Coruña en los últimos ochos tras los efectos de la crisis inmobiliaria sobre la profesión?

Nos recuperamos, pero no del todo creo yo, porque no se llegó a la misma situación precrisis porque no era real. Pero pasa lo mismo que en el resto de sectores de la economía, ya que hemos pasado después por algún otro percance, como la pandemia y la guerra de Ucrania. Este conflicto ha hecho que los precios de la construcción se hayan disparado y está afectando mucho. La profesión no ha cambiado significativamente, aunque debería hacerlo a mejor y he hecho lo que he podido para que fuera a mejor en temas del día a día como la concesión de las licencias o la relación con las administraciones.

Un hecho sorprendente es que tener el título de Arquitectura garantizaba anteriormente el trabajo de por vida y en la actualidad hay profesionales que están en situación precaria.

Entiendo que antes había esa percepción, pero a lo mejor es que es la ley de la oferta y la demanda, porque a partir de los años ochenta el acceso a la formación de arquitectura fue afortunadamente más extendido que antes, ya que cuanto más acceso haya a la formación mejor será la sociedad. Pero quizás tenemos más titulados de lo que la sociedad demanda o tal vez su trabajo no está valorado lo que debería. Desde luego, los arquitectos trabajamos todos un montón de horas y los honorarios no están a su altura ni de lo que se ofrece, por lo que es posible que no hayamos sabido reclamar o vender nuestro trabajo de una manera que los honorarios fueran dignos, ya que es verdad que existe precariedad en sectores de nuestra profesión. La liberalización de honorarios dio lugar además a ofertar precios más ajustados para intentar estar en el mercado.